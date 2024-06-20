Третю добу палає нафтобаза "Азовпродукт" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО
На російській нафтобазі "Азовпродукт" у місті Азов Ростовської області, яку в ніч на 18 червня атакували безпілотники, третю добу не припиняється пожежа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються нові відеозаписи з місця пожежі. Над нафтобазою видно потужний стовп вогню та диму.
Топ коментарі
+30 Diesel_Sasha
показати весь коментар20.06.2024 11:46 Відповісти Посилання
+26 Виталий #548501
показати весь коментар20.06.2024 11:47 Відповісти Посилання
+19 Mr. Grushev
показати весь коментар20.06.2024 12:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
но потом бабки постучали в его жадную голову
к сожалению малинина, хоть и он еще народный артист Украины - на ликвидацию
Закарпатський поет Микола Матола (1952-1993) на цю мелодію написав вірша «Мій друже Ковалю…», який присвятив «Карпатській Січі» та воїнам УПА й СКВ. Тобто, пісню написали українці - Гончаренко-Галич і Матола, полтавчанин і закарпатець.
З нього пізніше, у 1970-х Міхаіл Звєздінскій «створив» у США «білогвардійський» романс «Поручик Голіцин», який на початку 1980-х отримала популярність в СРСР і серед тодішніх радянських емігрантів.
Серед росіян прийнято вважати, що першим датованим виконанням пісні є запис Аркадія Сєвєрного в середині травня 1977 року, а текст пісні підготував Владислав Коцишевський. Проте насправді україномовна пісня "Друже Ковалю" була популярною ще за довго до виконання шлягера про якогось Голіцина.
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
Невідомий автор.
https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c