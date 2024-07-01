УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10388 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
435 1

Окупанти обстріляли село на Херсонщині: пошкоджено будинок та ФАП. ФОТО

Сьогодні, 1 липня, зранку російська армія атакували Михайлівку Бериславського району на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок "прильотів" пошкоджено фельдшерсько-акушерський пункт та приватний будинок.

Наслідки обстрілів Михайлівки
Наслідки обстрілів Михайлівки

На щастя, місцеві жителі не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Херсонщини

Автор: 

обстріл (29021) Херсонська область (5856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мосийчук з Фесенко це вже все здали абы Київ стояв
https://enovosty.com/uk/news-ukr/war-ukr/full/3006-zelenskogo-xochut-zagnati-v-pastku-fesenko-pro-formulu-peremogi-ukraini
показати весь коментар
01.07.2024 09:37 Відповісти
 
 