Росіяни заявили про атаку безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї та нафтобазу в Адигеї. ВIДЕО
Українські безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
"Атака на завод почалася близько 2:30 ранку. За попередніми даними дрони були збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа", - пише телеграм-канал Baza.
За словами місцевих, у районі НПЗ було чутно 4-5 вибухів.
Одночасно з атакою на нафтопереробний завод у селищі Афіопський під Краснодаром українські дрони вдарили й по нафтобазі в сусідньому селищі Енем у республіці Адигея. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.
В Енемі розташована нафтобаза компанії "ЛУКОЙЛ-Південнафтопродукт".
Трохи згодом влада Краснодарського краю заявила, що внаслідок атаки БпЛА загинула людина.
"Український дрон упав на будинок у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї, за попередніми даними, одна людина загинула", - стверджує місцева влада.
За інформацією російських ЗМ,І приватний будинок, на який упав безпілотник, повністю зруйнований.
Слов'янськ-на-Кубані розташований за 70 км від НПЗ і нафтобази під Краснодаром, по яких цієї ночі вдарили українські безпілотники. У ньому теж є нафтопереробний завод, і його теж раніше атакували українські дрони.
бо так поступати із сусідньою Украіною , великий гріх 😡
У березні на цей НПЗ долетіло зразу десять дронів. Горіло тоді епічно. Потім його атакували дронами ще у квітні і травні. Сподіваюсь, що тоді таки удалось наїбнуть установку з виробництва високооктанових бензинів, яку планувалось ввести у 2024 році, і завдяки якої потужність НПЗ збільшилась би на 80 відсотків.
А коли це в кацапії з"явились люди?
https://dl-news.defence-line.org/?p=33318 Палала діжка, палала!
Уже под вечер из федерации пришли хорошие новости. Как известно, прошедшей ночью наши военные не наносили каких-то ощутимых дальних ударов по инфраструктуре противника, но как стало известно из осведомленных источников, это было потому, что дым над восточным побережьем Азовского моря создает проблемы для наведения на цель и даже пролета наших ракет и дронов. Ведь не секрет, что наши дальние боеприпасы имеют очень эстетичный вид и лапти, видя их пролет, делают просто варом. И вот представьте, что по их аэродрому прилетит чумазый, закопченный дрон или ракета, куда это годится? А ночью ранее, в район порта Азов, очень смачно прилетело, хотя местные гауляйтеры что-то рассказывали о сбитых целях.
Но это уже неважно, поскольку в порту закрыто любое движение, кстати - на ЖД -тоже, ну а соответствующий дым, идущий с нефтебазы, как раз и создает препятствия для дальнейших атак. Один из местных жителей даже высказался по этому поводу примерно так: «Мені нравиться як воно горить, як люди суєтяться…» И действительно, там происходит именно то, о чем рассказал местный житель. Никто не стал уточнять, куда там упал обломок того, что сбили, но гореть там сразу начало как надо.
Наши военные никогда по-горячему не рассказывают о том, чем именно удалось поразить цель, но несколько источников утверждают, что это была крылатая ракета «Нептун», которой добавили функцию поражения наземных целей. Если это была она, то можно с уверенностью говорить о том, что именно этого инструмента не хватало для того, чтобы правильно задавать ритм суеты на нефтебазах и НПЗ. Вот как это прямо сейчас описывает вражеская пресса:
«Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в порту Азов Ростовской области, где во вторник вспыхнул пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов… Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара».
А согласно спутниковым снимкам, там было как минимум 6 резервуаров емкостью по 5 тыс тонн каждый. И вот прилет пришелся в один из них, что привело к сильному пожару, который не смог потушить даже пожарный поезд, который приехал к нефтебазе. Как видно, горело настолько бодро, что от высокой температуры «пошел» второй резервуар и следовательно - загорелось еще 5 тыс тонн топлива. А ведь еще в обед там бодро рассказывали о том, что пожар удалось локализовать и что вот-вот его потушат и тут - такой нежданчик. Но насколько можно понять, ситуации еще есть куда расти, поскольку их пресса пишет такое:
«В мае и первой половине июня на терминал Азовпродукт железнодорожным транспортом доставлено около 32.000 тонн газойля Новошахтинского ЗПН и более 19.000 тонн низкосернистого дизтоплива с ТАНЕКО и НПЗ Роснефти, по данным трейдеров».
То есть, туда вывезли нефтепродукты с ранее атакованного Новошахтинского НПЗ, но видимо, они оказались не фартовыми. Но сами цифры говорят о том, что там еще есть чему гореть даже с учетом того, что какую-то часть нефтепродуктов отгрузили в танкеры. По крайней мере, вторая емкость указывает на то, что пожарникам еще рано расходиться по домам. А тем временем дымок, тянущийся на десятки километров, как бы сигнализирует местным жителям о том, что война может постучаться и в их двери, пока они с открытым ртом, смотрят свой телевизор.
Навряд чи навіть на дефенслайн про це напишуть.
А якщо маєте якісь повідомлення з тирнету про наслідки наших уражень цих об'єктів, то викладайте їх тут. Буду вдячний за таку інфу.
успешный успех.