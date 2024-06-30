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Через російські обстріли вчора вигоріло 16 гектарів екосистем на Херсонщині, частину пшениці вдалось врятувати, - ДСНС. ФОТОрепортаж

16 гектар екосистем за добу вигоріло на Херсонщині через ворожі обстріли!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, упродовж доби, 29 червня, рятувальники Херсонщини спільно з місцевими пожежними охоронами 12 разів виїжджали на гасіння пожеж сухостоїв загальна площа яких склала 14 гектар.

Також горіли два поля з пшеницею на площі 1,5 та 0,5 гектари. Завдяки оперативності вогнеборців частину пшениці вдалось врятувати.

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пожежі на полях Херсонщини
пожежі на полях Херсонщини
пожежі на полях Херсонщини
пожежі на полях Херсонщини
пожежі на полях Херсонщини
пожежі на полях Херсонщини
пожежі на полях Херсонщини

Автор: 

пожежа (4351) пшениця (226) ДСНС (5142) Херсонська область (5856)


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А чего мы дронами российские поля и леса не сжигаем в ответ?
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30.06.2024 12:43 Відповісти
Ягель не горит
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30.06.2024 12:48 Відповісти
Потому что мы всегда занимаем позицию терпилы а потом хватаемся за голову и ноем. Рашисты за за зерно покупают в других странах не только оружие а и политиков. Кроме того, уменьшение продовольствия на рашке может привести к бунтам. Но к нашим властям ето не доходит. Они заняты отловом людей для постройки дворцов начальникам ТЦК и генералам.
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30.06.2024 13:24 Відповісти
Тайгу китайці забрали вони без пожеж роблять пустелю
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30.06.2024 13:01 Відповісти
Що сказати.... Якби були побудовані фортифікації хоча би як у Суровікіна, то цього не сталось. А так звісно "добре" що є москалі і на них можна все списати бо вони погані жорстокі нелюді і така наша доля: страждати!
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30.06.2024 16:30 Відповісти
 
 