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Новости Война
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Россияне активно размещают военные объекты возле гражданских районов в Крыму, - ЦНС

Окупанти прикриваються цивільними в Криму

Из-за частых и очень результативных действий Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму враг целенаправленно размещает военные объекты возле гражданских районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Российская сторона систематически нарушает правила международного гуманитарного права, которые гласят, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них". Но прикрытие мирным населением - это о России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты размещают военную технику в гражданских районах временно оккупированного Крыма с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Такая практика распространяется на все временно оккупированные территории Украины. В частности расположение своих военных в школах, больницах и других общественных заведениях.

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Автор: 

Крым (26419) оккупация (10187) Центр национального сопротивления (573)


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Топ комментарии
+7
А це якраз оті "камни с неба"! Адже ніхто не казав що вони будуть "неметалевими" та "низькотехнологічними" брилами базальту чи пегматиту
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26.06.2024 03:27
+5
В кого немає мізків той буде жити поряд з військовими злочинцями. В кого в голові щось лишилось буде триматися подалі від таких обєктів та військових злочинців. Мають вибирати і нести відповідальність за власний вибір. А на війні як на війні - завжди бьють по ворогу.
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26.06.2024 01:48
+5
Крым - наш! - істерично волали свого часу деякі нишні заложники своїх "визволителів". Так, ваш, доки ви під ракетами з України. Зрештою, "вы уж там как-то потерпите...".
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26.06.2024 01:49
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Знають падлюки, що ми не воюємо з цивільними і що це прикриття працює.
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26.06.2024 01:32 Ответить
В кого немає мізків той буде жити поряд з військовими злочинцями. В кого в голові щось лишилось буде триматися подалі від таких обєктів та військових злочинців. Мають вибирати і нести відповідальність за власний вибір. А на війні як на війні - завжди бьють по ворогу.
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26.06.2024 01:48 Ответить
Крым - наш! - істерично волали свого часу деякі нишні заложники своїх "визволителів". Так, ваш, доки ви під ракетами з України. Зрештою, "вы уж там как-то потерпите...".
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26.06.2024 01:49 Ответить
А це якраз оті "камни с неба"! Адже ніхто не казав що вони будуть "неметалевими" та "низькотехнологічними" брилами базальту чи пегматиту
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26.06.2024 03:27 Ответить
It's called "collateral". Can't be avoided.
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26.06.2024 02:53 Ответить
Вони не є залогом. Вони заручники )(уйла. Так, і це не неможливо запобігти.
Слава Україні.
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26.06.2024 06:25 Ответить
Нііпьотніразу. І нічого виставляти в заголовок кримських самок з личинками. Що хотіли - те отримали.
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26.06.2024 05:46 Ответить
В поселке Учкуевка под временно оккупированным https://www.obozrevatel.com/location/ukraina/sevastopol/ Севастополем , где погибли люди, упал не перехваченный ATACMS. Это были обломки российских зенитных ракет "Тор".

Об этом https://t.me/Crimeanwind пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что к такому выводу пришли военные аналитики, изучив доступные в соцсетях фото.

"Обломки ракеты в Учкуевке. Фото прислал наш подписчик", - сообщает паблик, публикуя соответствующие снимки.

Кроме того, уточняет военный аналитик Александр Коваленко, он идентифицировал обломок как часть зенитной ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Он объясняет, что пока не стоит спешить с выводами, но "это уж точно не ATACMS, а больше похоже на ЗУР 9М330 ЗРК "Тор-М2".

"Применять ЗРК "Тор-М2" для перехвата баллистической ракеты - глупо и бессмысленно. В свою очередь, если ракета не справляется с задачей, срабатывает система ее самоуничтожения. Не исключено, что ракета, не перехватившая воздушный объект, самоуничтожилась прямо над головами отдыхающих на Учкуевке", - добавляет Коваленко.

Кроме того, уже и в некоторых пропагандистских пабликах "открываются глаза" на происходящее.

"По Севастополю, думаю, били по аэродрому... Не удивлюсь, если окажется, что упала наша ракета ПВО", - пишут в одном из них.

Напомним, "бавовна" https://war.obozrevatel.com/okna-chut-ne-vyileteli-okkupantyi-zayavili-ob-udarah-po-sevastopolyu-raketami-atacms-vspyihnul-pozhar-video.htm посетила Севастополь около полудня 23 июня . Оккупанты пожаловались на атаку по городу ракетами ATACMS и сообщили о работе российской ПВО, а очевидцы заявили о прилете и последующем пожаре в районе Севастопольской бухты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Севастополе на территории временно оккупированного Крыма https://war.obozrevatel.com/bombyat-ukrainu-prikryivayas-lyudmi-na-plyazhe-v-seti-ukazali-na-nyuans-so-vzryivami-v-sevastopole.htm в 1-2 км от военного аэродрома Бельбек расположены общественные пляжи . Оккупанты взлетают оттуда бомбардировать Украину и одновременно прикрываются местными жителями.
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26.06.2024 06:11 Ответить
перестаньте , будь ласка, використовувати
тут росмову
введіть цю інфу в гугл перекладач
і донесіть її українською мовою
хочете писати рмовою
цензор зробив вам всі "удобства"
йдіть в свою хату, себто "ізбу"
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26.06.2024 07:10 Ответить
Безтолковка! Ти зовсім з глузду з"їхала? Мій коментар - це цитата зі статті Якби вона була англійською - я-б вставив її в оригіналі
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26.06.2024 09:20 Ответить
чому ви здійняли кіпіш?
істерію в реактивному стані?
ліва-права кнопка миші -скопіювати-перекласти
цитата теж перекладається
ви навіть собі цього не уявляєте?
груддю стали, як саша матросов
на захист рмови
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26.06.2024 16:26 Ответить
А тобі яка справа? "Не твоє мелеться - не бігай з коряком!" Коментар не тобі адресувався!
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26.06.2024 16:30 Ответить
я з таким типом
на одному горщику
в дитсадку
ніколи б не сіла
будьте виховані і чемні,
дотримуйтесь правил спілкування на сайті
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26.06.2024 16:42 Ответить
Ну то не сідай! Тобі вже не тільки я пишу що у тебе "мізки поїхавші"!
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26.06.2024 16:47 Ответить
Наскільки була тут інформація, то жителі Криму це переселенці з параші. Є ще українці але вони мають голови на плечах, щоб знати про живий щит.
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26.06.2024 06:55 Ответить
В нас по іншому?
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26.06.2024 07:23 Ответить
І що з того? Це якось має ЗСУ зупиняти?
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26.06.2024 11:16 Ответить
Тактика ***** ще 2014 року: стояти за спинами мирняка ...
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26.06.2024 14:43 Ответить
 
 