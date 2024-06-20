УКР
Росіяни заявили про атаку безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї та нафтобазу в Адигеї. ВIДЕО

Українські безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

"Атака на завод почалася близько 2:30 ранку. За попередніми даними дрони були збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа", - пише телеграм-канал Baza.

За словами місцевих, у районі НПЗ було чутно 4-5 вибухів.

Одночасно з атакою на нафтопереробний завод у селищі Афіопський під Краснодаром українські дрони вдарили й по нафтобазі в сусідньому селищі Енем у республіці Адигея. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

В Енемі розташована нафтобаза компанії "ЛУКОЙЛ-Південнафтопродукт".

Трохи згодом влада Краснодарського краю заявила, що внаслідок атаки БпЛА загинула людина.

"Український дрон упав на будинок у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї, за попередніми даними, одна людина загинула", - стверджує місцева влада.

За інформацією російських ЗМ,І приватний будинок, на який упав безпілотник, повністю зруйнований.

Слов'янськ-на-Кубані розташований за 70 км від НПЗ і нафтобази під Краснодаром, по яких цієї ночі вдарили українські безпілотники. У ньому теж є нафтопереробний завод, і його теж раніше атакували українські дрони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про пошкодження нафтобази та порушення електропостачання внаслідок атаки дронів

+25
Кацапи , звикайте до постійних вибухів і пожарів на росіі ,
бо так поступати із сусідньою Украіною , великий гріх 😡
20.06.2024 06:51
+17
"...одна людина загинула..."
А коли це в кацапії з"явились люди?
20.06.2024 07:12
+16
їм чхати. Це істоти з атрофованим мозгом - в них збереглися лише стадні функції і жування
20.06.2024 06:54
20.06.2024 06:51
жаль, що на цей раз не вдалось долетіти до https://www.google.com/maps/place/44%C2%B055 НПЗ «Слов'янськ ЕКО» у Слов'янську-на-Кубані.
У березні на цей НПЗ долетіло зразу десять дронів. Горіло тоді епічно. Потім його атакували дронами ще у квітні і травні. Сподіваюсь, що тоді таки удалось наїбнуть установку з виробництва високооктанових бензинів, яку планувалось ввести у 2024 році, і завдяки якої потужність НПЗ збільшилась би на 80 відсотків.
20.06.2024 07:08
вибачаюсь, НПЗ "Слов'янськ-ЕКО" знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B013 тут . А https://www.google.com/maps/place/44%C2%B055 це - нафтобаза "Лукойл" "Югнефтепродукт".
20.06.2024 07:17
Може якийсь іноземець
20.06.2024 08:14
20.06.2024 08:14 Відповісти
20.06.2024 09:15
"Красивое!"

20.06.2024 10:01
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=33318 Палала діжка, палала!

Уже под вечер из федерации пришли хорошие новости. Как известно, прошедшей ночью наши военные не наносили каких-то ощутимых дальних ударов по инфраструктуре противника, но как стало известно из осведомленных источников, это было потому, что дым над восточным побережьем Азовского моря создает проблемы для наведения на цель и даже пролета наших ракет и дронов. Ведь не секрет, что наши дальние боеприпасы имеют очень эстетичный вид и лапти, видя их пролет, делают просто варом. И вот представьте, что по их аэродрому прилетит чумазый, закопченный дрон или ракета, куда это годится? А ночью ранее, в район порта Азов, очень смачно прилетело, хотя местные гауляйтеры что-то рассказывали о сбитых целях.

Но это уже неважно, поскольку в порту закрыто любое движение, кстати - на ЖД -тоже, ну а соответствующий дым, идущий с нефтебазы, как раз и создает препятствия для дальнейших атак. Один из местных жителей даже высказался по этому поводу примерно так: «Мені нравиться як воно горить, як люди суєтяться…» И действительно, там происходит именно то, о чем рассказал местный житель. Никто не стал уточнять, куда там упал обломок того, что сбили, но гореть там сразу начало как надо.

Наши военные никогда по-горячему не рассказывают о том, чем именно удалось поразить цель, но несколько источников утверждают, что это была крылатая ракета «Нептун», которой добавили функцию поражения наземных целей. Если это была она, то можно с уверенностью говорить о том, что именно этого инструмента не хватало для того, чтобы правильно задавать ритм суеты на нефтебазах и НПЗ. Вот как это прямо сейчас описывает вражеская пресса:

«Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в порту Азов Ростовской области, где во вторник вспыхнул пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов… Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара».

