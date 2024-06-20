УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9410 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 727 13

Безпілотники атакували Тамбовську область РФ: горить Платоновська нафтобаза. ВIДЕО

На Платоновській нафтобазі в Тамбовській області РФ сталася пожежа після атаки дронів в ніч на 20 червня. Загорівся резервуар з паливом.

Про це повідомив губернатор російського регіону Максим Єгоров та росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Єгорова, пожежні підрозділи гасять вогонь на нафтобазі. Постраждалих немає, стверджує він.

Також російський губернатор написав, що "залишки" ще одного безпілотника було виявлено в Первомайському муніципальному окрузі - "дрон розірвався в повітрі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про атаку безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї та нафтобазу в Адигеї. ВIДЕО

Російський Telegram-канал Shot пише, що жителі Тамбовської області нібито чули звук мотора близько 4 години ранку.

Потім стався сильний вибух, над місцевою нафтобазою помітили дим, а в будинках поруч повилітали шибки.

Видання Astra пише, що "в результаті вибуху загорівся резервуар".

Читайте також: Дрони СБУ вночі атакували дві нафтобази у Ростовській області РФ, - джерела 

Автор: 

НПЗ (630) росія (67226) дрони (5291)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Дрончік хоче в тамбов...
показати весь коментар
20.06.2024 09:44 Відповісти
+13
Що згорить,те не згниє!!
показати весь коментар
20.06.2024 09:43 Відповісти
+11
бензоколонку методично знищують...
показати весь коментар
20.06.2024 09:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.06.2024 09:43 Відповісти
Сбылась мечта Пыни - таксует!
"Так то, вообще, я - презик, а таксовать - это для души"
показати весь коментар
20.06.2024 12:54 Відповісти
Він же йому у діди годиться, сатаніст!
показати весь коментар
20.06.2024 13:37 Відповісти
Що згорить,те не згниє!!
показати весь коментар
20.06.2024 09:43 Відповісти
...Гори, гори ясно, чтобы не погасло....
показати весь коментар
20.06.2024 11:02 Відповісти
Дрончік хоче в тамбов...
показати весь коментар
20.06.2024 09:44 Відповісти
бензоколонку методично знищують...
показати весь коментар
20.06.2024 09:44 Відповісти
ще долетить і до платоновкі вашей
показати весь коментар
20.06.2024 10:02 Відповісти
Тамбовська народна республіка?
показати весь коментар
20.06.2024 10:19 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 10:45 Відповісти
Бавовнятко вже завітало до Тамбова. Як співали кацапи: " Мальчики хочете в Тамбова". Чекайте, кляті кацапи гастролі Бавовнятка по усіх ваших біьінях
показати весь коментар
20.06.2024 11:10 Відповісти
Дрон розірвало? Від "ненавєсті"?
показати весь коментар
20.06.2024 12:06 Відповісти
 
 