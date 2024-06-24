Вблизи Москвы горит НИИ "Платан", в котором проводят исследования для российской оборонки. ВИДЕО
В подмосковном Фрязино горит НИИ "Платан", выполняющий заказы для российской оборонной промышленности в области радиоэлектроники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях. Российские паблики сообщают, что из-за задымления и огня в помещениях заблокированы по меньшей мере девять человек.
▪️Семеро сгорели заживо, двое выпрыгивали с 8 этажа.
▪️Площадь возгорания - более 4 тысяч квадратных метров.
▪️За пару часов пожар так и не удалось потушить, до сих пор валит черный дым: обвалились стены на верхних этажах, огонь уничтожает перекрытия здания.
▪️Предприятие не проверялось на соответствие требованиям пожарной безопасности уже 7 лет.
▪️Предварительная причина катастрофы - взрыв газового баллона.