Безпілотники атакували Тамбовську область РФ: горить Платоновська нафтобаза. ВIДЕО

На Платоновській нафтобазі в Тамбовській області РФ сталася пожежа після атаки дронів в ніч на 20 червня. Загорівся резервуар з паливом.

Про це повідомив губернатор російського регіону Максим Єгоров та росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Єгорова, пожежні підрозділи гасять вогонь на нафтобазі. Постраждалих немає, стверджує він.

Також російський губернатор написав, що "залишки" ще одного безпілотника було виявлено в Первомайському муніципальному окрузі - "дрон розірвався в повітрі".

Російський Telegram-канал Shot пише, що жителі Тамбовської області нібито чули звук мотора близько 4 години ранку.

Потім стався сильний вибух, над місцевою нафтобазою помітили дим, а в будинках поруч повилітали шибки.

Видання Astra пише, що "в результаті вибуху загорівся резервуар".

