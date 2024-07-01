Окупанти обстріляли село на Херсонщині: пошкоджено будинок та ФАП. ФОТО
Сьогодні, 1 липня, зранку російська армія атакували Михайлівку Бериславського району на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок "прильотів" пошкоджено фельдшерсько-акушерський пункт та приватний будинок.
На щастя, місцеві жителі не постраждали.
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