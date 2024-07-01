Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: поврежден дом и ФАП. ФОТО
Сегодня, 1 июля, утром российская армия атаковали Михайловку Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, в результате "прилетов" повреждены фельдшерско-акушерский пункт и частный дом.
К счастью, местные жители не пострадали.
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