Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: поврежден дом и ФАП. ФОТО

Сегодня, 1 июля, утром российская армия атаковали Михайловку Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате "прилетов" повреждены фельдшерско-акушерский пункт и частный дом.





К счастью, местные жители не пострадали.

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