А согласно спутниковым снимкам, там было как минимум 6 резервуаров емкостью по 5 тыс тонн каждый. И вот прилет пришелся в один из них, что привело к сильному пожару, который не смог потушить даже пожарный поезд, который приехал к нефтебазе. Как видно, горело настолько бодро, что от высокой температуры «пошел» второй резервуар и следовательно - загорелось еще 5 тыс тонн топлива. А ведь еще в обед там бодро рассказывали о том, что пожар удалось локализовать и что вот-вот его потушат и тут - такой нежданчик. Но насколько можно понять, ситуации еще есть куда расти, поскольку их пресса пишет такое:

«В мае и первой половине июня на терминал Азовпродукт железнодорожным транспортом доставлено около 32.000 тонн газойля Новошахтинского ЗПН и более 19.000 тонн низкосернистого дизтоплива с ТАНЕКО и НПЗ Роснефти, по данным трейдеров».

То есть, туда вывезли нефтепродукты с ранее атакованного Новошахтинского НПЗ, но видимо, они оказались не фартовыми. Но сами цифры говорят о том, что там еще есть чему гореть даже с учетом того, что какую-то часть нефтепродуктов отгрузили в танкеры. По крайней мере, вторая емкость указывает на то, что пожарникам еще рано расходиться по домам. А тем временем дымок, тянущийся на десятки километров, как бы сигнализирует местным жителям о том, что война может постучаться и в их двери, пока они с открытым ртом, смотрят свой телевизор.
https://dl-news.defence-line.org/?p=33318
20.06.2024 10:02
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B006 НБ ЗАО "Азовпродукт" продовжує палати і на цей момент. Це вже третя доба як горить.
показати весь коментар
20.06.2024 14:20
там на резервуарах заклинило засувки на баках з паливом. Тому пожежники не можуть зливати паливо. Дуже сподіваюсь, що вигорить вся НБ.
20.06.2024 14:24
якщо горить тільки одна ємність, то уся НБ навряд чи
20.06.2024 16:53
аа, ну да, ну да.... 18-го загорівся один резервуар, а вчора відбулась розгерметизація другого резервуара. Вчора підігнали пожежний потяг, але це ніхєра не допомогло, бо злити паливо не можуть. https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B006 А відстань там між резервурами 20 метрів.

20.06.2024 22:27
Чудово ! Що це змінює по суті зауваження ? Згоріла уся НБ чи 2 ємності ?
21.06.2024 20:20
наразі невідомо. Бо кацапським паблікам заборонено оприлюднювати будь-які результати влучань, та їх наслідки, а наші ЗМІ зайняті обсмоктуванням походеньок різних евелін, напади на співробітників ТЦК та переслідування Шабуніна. Про війну на теріторії ворога мабуть не цікаво, тому Цензор не пише про сьогоднішню атаку на Ільський НПЗ та про її наслідки Мабуть це не цікаво. Тому вже і не напише про наслідки атаки ні на НБ "Азовпродукт" 18-го червня, ні про наслідки влучань по Афіпському НПЗ 20-го червня. Бо кому ж це цікаво?
21.06.2024 20:41
Тут може згодом. А на просторах тернету є повідомлення.

https://dl-news.defence-line.org/
21.06.2024 21:56
навряд чи. От мене цікавлять результати удару по нафтобазі у порту Кавказ, який стався 31-го травня. Чи згорів хоч один резрвуар? а якщо згоріли, то скільки? наскільки завантажені зараз резервуари цієї НБ?чому вже двадцять діб немає повторних ударів по цій НБ?
Навряд чи навіть на дефенслайн про це напишуть.
А якщо маєте якісь повідомлення з тирнету про наслідки наших уражень цих об'єктів, то викладайте їх тут. Буду вдячний за таку інфу.
21.06.2024 23:22
Гарні фотообої))) кацапам у колоніях, де їх тримають таке клеїти треба..а ще фото з трупаками, а по теліку - відоси з дронів.
20.06.2024 20:10
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
20.06.2024 14:31
все укропские дроны успешно уничтожены, один из них успешно сбит цистерной (точнее резервуаром) с нефтью.
успешный успех.
20.06.2024 18:58
Якщо так лупити щотижня,то через півроку кацапам доведеться імпортувати паливо!І це супер,це їм облом серйозний.
20.06.2024 22:23
 
 