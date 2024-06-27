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30 га зерновых в течение суток уничтожено на Николаевщине в результате пожаров, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Николаевщине в результате пожаров уничтожено 30 га зерновых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"За минувшие сутки на Николаевщине огонь уничтожил 30 га зерновых на корню. Еще более 25 га выгорело сухостоев, лесополос, кустарников. Подразделениям ГСЧС, привлекавшихся к тушению пожаров, удалось спасти более 150 га полей", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что на значительной территории Украины преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также смотрите: 30 га зерновых в течение суток уничтожено на Николаевщине в результате пожаров, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Пожежа на Миколаївщині знищила 30 га зернових
Пожежа на Миколаївщині знищила 30 га зернових
Пожежа на Миколаївщині знищила 30 га зернових

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Николаевская область (2138) пожар (5968) зерновые (99)


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А у кацапів що? не горить?
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27.06.2024 14:14 Ответить
 
 