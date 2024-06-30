Через російські обстріли вчора вигоріло 16 гектарів екосистем на Херсонщині, частину пшениці вдалось врятувати, - ДСНС. ФОТОрепортаж

16 гектар екосистем за добу вигоріло на Херсонщині через ворожі обстріли!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, упродовж доби, 29 червня, рятувальники Херсонщини спільно з місцевими пожежними охоронами 12 разів виїжджали на гасіння пожеж сухостоїв загальна площа яких склала 14 гектар.

Також горіли два поля з пшеницею на площі 1,5 та 0,5 гектари. Завдяки оперативності вогнеборців частину пшениці вдалось врятувати.

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