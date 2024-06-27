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30 га зернових протягом доби знищено на Миколаївщині внаслідок пожеж, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Миколаївщині внаслідок пожеж знищено 30 га зернових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Минулої доби на Миколаївщині вогонь знищив 30 га зернових на корені. Ще понад 25 га вигоріло сухостоїв, лісосмуг, чагарників. Підрозділам ДСНС, які залучались до гасіння пожеж, вдалось врятувати понад 150 га полів", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що на значній території України переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Пожежа на Миколаївщині знищила 30 га зернових
Пожежа на Миколаївщині знищила 30 га зернових
Пожежа на Миколаївщині знищила 30 га зернових

Автор: 

Миколаївська область (2290) пожежа (4350) зернові (1240)


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А у кацапів що? не горить?
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27.06.2024 14:14 Відповісти
 
 