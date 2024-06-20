Третю добу палає нафтобаза "Азовпродукт" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

На російській нафтобазі "Азовпродукт" у місті Азов Ростовської області, яку в ніч на 18 червня атакували безпілотники, третю добу не припиняється пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються нові відеозаписи з місця пожежі. Над нафтобазою видно потужний стовп вогню та диму.

