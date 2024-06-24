РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 363 30

Вблизи Москвы горит НИИ "Платан", в котором проводят исследования для российской оборонки. ВИДЕО

В подмосковном Фрязино горит НИИ "Платан", выполняющий заказы для российской оборонной промышленности в области радиоэлектроники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях. Российские паблики сообщают, что из-за задымления и огня в помещениях заблокированы по меньшей мере девять человек.

Также смотрите: В Москве горит бывший машиностроительный завод "Торос". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20374) москва (3095) пожар (6022)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
24.06.2024 16:04 Ответить
+12
показать весь комментарий
24.06.2024 16:12 Ответить
+9
показать весь комментарий
24.06.2024 16:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та вже, мабуть, надослiджувались....
показать весь комментарий
24.06.2024 15:57 Ответить
Хтось змішав серебрянку з магранцовкой і підпалив.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:29 Ответить
це вам , кацапи, за Одесу 2 травня
показать весь комментарий
24.06.2024 16:03 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 16:04 Ответить
А за одно и стать отморозками
показать весь комментарий
24.06.2024 16:08 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 16:04 Ответить
То їм за інститут нафти та газу.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:05 Ответить
Рукожопые создали самоуничтожающуюся электронику. Впереди планеты всей. Ху...Лу подарите.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:06 Ответить
Хотя, может готовятся к наступлению, ведь ход истории показывает, что прежде чем наступать надо спалить москву
показать весь комментарий
24.06.2024 16:10 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 16:12 Ответить
Так, вони такі. Оба два!
показать весь комментарий
24.06.2024 16:29 Ответить
МногА курілі мабуть...
показать весь комментарий
24.06.2024 16:13 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 16:14 Ответить
А хлопок був, чи просто чайник коротнув?
показать весь комментарий
24.06.2024 16:21 Ответить
Та звідки простий чайник у такій поважній науковій установі?
Там був унікальний та *********** прилад на основі двох лез для гоління та пари сірників!
показать весь комментарий
24.06.2024 16:32 Ответить
Щоб вони там згоріли! ,,Заблоковані"!
показать весь комментарий
24.06.2024 16:24 Ответить
там вже двоє згоріли. Чекаю ще на барбекю, бо палають вже всі поверхи корпуса. Ще один кацап плигнув з восьмого поверха. Підозрюю що без парашута. У додаток до пожару там ще щось і вибухнуло неслабо. Сподіваюсь дощу не буде, і до кінця дня обвалиться дах корпуса. Бажано щоб десятка два вчоних зникли безвісті.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:53 Ответить
ще один сплигнув без парашута. Сподіваюсь що вбився. Вже відомо, що згоріло вісім "вчоних". Думаю цифра не остаточна.
показать весь комментарий
24.06.2024 18:52 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 16:27 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 17:06 Ответить
Та то таке, в орді всі НДІ працюють на мілітаризацію, інакше кремль не платить!
показать весь комментарий
24.06.2024 16:30 Ответить
Эмиттер замкнуло на коллектор??)) Співпрацювали ми з цим Платаном на початку 90-х. Вже не шкода!
показать весь комментарий
24.06.2024 16:30 Ответить
Напевне завеликого ''жука'' замість запобіжника поставили.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:37 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 16:43 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 17:00 Ответить
А вогонь в бухгалтерії розпочався чи ні?
показать весь комментарий
24.06.2024 18:00 Ответить
гори гори ясно чтобы не погасло!
показать весь комментарий
24.06.2024 18:28 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 18:40 Ответить
Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности «Платан». Известно уже о 9 погибших.

▪️Семеро сгорели заживо, двое выпрыгивали с 8 этажа.
▪️Площадь возгорания - более 4 тысяч квадратных метров.
▪️За пару часов пожар так и не удалось потушить, до сих пор валит черный дым: обвалились стены на верхних этажах, огонь уничтожает перекрытия здания.
▪️Предприятие не проверялось на соответствие требованиям пожарной безопасности уже 7 лет.
▪️Предварительная причина катастрофы - взрыв газового баллона.
показать весь комментарий
24.06.2024 19:18 Ответить
 
 