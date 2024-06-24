Поблизу Москви горить НДІ "Платан", у якому проводять дослідження для російської оборонки. ВIДЕО
У підмосковному Фрязіно горить НДІ "Платан", який виконує замовлення для російської оборонної промисловості в галузі радіоелектроніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із місця пожежі публікуються у соцмережах. Російські пабліки повідомляють, що через задимлення та вогонь у приміщеннях заблоковано щонайменше дев'ять осіб.
Топ коментарі
+20 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.06.2024 16:04 Відповісти Посилання
+12 Garry Dron
показати весь коментар24.06.2024 16:12 Відповісти Посилання
+9 Jimmy Hill
показати весь коментар24.06.2024 16:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там був унікальний та *********** прилад на основі двох лез для гоління та пари сірників!
▪️Семеро сгорели заживо, двое выпрыгивали с 8 этажа.
▪️Площадь возгорания - более 4 тысяч квадратных метров.
▪️За пару часов пожар так и не удалось потушить, до сих пор валит черный дым: обвалились стены на верхних этажах, огонь уничтожает перекрытия здания.
▪️Предприятие не проверялось на соответствие требованиям пожарной безопасности уже 7 лет.
▪️Предварительная причина катастрофы - взрыв газового баллона.