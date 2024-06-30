Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Херсонщини
30 червня російські війська завдали авіаударів по Даріївській та Тягинській громадих Херсонської області.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
По Тягинській громаді росіяни вдарили двома авіабомбами.
"В одному із сіл Дар’ївської громади є влучання у школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об’єкт критичної інфрастуктури та житлові будинки. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1982 року народження", - розповів очільник ОВА.
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