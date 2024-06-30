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Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Херсонщини

Російський обстріл Херсонщини 30 червня

30 червня російські війська завдали авіаударів по Даріївській та Тягинській громадих Херсонської області.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

По Тягинській громаді росіяни вдарили двома авіабомбами.

"В одному із сіл Дар’ївської громади є влучання у школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об’єкт критичної інфрастуктури та житлові будинки. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1982 року народження", - розповів очільник ОВА.

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обстріл (29021) жертви (1812) Херсонська область (5856)


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