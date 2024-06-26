УКР
Росіяни активно розміщують військові об’єкти біля цивільних районів в Криму, - ЦНС

Окупанти прикриваються цивільними в Криму

Через часті і дуже результативні дії Сил оборони України у тимчасово окупованому Криму ворог цілеспрямовано розміщує військові об’єкти біля цивільних районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Російська сторона систематично порушує правила міжнародного гуманітарного права, які свідчать, що "військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них". Але прикриття мирним населенням – це про Росію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти розміщують військову техніку в цивільних районах тимчасово окупованого Криму з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Така практика поширюється на усі тимчасово окуповані території України. Зокрема розташування своїх військових у школах, лікарнях та інших громадських закладах.

Знають падлюки, що ми не воюємо з цивільними і що це прикриття працює.
показати весь коментар
26.06.2024 01:32 Відповісти
В кого немає мізків той буде жити поряд з військовими злочинцями. В кого в голові щось лишилось буде триматися подалі від таких обєктів та військових злочинців. Мають вибирати і нести відповідальність за власний вибір. А на війні як на війні - завжди бьють по ворогу.
показати весь коментар
26.06.2024 01:48 Відповісти
Крым - наш! - істерично волали свого часу деякі нишні заложники своїх "визволителів". Так, ваш, доки ви під ракетами з України. Зрештою, "вы уж там как-то потерпите...".
показати весь коментар
26.06.2024 01:49 Відповісти
А це якраз оті "камни с неба"! Адже ніхто не казав що вони будуть "неметалевими" та "низькотехнологічними" брилами базальту чи пегматиту
показати весь коментар
26.06.2024 03:27 Відповісти
It's called "collateral". Can't be avoided.
показати весь коментар
26.06.2024 02:53 Відповісти
Вони не є залогом. Вони заручники )(уйла. Так, і це не неможливо запобігти.
Слава Україні.
показати весь коментар
26.06.2024 06:25 Відповісти
Нііпьотніразу. І нічого виставляти в заголовок кримських самок з личинками. Що хотіли - те отримали.
показати весь коментар
26.06.2024 05:46 Відповісти
В поселке Учкуевка под временно оккупированным https://www.obozrevatel.com/location/ukraina/sevastopol/ Севастополем , где погибли люди, упал не перехваченный ATACMS. Это были обломки российских зенитных ракет "Тор".

Об этом https://t.me/Crimeanwind пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что к такому выводу пришли военные аналитики, изучив доступные в соцсетях фото.

"Обломки ракеты в Учкуевке. Фото прислал наш подписчик", - сообщает паблик, публикуя соответствующие снимки.

Кроме того, уточняет военный аналитик Александр Коваленко, он идентифицировал обломок как часть зенитной ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Он объясняет, что пока не стоит спешить с выводами, но "это уж точно не ATACMS, а больше похоже на ЗУР 9М330 ЗРК "Тор-М2".

"Применять ЗРК "Тор-М2" для перехвата баллистической ракеты - глупо и бессмысленно. В свою очередь, если ракета не справляется с задачей, срабатывает система ее самоуничтожения. Не исключено, что ракета, не перехватившая воздушный объект, самоуничтожилась прямо над головами отдыхающих на Учкуевке", - добавляет Коваленко.

Кроме того, уже и в некоторых пропагандистских пабликах "открываются глаза" на происходящее.

"По Севастополю, думаю, били по аэродрому... Не удивлюсь, если окажется, что упала наша ракета ПВО", - пишут в одном из них.

Напомним, "бавовна" https://war.obozrevatel.com/okna-chut-ne-vyileteli-okkupantyi-zayavili-ob-udarah-po-sevastopolyu-raketami-atacms-vspyihnul-pozhar-video.htm посетила Севастополь около полудня 23 июня . Оккупанты пожаловались на атаку по городу ракетами ATACMS и сообщили о работе российской ПВО, а очевидцы заявили о прилете и последующем пожаре в районе Севастопольской бухты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Севастополе на территории временно оккупированного Крыма https://war.obozrevatel.com/bombyat-ukrainu-prikryivayas-lyudmi-na-plyazhe-v-seti-ukazali-na-nyuans-so-vzryivami-v-sevastopole.htm в 1-2 км от военного аэродрома Бельбек расположены общественные пляжи . Оккупанты взлетают оттуда бомбардировать Украину и одновременно прикрываются местными жителями.
показати весь коментар
26.06.2024 06:11 Відповісти
перестаньте , будь ласка, використовувати
тут росмову
введіть цю інфу в гугл перекладач
і донесіть її українською мовою
хочете писати рмовою
цензор зробив вам всі "удобства"
йдіть в свою хату, себто "ізбу"
показати весь коментар
26.06.2024 07:10 Відповісти
Безтолковка! Ти зовсім з глузду з"їхала? Мій коментар - це цитата зі статті Якби вона була англійською - я-б вставив її в оригіналі
показати весь коментар
26.06.2024 09:20 Відповісти
чому ви здійняли кіпіш?
істерію в реактивному стані?
ліва-права кнопка миші -скопіювати-перекласти
цитата теж перекладається
ви навіть собі цього не уявляєте?
груддю стали, як саша матросов
на захист рмови
показати весь коментар
26.06.2024 16:26 Відповісти
А тобі яка справа? "Не твоє мелеться - не бігай з коряком!" Коментар не тобі адресувався!
показати весь коментар
26.06.2024 16:30 Відповісти
я з таким типом
на одному горщику
в дитсадку
ніколи б не сіла
будьте виховані і чемні,
дотримуйтесь правил спілкування на сайті
показати весь коментар
26.06.2024 16:42 Відповісти
Ну то не сідай! Тобі вже не тільки я пишу що у тебе "мізки поїхавші"!
показати весь коментар
26.06.2024 16:47 Відповісти
Наскільки була тут інформація, то жителі Криму це переселенці з параші. Є ще українці але вони мають голови на плечах, щоб знати про живий щит.
показати весь коментар
26.06.2024 06:55 Відповісти
В нас по іншому?
показати весь коментар
26.06.2024 07:23 Відповісти
І що з того? Це якось має ЗСУ зупиняти?
показати весь коментар
26.06.2024 11:16 Відповісти
Тактика ***** ще 2014 року: стояти за спинами мирняка ...
показати весь коментар
26.06.2024 14:43 Відповісти
 
 