Россияне активно размещают военные объекты возле гражданских районов в Крыму, - ЦНС

Из-за частых и очень результативных действий Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму враг целенаправленно размещает военные объекты возле гражданских районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Российская сторона систематически нарушает правила международного гуманитарного права, которые гласят, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них". Но прикрытие мирным населением - это о России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты размещают военную технику в гражданских районах временно оккупированного Крыма с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Такая практика распространяется на все временно оккупированные территории Украины. В частности расположение своих военных в школах, больницах и других общественных заведениях.

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