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В оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда, откуда РФ запускает "Шахеды" по Украине. ФОТО

Во временно оккупированном Крыму возник пожар на мысе Чауда. Оттуда российские захватчики запускают ударные дроны-камикадзе по территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На спутниковом снимке, сделанном утром в понедельник (26 июня - ред.), хорошо виден пожар на мысе Чауда в аннексированном Крыму. Здесь расположен военный полигон армии РФ, с которого, по словам представителей ВСУ, российские военные запускают по целям в Украине барражирующие боеприпасы типа "Шахед/Герань", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. О ракетных атаках или атаках беспилотников на этот район Крыма в последние дни не сообщалось.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал, что на мысе Чауда прогремел взрыв, после чего над ним начал подниматься дым. По данным источников канала, на мысе взорвался боекомплект.

У Криму сталася пожежа на мисі Чауда 25 червня

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Что известно о мысе Чауда?

Согласно карте, созданной журналистами, в районе мыса Чауда расположены несколько военных объектов РФ, в том числе полигон.

Он был закрыт в конце 80-х, однако в 2016 году РФ снова открыла его работу. Также в 2019 году российские воздушно-космические силы проводили здесь авиашоу и учения.

Российские военные запрещали крымчанам вход на территорию мыса Чауда в период с 1 ноября 2022 года по 30 мая 2023 года.

У Криму сталася пожежа на мисі Чауда 25 червня

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Автор: 

Крым (26419) пожар (5968)


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Топ комментарии
+12
ефект лінзи )))
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26.06.2024 11:40
+5
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26.06.2024 11:52
+4
Скількі раз пояснювати-Паління шкідливе для здоров'я !!))
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26.06.2024 11:44
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ефект лінзи )))
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26.06.2024 11:40 Ответить
А здесь хоть круть-верть, хоть верть-круть, вiд бавовника не сховаешся.
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26.06.2024 11:44 Ответить
Або газовий балон в кіоску шаурми...
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26.06.2024 12:14 Ответить
Скількі раз пояснювати-Паління шкідливе для здоров'я !!))
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26.06.2024 11:44 Ответить
Ні-ні, нехай і далі смалять.
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26.06.2024 12:42 Ответить
Ну наконецто то этой ***** в крыму добрались
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26.06.2024 11:45 Ответить
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26.06.2024 11:52 Ответить
Упс як неочікувано, зовсім не "падамашнєму" .
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26.06.2024 12:09 Ответить
Наразі невідомо, що стало причиною пожежі. Про ракетні атаки або атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.
Певно знову хотіли чайку закип'ятити двома лезами "Нєва"
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26.06.2024 12:15 Ответить
по місцю запуска ішакєдів у Курській області білоусов просив Остіна поки що атакмсами не херачити, бо треба деякий час щоб зробити нові бази запуску та обслуговування у Тамбовській та Волгоградській області.
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26.06.2024 12:16 Ответить
Надеюсь операторы пострадали. Я никогда не узнаю что у них в голове у этих поцев. Но точно не мозг.
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26.06.2024 16:02 Ответить
 
 