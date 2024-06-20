Росіяни заявили про атаку безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї та нафтобазу в Адигеї. ВIДЕО

Українські безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

"Атака на завод почалася близько 2:30 ранку. За попередніми даними дрони були збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа", - пише телеграм-канал Baza.

За словами місцевих, у районі НПЗ було чутно 4-5 вибухів.

Одночасно з атакою на нафтопереробний завод у селищі Афіопський під Краснодаром українські дрони вдарили й по нафтобазі в сусідньому селищі Енем у республіці Адигея. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

В Енемі розташована нафтобаза компанії "ЛУКОЙЛ-Південнафтопродукт".

Трохи згодом влада Краснодарського краю заявила, що внаслідок атаки БпЛА загинула людина.

"Український дрон упав на будинок у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї, за попередніми даними, одна людина загинула", - стверджує місцева влада.

За інформацією російських ЗМ,І приватний будинок, на який упав безпілотник, повністю зруйнований.

Слов'янськ-на-Кубані розташований за 70 км від НПЗ і нафтобази під Краснодаром, по яких цієї ночі вдарили українські безпілотники. У ньому теж є нафтопереробний завод, і його теж раніше атакували українські дрони.

