Вблизи Москвы горит НИИ "Платан", в котором проводят исследования для российской оборонки. ВИДЕО

В подмосковном Фрязино горит НИИ "Платан", выполняющий заказы для российской оборонной промышленности в области радиоэлектроники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях. Российские паблики сообщают, что из-за задымления и огня в помещениях заблокированы по меньшей мере девять человек.

