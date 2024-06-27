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Новини
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Площа пожежі на мисі Чауда в окупованому Криму зросла в декілька разів. Там розташований військовий полігон армії РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Пожежа на полігоні армії РФ на мисі Чауда в Криму

Площа пожежі в районі мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, де розташований військовий полігон росіян і звідки РФ запускає "Шахеди" по Україні, значно зросла за минулу добу.

Про це повідомляє російська служба "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що порівняння супутникових знімків за 25 та 26 червня показує, що охоплена пожежею територія значно зросла, внаслідок чого вогонь дійшов до будівель на території військової частини.

За інформацією видання, на мисі Чауда розташовані позиції берегової та протиповітряної оборони армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму сталася пожежа на мисі Чауда, звідки РФ запускає "Шахеди" по Україні. ФОТО

Крім того, також звідси російські окупанти запускають по Україні ударні БПЛА типу Shahed.

Про пожежу на полігоні повідомлялося 25 червня. Наразі невідомо, що стало її причиною, оскільки останніми днями не було інформації про ракетні чи дронові удари по півострову.

Пожежа на полігоні армії РФ на мисі Чауда в Криму
Пожежа на полігоні армії РФ на мисі Чауда в Криму

Автор: 

Крим (14183) пожежа (4350)


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Топ коментарі
+19
Пожежі не зростають а поширюються. Понабирають філологів з Могилянки...
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27.06.2024 13:01
+14
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27.06.2024 13:13
+13
Супер !!! гори-гори ясно, що би не погасло !!!
здохніть кацапські свині !!!
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27.06.2024 13:01
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Пожежі не зростають а поширюються. Понабирають філологів з Могилянки...
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27.06.2024 13:01 Відповісти
Пожежа поширилася на військові казарми і зросла до НАЙВИЩОГО рівня - так правильніше, друже
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27.06.2024 13:10 Відповісти
Не зросла а досягла найвищого рівня, - так правильніше, друже.
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27.06.2024 13:19 Відповісти
... досягла вищого поверху - друже.
В даному випадку потрібно контрольне речення.
"Ти підкинув сухого хмизу (підлив бензину; накидав дров) - і що?"
1. пожежа досягла?
2. пожежа поширилася?
3. ПОЖЕЖА ЗРОСЛА!!!
Ви не філологи - ви кацапські тролі з гугол-переводчиком...
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27.06.2024 13:45 Відповісти
тут на сайті багато хто пише з "гоголь-пєрєводчіком"
Але якщо таким чином люди бажають вивчити українську, то це похвально
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27.06.2024 16:22 Відповісти
В вас якісь особисті комплекси щодо Могилянки? Як на мене, місцева редакція там і близько не лежала разом з усіма недорікуватими журналістами провідних телеканалів.
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27.06.2024 13:14 Відповісти
Може для вас ще й табличку САРКАЗМ намалювати ?
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27.06.2024 13:16 Відповісти
Щось цей "сарказм" за Фройдом надто відгонить меншовартістю, якщо не українофобією. Як вам така табличка?
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27.06.2024 13:47 Відповісти
Не зрозумів, що хотіли сказати. Постарайтесь ще раз, бо у вас вийшло - Біг пес через овес.
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27.06.2024 16:34 Відповісти
Площа - це ширина на довжину
Якщо зросла ширина - то площа поширилась?
якщо зросла довжина - то площа подовжилась?
а якщо зросла і ширина і довжина ?

Будь ласка, не чіпляйтесь до дрібниць.
Але якщо площа велика, то це не дрібниця
Хай зростає в усіх напрямках

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27.06.2024 16:18 Відповісти
Що сказати хотіли?
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27.06.2024 16:37 Відповісти
не важно, яким чином
важливо - сам факт
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27.06.2024 16:52 Відповісти
Надіюсь що німецьку вивчите краще.
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27.06.2024 17:26 Відповісти
Якщо бути уважним, то можна зробити висновок, що не пожежа зросла, а площа пожежи зросла...
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27.06.2024 19:45 Відповісти
Тут про площу пожежі. Площі не поширюються
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27.06.2024 21:39 Відповісти
В обід шапка звучала інакше. Це вже виправили.
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27.06.2024 21:41 Відповісти
Супер !!! гори-гори ясно, що би не погасло !!!
здохніть кацапські свині !!!
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27.06.2024 13:01 Відповісти
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27.06.2024 13:13 Відповісти
Ну вот, молодцы, курили там где ещё не попало
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27.06.2024 13:18 Відповісти
Бензином гасять?
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27.06.2024 13:26 Відповісти
Не думаю шо шось серьозне. Ну вигоріла трава на полігоні. І шо з того? Там жара і відсутність дождів. Зараз трава суха як порох. Недопалок кинули і загорілося. Але трави тієї не так багато, щоб це стало якоюсь великою проблемою. Прогорить і потухне.
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27.06.2024 13:28 Відповісти
то отдыхающие шашлыки жарят, надо помочь еще с огоньком
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27.06.2024 13:28 Відповісти
Поки горить і увага особового складу привернута до наступаючої пожежі в степу- пора вдарить з неба по ангарах і сховищах
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27.06.2024 15:39 Відповісти
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27.06.2024 15:56 Відповісти
Багаття жгут , під контролем
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27.06.2024 16:01 Відповісти
 
 