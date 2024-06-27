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Новости
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Площадь пожара на мысе Чауда в оккупированном Крыму выросла в несколько раз. Там расположен военный полигон армии РФ

Пожежа на полігоні армії РФ на мисі Чауда в Криму

Площадь пожара в районе мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, где расположен военный полигон россиян и откуда РФ запускает "шахеды" по Украине, значительно выросла за минувшие сутки.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сравнение спутниковых снимков за 25 и 26 июня показывает, что охваченная пожаром территория значительно возросла, в результате чего огонь дошел до зданий на территории воинской части.

По информации издания, на мысе Чауда расположены позиции береговой и противовоздушной обороны армии РФ.

Также смотрите: В оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда, откуда РФ запускает "шахеды" по Украине. ФОТО

Кроме того, также отсюда российские оккупанты запускают по Украине ударные БПЛА типа Shahed.

О пожаре на полигоне сообщалось 25 июня. Пока неизвестно, что стало его причиной, поскольку в последние дни не было информации о ракетных или дроновых ударах по полуострову.

Пожежа на полігоні армії РФ на мисі Чауда в Криму
Пожежа на полігоні армії РФ на мисі Чауда в Криму

Автор: 

Крым (26419) пожар (5968)


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Топ комментарии
+19
Пожежі не зростають а поширюються. Понабирають філологів з Могилянки...
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27.06.2024 13:01
+14
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27.06.2024 13:13
+13
Супер !!! гори-гори ясно, що би не погасло !!!
здохніть кацапські свині !!!
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27.06.2024 13:01
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Пожежі не зростають а поширюються. Понабирають філологів з Могилянки...
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27.06.2024 13:01 Ответить
Пожежа поширилася на військові казарми і зросла до НАЙВИЩОГО рівня - так правильніше, друже
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27.06.2024 13:10 Ответить
Не зросла а досягла найвищого рівня, - так правильніше, друже.
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27.06.2024 13:19 Ответить
... досягла вищого поверху - друже.
В даному випадку потрібно контрольне речення.
"Ти підкинув сухого хмизу (підлив бензину; накидав дров) - і що?"
1. пожежа досягла?
2. пожежа поширилася?
3. ПОЖЕЖА ЗРОСЛА!!!
Ви не філологи - ви кацапські тролі з гугол-переводчиком...
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27.06.2024 13:45 Ответить
тут на сайті багато хто пише з "гоголь-пєрєводчіком"
Але якщо таким чином люди бажають вивчити українську, то це похвально
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27.06.2024 16:22 Ответить
В вас якісь особисті комплекси щодо Могилянки? Як на мене, місцева редакція там і близько не лежала разом з усіма недорікуватими журналістами провідних телеканалів.
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27.06.2024 13:14 Ответить
Може для вас ще й табличку САРКАЗМ намалювати ?
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27.06.2024 13:16 Ответить
Щось цей "сарказм" за Фройдом надто відгонить меншовартістю, якщо не українофобією. Як вам така табличка?
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27.06.2024 13:47 Ответить
Не зрозумів, що хотіли сказати. Постарайтесь ще раз, бо у вас вийшло - Біг пес через овес.
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27.06.2024 16:34 Ответить
Площа - це ширина на довжину
Якщо зросла ширина - то площа поширилась?
якщо зросла довжина - то площа подовжилась?
а якщо зросла і ширина і довжина ?

Будь ласка, не чіпляйтесь до дрібниць.
Але якщо площа велика, то це не дрібниця
Хай зростає в усіх напрямках

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27.06.2024 16:18 Ответить
Що сказати хотіли?
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27.06.2024 16:37 Ответить
не важно, яким чином
важливо - сам факт
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27.06.2024 16:52 Ответить
Надіюсь що німецьку вивчите краще.
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27.06.2024 17:26 Ответить
Якщо бути уважним, то можна зробити висновок, що не пожежа зросла, а площа пожежи зросла...
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27.06.2024 19:45 Ответить
Тут про площу пожежі. Площі не поширюються
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27.06.2024 21:39 Ответить
В обід шапка звучала інакше. Це вже виправили.
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27.06.2024 21:41 Ответить
Супер !!! гори-гори ясно, що би не погасло !!!
здохніть кацапські свині !!!
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27.06.2024 13:01 Ответить
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27.06.2024 13:13 Ответить
Ну вот, молодцы, курили там где ещё не попало
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27.06.2024 13:18 Ответить
Бензином гасять?
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27.06.2024 13:26 Ответить
Не думаю шо шось серьозне. Ну вигоріла трава на полігоні. І шо з того? Там жара і відсутність дождів. Зараз трава суха як порох. Недопалок кинули і загорілося. Але трави тієї не так багато, щоб це стало якоюсь великою проблемою. Прогорить і потухне.
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27.06.2024 13:28 Ответить
то отдыхающие шашлыки жарят, надо помочь еще с огоньком
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27.06.2024 13:28 Ответить
Поки горить і увага особового складу привернута до наступаючої пожежі в степу- пора вдарить з неба по ангарах і сховищах
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27.06.2024 15:39 Ответить
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27.06.2024 15:56 Ответить
Багаття жгут , під контролем
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27.06.2024 16:01 Ответить
 
 