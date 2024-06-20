Россияне заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае и нефтебазу в Адыгее. ВИДЕО

Украинские беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в 20 км к юго-западу от Краснодара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

"Атака на завод началась около 2:30 утра. По предварительным данным, дроны были сбиты, но обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар", - пишет телеграм-канал Baza.

По словам местных, в районе НПЗ было слышно 4-5 взрывов.

Одновременно с атакой на нефтеперерабатывающий завод в поселке Афиопский под Краснодаром украинские дроны ударили и по нефтебазе в соседнем поселке Энем в республике Адыгея. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.

В Энеме расположена нефтебаза компании "ЛУКОЙЛ-Южнонефтепродукт".

Чуть позже власти Краснодарского края заявили, что в результате атаки БПЛА погиб человек.

"Украинский дрон упал на дом в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, по предварительным данным, один человек погиб", - утверждают местные власти.

По информации российских СМИ, частный дом, на который упал беспилотник, полностью разрушен.

Славянск-на-Кубани расположен в 70 км от НПЗ и нефтебазы под Краснодаром, по которым этой ночью ударили украинские беспилотники. В нем тоже есть нефтеперерабатывающий завод, и его тоже ранее атаковали украинские дроны.

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