Третю добу палає нафтобаза "Азовпродукт" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

На російській нафтобазі "Азовпродукт" у місті Азов Ростовської області, яку в ніч на 18 червня атакували безпілотники, третю добу не припиняється пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються нові відеозаписи з місця пожежі. Над нафтобазою видно потужний стовп вогню та диму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Тамбовську область РФ: горить Платоновська нафтобаза. ВIДЕО

так буває, коли нападаєш на сусідів і починаєш війну
20.06.2024 11:46 Відповісти
20.06.2024 11:47 Відповісти
Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
20.06.2024 12:01 Відповісти
garno palaje....šob tam vse sgorelo do tla !
20.06.2024 11:45 Відповісти
так буває, коли нападаєш на сусідів і починаєш війну
20.06.2024 11:46 Відповісти
хочу бачити "Мар'їнку" та "Бахмут" навкруги у Ростовської області...
21.06.2024 10:06 Відповісти
Так нефиг боярышником тушить, или они пока тару освобождают, что бы воды набрать
20.06.2024 11:47 Відповісти
Краще, ніж гарно!
20.06.2024 11:47 Відповісти
20.06.2024 11:47 Відповісти
skuļat gandoni
20.06.2024 11:49 Відповісти
По-моєму, були і ще масовіші. НПЗ і нафтобаза - це далеко не рекордна кількість одночасно уражених цілей.
20.06.2024 12:22 Відповісти
треба вже перестати звертати увагу..., така гра на двох - у сусіда підпалиш, сусід тобі щось підпалить...
20.06.2024 11:48 Відповісти
"Горіла база, палала..."
20.06.2024 11:49 Відповісти
jakso eta kurva šo živa - treba sročno ee tudi - pusi koncert tam zrobit
20.06.2024 11:50 Відповісти
Аби дощ не пішов. 🤞
20.06.2024 11:49 Відповісти
это все уламки маленьких дронов,а если б ракеты были
20.06.2024 11:57 Відповісти
Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
20.06.2024 12:01 Відповісти
украл мой комент )))
20.06.2024 12:02 Відповісти
Буває
20.06.2024 12:19 Відповісти
Не вкрав - а хто перший встав того і капці .
20.06.2024 13:19 Відповісти
Нічого страшного , кацапи он усю цю пісню в українців украли , в оригіналі вона звалася "Мій друже Ковалю " https://www.youtube.com/watch?v=n-vZCupcneU
20.06.2024 17:18 Відповісти
саша малинин сначала выдавал миротворца, жил в Германии и молчал об войне
но потом бабки постучали в его жадную голову
к сожалению малинина, хоть и он еще народный артист Украины - на ликвидацию
20.06.2024 12:48 Відповісти
Музику та оригінальний текст українського романсу "Мій друже, ковалю" написав Георгій Гончаренко (літературний псевдонім Юрій Галич). Гончаренко народжений у Варшаві, сам з роду полтавських дворян. Генерал-майор при Скоропадському, потому- генерал-лейтенант у Колчака.

Закарпатський поет Микола Матола (1952-1993) на цю мелодію написав вірша «Мій друже Ковалю…», який присвятив «Карпатській Січі» та воїнам УПА й СКВ. Тобто, пісню написали українці - Гончаренко-Галич і Матола, полтавчанин і закарпатець.

З нього пізніше, у 1970-х Міхаіл Звєздінскій «створив» у США «білогвардійський» романс «Поручик Голіцин», який на початку 1980-х отримала популярність в СРСР і серед тодішніх радянських емігрантів.

Серед росіян прийнято вважати, що першим датованим виконанням пісні є запис Аркадія Сєвєрного в середині травня 1977 року, а текст пісні підготував Владислав Коцишевський. Проте насправді україномовна пісня "Друже Ковалю" була популярною ще за довго до виконання шлягера про якогось Голіцина.
20.06.2024 13:25 Відповісти
Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
20.06.2024 12:01 Відповісти
Мені нравиться, як воно горить. Як люди суєтяться, пожарки приїзжають. Ну люді в шокє, глаза вилазять у них. Ну а мені це по-приколу. Дивиться, як вони бігають, суєтяться, питаються руками потушить, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.

Невідомий автор.
20.06.2024 12:15 Відповісти
čomu Невідомий osj - divitsa !

https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c
20.06.2024 12:21 Відповісти
Ну, за то, чтобы ВСЕ!
20.06.2024 12:25 Відповісти
👌
20.06.2024 12:45 Відповісти
20.06.2024 15:01 Відповісти
Шо це так довго може горіти ? Мазут ?
20.06.2024 16:39 Відповісти
ГОРИ ГОРИ ЯСНО... !)
20.06.2024 23:57 Відповісти
 
 