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Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: поврежден дом и ФАП. ФОТО

Сегодня, 1 июля, утром российская армия атаковали Михайловку Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате "прилетов" повреждены фельдшерско-акушерский пункт и частный дом.

Наслідки обстрілів Михайлівки
Наслідки обстрілів Михайлівки

К счастью, местные жители не пострадали.

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Автор: 

обстрел (27742) Херсонская область (4876)


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Мосийчук з Фесенко це вже все здали абы Київ стояв
https://enovosty.com/uk/news-ukr/war-ukr/full/3006-zelenskogo-xochut-zagnati-v-pastku-fesenko-pro-formulu-peremogi-ukraini
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01.07.2024 09:37 Ответить
 
 