30 га зерновых в течение суток уничтожено на Николаевщине в результате пожаров, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Николаевщине в результате пожаров уничтожено 30 га зерновых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"За минувшие сутки на Николаевщине огонь уничтожил 30 га зерновых на корню. Еще более 25 га выгорело сухостоев, лесополос, кустарников. Подразделениям ГСЧС, привлекавшихся к тушению пожаров, удалось спасти более 150 га полей", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что на значительной территории Украины преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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показать весь комментарий27.06.2024 14:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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