30 га зерновых в течение суток уничтожено на Николаевщине в результате пожаров, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Николаевщине в результате пожаров уничтожено 30 га зерновых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"За минувшие сутки на Николаевщине огонь уничтожил 30 га зерновых на корню. Еще более 25 га выгорело сухостоев, лесополос, кустарников. Подразделениям ГСЧС, привлекавшихся к тушению пожаров, удалось спасти более 150 га полей", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что на значительной территории Украины преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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