Площадь пожара на мысе Чауда в оккупированном Крыму выросла в несколько раз. Там расположен военный полигон армии РФ
Площадь пожара в районе мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, где расположен военный полигон россиян и откуда РФ запускает "шахеды" по Украине, значительно выросла за минувшие сутки.
Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сравнение спутниковых снимков за 25 и 26 июня показывает, что охваченная пожаром территория значительно возросла, в результате чего огонь дошел до зданий на территории воинской части.
По информации издания, на мысе Чауда расположены позиции береговой и противовоздушной обороны армии РФ.
Кроме того, также отсюда российские оккупанты запускают по Украине ударные БПЛА типа Shahed.
О пожаре на полигоне сообщалось 25 июня. Пока неизвестно, что стало его причиной, поскольку в последние дни не было информации о ракетных или дроновых ударах по полуострову.
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В даному випадку потрібно контрольне речення.
"Ти підкинув сухого хмизу (підлив бензину; накидав дров) - і що?"
1. пожежа досягла?
2. пожежа поширилася?
3. ПОЖЕЖА ЗРОСЛА!!!
Ви не філологи - ви кацапські тролі з гугол-переводчиком...
Але якщо таким чином люди бажають вивчити українську, то це похвально
Якщо зросла ширина - то площа поширилась?
якщо зросла довжина - то площа подовжилась?
а якщо зросла і ширина і довжина ?
Будь ласка, не чіпляйтесь до дрібниць.
Але якщо площа велика, то це не дрібниця
Хай зростає в усіх напрямках
важливо - сам факт
здохніть кацапські свині !!!