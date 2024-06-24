УКР
Поблизу Москви горить НДІ "Платан", у якому проводять дослідження для російської оборонки. ВIДЕО

У підмосковному Фрязіно горить НДІ "Платан", який виконує замовлення для російської оборонної промисловості в галузі радіоелектроніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із місця пожежі публікуються у соцмережах. Російські пабліки повідомляють, що через задимлення та вогонь у приміщеннях заблоковано щонайменше дев'ять осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третю добу палає нафтобаза "Азовпродукт" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

армія рф (18528) москва (1273) пожежа (4409)
+20
24.06.2024 16:04 Відповісти
+12
24.06.2024 16:12 Відповісти
+9
24.06.2024 16:27 Відповісти
Та вже, мабуть, надослiджувались....
24.06.2024 15:57 Відповісти
Хтось змішав серебрянку з магранцовкой і підпалив.
24.06.2024 16:29 Відповісти
це вам , кацапи, за Одесу 2 травня
24.06.2024 16:03 Відповісти
24.06.2024 16:04 Відповісти
А за одно и стать отморозками
24.06.2024 16:08 Відповісти
24.06.2024 16:04 Відповісти
То їм за інститут нафти та газу.
24.06.2024 16:05 Відповісти
Рукожопые создали самоуничтожающуюся электронику. Впереди планеты всей. Ху...Лу подарите.
24.06.2024 16:06 Відповісти
Хотя, может готовятся к наступлению, ведь ход истории показывает, что прежде чем наступать надо спалить москву
24.06.2024 16:10 Відповісти
24.06.2024 16:12 Відповісти
Так, вони такі. Оба два!
24.06.2024 16:29 Відповісти
МногА курілі мабуть...
24.06.2024 16:13 Відповісти
24.06.2024 16:14 Відповісти
А хлопок був, чи просто чайник коротнув?
24.06.2024 16:21 Відповісти
Та звідки простий чайник у такій поважній науковій установі?
Там був унікальний та *********** прилад на основі двох лез для гоління та пари сірників!
24.06.2024 16:32 Відповісти
Щоб вони там згоріли! ,,Заблоковані"!
24.06.2024 16:24 Відповісти
там вже двоє згоріли. Чекаю ще на барбекю, бо палають вже всі поверхи корпуса. Ще один кацап плигнув з восьмого поверха. Підозрюю що без парашута. У додаток до пожару там ще щось і вибухнуло неслабо. Сподіваюсь дощу не буде, і до кінця дня обвалиться дах корпуса. Бажано щоб десятка два вчоних зникли безвісті.
24.06.2024 17:53 Відповісти
ще один сплигнув без парашута. Сподіваюсь що вбився. Вже відомо, що згоріло вісім "вчоних". Думаю цифра не остаточна.
24.06.2024 18:52 Відповісти
24.06.2024 16:27 Відповісти
24.06.2024 17:06 Відповісти
Та то таке, в орді всі НДІ працюють на мілітаризацію, інакше кремль не платить!
24.06.2024 16:30 Відповісти
Эмиттер замкнуло на коллектор??)) Співпрацювали ми з цим Платаном на початку 90-х. Вже не шкода!
24.06.2024 16:30 Відповісти
Напевне завеликого ''жука'' замість запобіжника поставили.
24.06.2024 16:37 Відповісти
24.06.2024 16:43 Відповісти
24.06.2024 17:00 Відповісти
А вогонь в бухгалтерії розпочався чи ні?
24.06.2024 18:00 Відповісти
гори гори ясно чтобы не погасло!
24.06.2024 18:28 Відповісти
24.06.2024 18:40 Відповісти
Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности «Платан». Известно уже о 9 погибших.

▪️Семеро сгорели заживо, двое выпрыгивали с 8 этажа.
▪️Площадь возгорания - более 4 тысяч квадратных метров.
▪️За пару часов пожар так и не удалось потушить, до сих пор валит черный дым: обвалились стены на верхних этажах, огонь уничтожает перекрытия здания.
▪️Предприятие не проверялось на соответствие требованиям пожарной безопасности уже 7 лет.
▪️Предварительная причина катастрофы - взрыв газового баллона.
24.06.2024 19:18 Відповісти
 
 