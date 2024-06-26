Росіяни активно розміщують військові об’єкти біля цивільних районів в Криму, - ЦНС

Через часті і дуже результативні дії Сил оборони України у тимчасово окупованому Криму ворог цілеспрямовано розміщує військові об’єкти біля цивільних районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Російська сторона систематично порушує правила міжнародного гуманітарного права, які свідчать, що "військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них". Але прикриття мирним населенням – це про Росію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти розміщують військову техніку в цивільних районах тимчасово окупованого Криму з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Така практика поширюється на усі тимчасово окуповані території України. Зокрема розташування своїх військових у школах, лікарнях та інших громадських закладах.

