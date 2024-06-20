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Новости Война
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Россияне заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае и нефтебазу в Адыгее. ВИДЕО

Украинские беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в 20 км к юго-западу от Краснодара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

"Атака на завод началась около 2:30 утра. По предварительным данным, дроны были сбиты, но обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар", - пишет телеграм-канал Baza.

По словам местных, в районе НПЗ было слышно 4-5 взрывов.

Одновременно с атакой на нефтеперерабатывающий завод в поселке Афиопский под Краснодаром украинские дроны ударили и по нефтебазе в соседнем поселке Энем в республике Адыгея. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.

В Энеме расположена нефтебаза компании "ЛУКОЙЛ-Южнонефтепродукт".

Чуть позже власти Краснодарского края заявили, что в результате атаки БПЛА погиб человек.

"Украинский дрон упал на дом в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, по предварительным данным, один человек погиб", - утверждают местные власти.

По информации российских СМИ, частный дом, на который упал беспилотник, полностью разрушен.

Славянск-на-Кубани расположен в 70 км от НПЗ и нефтебазы под Краснодаром, по которым этой ночью ударили украинские беспилотники. В нем тоже есть нефтеперерабатывающий завод, и его тоже ранее атаковали украинские дроны.

Также читайте: ВСУ успешно атаковали украинским оружием Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (241) россия (95725) дроны (3991)


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Топ комментарии
+25
Кацапи , звикайте до постійних вибухів і пожарів на росіі ,
бо так поступати із сусідньою Украіною , великий гріх 😡
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20.06.2024 06:51
+17
"...одна людина загинула..."
А коли це в кацапії з"явились люди?
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20.06.2024 07:12
+16
їм чхати. Це істоти з атрофованим мозгом - в них збереглися лише стадні функції і жування
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20.06.2024 06:54
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Правила форума Совет форумчан
Кацапи , звикайте до постійних вибухів і пожарів на росіі ,
бо так поступати із сусідньою Украіною , великий гріх 😡
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20.06.2024 06:51 Ответить
їм чхати. Це істоти з атрофованим мозгом - в них збереглися лише стадні функції і жування
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20.06.2024 06:54 Ответить
...а срать?
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20.06.2024 06:56 Ответить
жаль, що на цей раз не вдалось долетіти до https://www.google.com/maps/place/44%C2%B055 НПЗ «Слов'янськ ЕКО» у Слов'янську-на-Кубані.
У березні на цей НПЗ долетіло зразу десять дронів. Горіло тоді епічно. Потім його атакували дронами ще у квітні і травні. Сподіваюсь, що тоді таки удалось наїбнуть установку з виробництва високооктанових бензинів, яку планувалось ввести у 2024 році, і завдяки якої потужність НПЗ збільшилась би на 80 відсотків.
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20.06.2024 07:08 Ответить
вибачаюсь, НПЗ "Слов'янськ-ЕКО" знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B013 тут . А https://www.google.com/maps/place/44%C2%B055 це - нафтобаза "Лукойл" "Югнефтепродукт".
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20.06.2024 07:17 Ответить
"...одна людина загинула..."
А коли це в кацапії з"явились люди?
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20.06.2024 07:12 Ответить
Може якийсь іноземець
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20.06.2024 08:14 Ответить
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20.06.2024 09:15 Ответить
"Красивое!"

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20.06.2024 10:01 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=33318 Палала діжка, палала!

Уже под вечер из федерации пришли хорошие новости. Как известно, прошедшей ночью наши военные не наносили каких-то ощутимых дальних ударов по инфраструктуре противника, но как стало известно из осведомленных источников, это было потому, что дым над восточным побережьем Азовского моря создает проблемы для наведения на цель и даже пролета наших ракет и дронов. Ведь не секрет, что наши дальние боеприпасы имеют очень эстетичный вид и лапти, видя их пролет, делают просто варом. И вот представьте, что по их аэродрому прилетит чумазый, закопченный дрон или ракета, куда это годится? А ночью ранее, в район порта Азов, очень смачно прилетело, хотя местные гауляйтеры что-то рассказывали о сбитых целях.

Но это уже неважно, поскольку в порту закрыто любое движение, кстати - на ЖД -тоже, ну а соответствующий дым, идущий с нефтебазы, как раз и создает препятствия для дальнейших атак. Один из местных жителей даже высказался по этому поводу примерно так: «Мені нравиться як воно горить, як люди суєтяться…» И действительно, там происходит именно то, о чем рассказал местный житель. Никто не стал уточнять, куда там упал обломок того, что сбили, но гореть там сразу начало как надо.

