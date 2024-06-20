Россияне заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае и нефтебазу в Адыгее. ВИДЕО
Украинские беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в 20 км к юго-западу от Краснодара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
"Атака на завод началась около 2:30 утра. По предварительным данным, дроны были сбиты, но обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар", - пишет телеграм-канал Baza.
По словам местных, в районе НПЗ было слышно 4-5 взрывов.
Одновременно с атакой на нефтеперерабатывающий завод в поселке Афиопский под Краснодаром украинские дроны ударили и по нефтебазе в соседнем поселке Энем в республике Адыгея. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.
В Энеме расположена нефтебаза компании "ЛУКОЙЛ-Южнонефтепродукт".
Чуть позже власти Краснодарского края заявили, что в результате атаки БПЛА погиб человек.
"Украинский дрон упал на дом в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, по предварительным данным, один человек погиб", - утверждают местные власти.
По информации российских СМИ, частный дом, на который упал беспилотник, полностью разрушен.
Славянск-на-Кубани расположен в 70 км от НПЗ и нефтебазы под Краснодаром, по которым этой ночью ударили украинские беспилотники. В нем тоже есть нефтеперерабатывающий завод, и его тоже ранее атаковали украинские дроны.
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бо так поступати із сусідньою Украіною , великий гріх 😡
У березні на цей НПЗ долетіло зразу десять дронів. Горіло тоді епічно. Потім його атакували дронами ще у квітні і травні. Сподіваюсь, що тоді таки удалось наїбнуть установку з виробництва високооктанових бензинів, яку планувалось ввести у 2024 році, і завдяки якої потужність НПЗ збільшилась би на 80 відсотків.
А коли це в кацапії з"явились люди?
https://dl-news.defence-line.org/?p=33318 Палала діжка, палала!
Уже под вечер из федерации пришли хорошие новости. Как известно, прошедшей ночью наши военные не наносили каких-то ощутимых дальних ударов по инфраструктуре противника, но как стало известно из осведомленных источников, это было потому, что дым над восточным побережьем Азовского моря создает проблемы для наведения на цель и даже пролета наших ракет и дронов. Ведь не секрет, что наши дальние боеприпасы имеют очень эстетичный вид и лапти, видя их пролет, делают просто варом. И вот представьте, что по их аэродрому прилетит чумазый, закопченный дрон или ракета, куда это годится? А ночью ранее, в район порта Азов, очень смачно прилетело, хотя местные гауляйтеры что-то рассказывали о сбитых целях.
Но это уже неважно, поскольку в порту закрыто любое движение, кстати - на ЖД -тоже, ну а соответствующий дым, идущий с нефтебазы, как раз и создает препятствия для дальнейших атак. Один из местных жителей даже высказался по этому поводу примерно так: «Мені нравиться як воно горить, як люди суєтяться…» И действительно, там происходит именно то, о чем рассказал местный житель. Никто не стал уточнять, куда там упал обломок того, что сбили, но гореть там сразу начало как надо.
Наши военные никогда по-горячему не рассказывают о том, чем именно удалось поразить цель, но несколько источников утверждают, что это была крылатая ракета «Нептун», которой добавили функцию поражения наземных целей. Если это была она, то можно с уверенностью говорить о том, что именно этого инструмента не хватало для того, чтобы правильно задавать ритм суеты на нефтебазах и НПЗ. Вот как это прямо сейчас описывает вражеская пресса:
«Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в порту Азов Ростовской области, где во вторник вспыхнул пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов… Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара».
А согласно спутниковым снимкам, там было как минимум 6 резервуаров емкостью по 5 тыс тонн каждый. И вот прилет пришелся в один из них, что привело к сильному пожару, который не смог потушить даже пожарный поезд, который приехал к нефтебазе. Как видно, горело настолько бодро, что от высокой температуры «пошел» второй резервуар и следовательно - загорелось еще 5 тыс тонн топлива. А ведь еще в обед там бодро рассказывали о том, что пожар удалось локализовать и что вот-вот его потушат и тут - такой нежданчик. Но насколько можно понять, ситуации еще есть куда расти, поскольку их пресса пишет такое:
«В мае и первой половине июня на терминал Азовпродукт железнодорожным транспортом доставлено около 32.000 тонн газойля Новошахтинского ЗПН и более 19.000 тонн низкосернистого дизтоплива с ТАНЕКО и НПЗ Роснефти, по данным трейдеров».
То есть, туда вывезли нефтепродукты с ранее атакованного Новошахтинского НПЗ, но видимо, они оказались не фартовыми. Но сами цифры говорят о том, что там еще есть чему гореть даже с учетом того, что какую-то часть нефтепродуктов отгрузили в танкеры. По крайней мере, вторая емкость указывает на то, что пожарникам еще рано расходиться по домам. А тем временем дымок, тянущийся на десятки километров, как бы сигнализирует местным жителям о том, что война может постучаться и в их двери, пока они с открытым ртом, смотрят свой телевизор.
https://dl-news.defence-line.org/?p=33318
https://dl-news.defence-line.org/
Навряд чи навіть на дефенслайн про це напишуть.
А якщо маєте якісь повідомлення з тирнету про наслідки наших уражень цих об'єктів, то викладайте їх тут. Буду вдячний за таку інфу.
успешный успех.