Поблизу Москви горить НДІ "Платан", у якому проводять дослідження для російської оборонки. ВIДЕО

У підмосковному Фрязіно горить НДІ "Платан", який виконує замовлення для російської оборонної промисловості в галузі радіоелектроніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із місця пожежі публікуються у соцмережах. Російські пабліки повідомляють, що через задимлення та вогонь у приміщеннях заблоковано щонайменше дев'ять осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третю добу палає нафтобаза "Азовпродукт" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО