Через російські обстріли вчора вигоріло 16 гектарів екосистем на Херсонщині, частину пшениці вдалось врятувати, - ДСНС. ФОТОрепортаж
16 гектар екосистем за добу вигоріло на Херсонщині через ворожі обстріли!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, упродовж доби, 29 червня, рятувальники Херсонщини спільно з місцевими пожежними охоронами 12 разів виїжджали на гасіння пожеж сухостоїв загальна площа яких склала 14 гектар.
Також горіли два поля з пшеницею на площі 1,5 та 0,5 гектари. Завдяки оперативності вогнеборців частину пшениці вдалось врятувати.
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Игорь Бобровничий
показати весь коментар30.06.2024 12:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Vasya Tata
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