Наши военные никогда по-горячему не рассказывают о том, чем именно удалось поразить цель, но несколько источников утверждают, что это была крылатая ракета «Нептун», которой добавили функцию поражения наземных целей. Если это была она, то можно с уверенностью говорить о том, что именно этого инструмента не хватало для того, чтобы правильно задавать ритм суеты на нефтебазах и НПЗ. Вот как это прямо сейчас описывает вражеская пресса:

«Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в порту Азов Ростовской области, где во вторник вспыхнул пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов… Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара».

А согласно спутниковым снимкам, там было как минимум 6 резервуаров емкостью по 5 тыс тонн каждый. И вот прилет пришелся в один из них, что привело к сильному пожару, который не смог потушить даже пожарный поезд, который приехал к нефтебазе. Как видно, горело настолько бодро, что от высокой температуры «пошел» второй резервуар и следовательно - загорелось еще 5 тыс тонн топлива. А ведь еще в обед там бодро рассказывали о том, что пожар удалось локализовать и что вот-вот его потушат и тут - такой нежданчик. Но насколько можно понять, ситуации еще есть куда расти, поскольку их пресса пишет такое:

«В мае и первой половине июня на терминал Азовпродукт железнодорожным транспортом доставлено около 32.000 тонн газойля Новошахтинского ЗПН и более 19.000 тонн низкосернистого дизтоплива с ТАНЕКО и НПЗ Роснефти, по данным трейдеров».

То есть, туда вывезли нефтепродукты с ранее атакованного Новошахтинского НПЗ, но видимо, они оказались не фартовыми. Но сами цифры говорят о том, что там еще есть чему гореть даже с учетом того, что какую-то часть нефтепродуктов отгрузили в танкеры. По крайней мере, вторая емкость указывает на то, что пожарникам еще рано расходиться по домам. А тем временем дымок, тянущийся на десятки километров, как бы сигнализирует местным жителям о том, что война может постучаться и в их двери, пока они с открытым ртом, смотрят свой телевизор.
https://dl-news.defence-line.org/?p=33318
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20.06.2024 10:02 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B006 НБ ЗАО "Азовпродукт" продовжує палати і на цей момент. Це вже третя доба як горить.
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20.06.2024 14:20 Ответить
там на резервуарах заклинило засувки на баках з паливом. Тому пожежники не можуть зливати паливо. Дуже сподіваюсь, що вигорить вся НБ.
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20.06.2024 14:24 Ответить
якщо горить тільки одна ємність, то уся НБ навряд чи
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20.06.2024 16:53 Ответить
аа, ну да, ну да.... 18-го загорівся один резервуар, а вчора відбулась розгерметизація другого резервуара. Вчора підігнали пожежний потяг, але це ніхєра не допомогло, бо злити паливо не можуть. https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B006 А відстань там між резервурами 20 метрів.

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20.06.2024 22:27 Ответить
Чудово ! Що це змінює по суті зауваження ? Згоріла уся НБ чи 2 ємності ?
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21.06.2024 20:20 Ответить
наразі невідомо. Бо кацапським паблікам заборонено оприлюднювати будь-які результати влучань, та їх наслідки, а наші ЗМІ зайняті обсмоктуванням походеньок різних евелін, напади на співробітників ТЦК та переслідування Шабуніна. Про війну на теріторії ворога мабуть не цікаво, тому Цензор не пише про сьогоднішню атаку на Ільський НПЗ та про її наслідки Мабуть це не цікаво. Тому вже і не напише про наслідки атаки ні на НБ "Азовпродукт" 18-го червня, ні про наслідки влучань по Афіпському НПЗ 20-го червня. Бо кому ж це цікаво?
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21.06.2024 20:41 Ответить
Тут може згодом. А на просторах тернету є повідомлення.

https://dl-news.defence-line.org/
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21.06.2024 21:56 Ответить
навряд чи. От мене цікавлять результати удару по нафтобазі у порту Кавказ, який стався 31-го травня. Чи згорів хоч один резрвуар? а якщо згоріли, то скільки? наскільки завантажені зараз резервуари цієї НБ?чому вже двадцять діб немає повторних ударів по цій НБ?
Навряд чи навіть на дефенслайн про це напишуть.
А якщо маєте якісь повідомлення з тирнету про наслідки наших уражень цих об'єктів, то викладайте їх тут. Буду вдячний за таку інфу.
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21.06.2024 23:22 Ответить
Гарні фотообої))) кацапам у колоніях, де їх тримають таке клеїти треба..а ще фото з трупаками, а по теліку - відоси з дронів.
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20.06.2024 20:10 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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20.06.2024 14:31 Ответить
все укропские дроны успешно уничтожены, один из них успешно сбит цистерной (точнее резервуаром) с нефтью.
успешный успех.
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20.06.2024 18:58 Ответить
Якщо так лупити щотижня,то через півроку кацапам доведеться імпортувати паливо!І це супер,це їм облом серйозний.
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20.06.2024 22:23 Ответить
 
 