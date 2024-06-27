Площа пожежі на мисі Чауда в окупованому Криму зросла в декілька разів. Там розташований військовий полігон армії РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Площа пожежі в районі мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, де розташований військовий полігон росіян і звідки РФ запускає "Шахеди" по Україні, значно зросла за минулу добу.
Про це повідомляє російська служба "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що порівняння супутникових знімків за 25 та 26 червня показує, що охоплена пожежею територія значно зросла, внаслідок чого вогонь дійшов до будівель на території військової частини.
За інформацією видання, на мисі Чауда розташовані позиції берегової та протиповітряної оборони армії РФ.
Крім того, також звідси російські окупанти запускають по Україні ударні БПЛА типу Shahed.
Про пожежу на полігоні повідомлялося 25 червня. Наразі невідомо, що стало її причиною, оскільки останніми днями не було інформації про ракетні чи дронові удари по півострову.
Будь ласка, зачекайте...
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В даному випадку потрібно контрольне речення.
"Ти підкинув сухого хмизу (підлив бензину; накидав дров) - і що?"
1. пожежа досягла?
2. пожежа поширилася?
3. ПОЖЕЖА ЗРОСЛА!!!
Ви не філологи - ви кацапські тролі з гугол-переводчиком...
Але якщо таким чином люди бажають вивчити українську, то це похвально
Якщо зросла ширина - то площа поширилась?
якщо зросла довжина - то площа подовжилась?
а якщо зросла і ширина і довжина ?
Будь ласка, не чіпляйтесь до дрібниць.
Але якщо площа велика, то це не дрібниця
Хай зростає в усіх напрямках
важливо - сам факт
здохніть кацапські свині !!!