В оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда, откуда РФ запускает "Шахеды" по Украине. ФОТО

Во временно оккупированном Крыму возник пожар на мысе Чауда. Оттуда российские захватчики запускают ударные дроны-камикадзе по территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На спутниковом снимке, сделанном утром в понедельник (26 июня - ред.), хорошо виден пожар на мысе Чауда в аннексированном Крыму. Здесь расположен военный полигон армии РФ, с которого, по словам представителей ВСУ, российские военные запускают по целям в Украине барражирующие боеприпасы типа "Шахед/Герань", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. О ракетных атаках или атаках беспилотников на этот район Крыма в последние дни не сообщалось.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал, что на мысе Чауда прогремел взрыв, после чего над ним начал подниматься дым. По данным источников канала, на мысе взорвался боекомплект.

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Что известно о мысе Чауда?

Согласно карте, созданной журналистами, в районе мыса Чауда расположены несколько военных объектов РФ, в том числе полигон.

Он был закрыт в конце 80-х, однако в 2016 году РФ снова открыла его работу. Также в 2019 году российские воздушно-космические силы проводили здесь авиашоу и учения.

Российские военные запрещали крымчанам вход на территорию мыса Чауда в период с 1 ноября 2022 года по 30 мая 2023 года.

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