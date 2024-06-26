Росіяни активно розміщують військові об’єкти біля цивільних районів в Криму, - ЦНС
Через часті і дуже результативні дії Сил оборони України у тимчасово окупованому Криму ворог цілеспрямовано розміщує військові об’єкти біля цивільних районів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Російська сторона систематично порушує правила міжнародного гуманітарного права, які свідчать, що "військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них". Але прикриття мирним населенням – це про Росію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти розміщують військову техніку в цивільних районах тимчасово окупованого Криму з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Така практика поширюється на усі тимчасово окуповані території України. Зокрема розташування своїх військових у школах, лікарнях та інших громадських закладах.
Слава Україні.
Об этом https://t.me/Crimeanwind пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что к такому выводу пришли военные аналитики, изучив доступные в соцсетях фото.
"Обломки ракеты в Учкуевке. Фото прислал наш подписчик", - сообщает паблик, публикуя соответствующие снимки.
Кроме того, уточняет военный аналитик Александр Коваленко, он идентифицировал обломок как часть зенитной ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Он объясняет, что пока не стоит спешить с выводами, но "это уж точно не ATACMS, а больше похоже на ЗУР 9М330 ЗРК "Тор-М2".
"Применять ЗРК "Тор-М2" для перехвата баллистической ракеты - глупо и бессмысленно. В свою очередь, если ракета не справляется с задачей, срабатывает система ее самоуничтожения. Не исключено, что ракета, не перехватившая воздушный объект, самоуничтожилась прямо над головами отдыхающих на Учкуевке", - добавляет Коваленко.
Кроме того, уже и в некоторых пропагандистских пабликах "открываются глаза" на происходящее.
"По Севастополю, думаю, били по аэродрому... Не удивлюсь, если окажется, что упала наша ракета ПВО", - пишут в одном из них.
Напомним, "бавовна" https://war.obozrevatel.com/okna-chut-ne-vyileteli-okkupantyi-zayavili-ob-udarah-po-sevastopolyu-raketami-atacms-vspyihnul-pozhar-video.htm посетила Севастополь около полудня 23 июня . Оккупанты пожаловались на атаку по городу ракетами ATACMS и сообщили о работе российской ПВО, а очевидцы заявили о прилете и последующем пожаре в районе Севастопольской бухты.
Как сообщал OBOZ.UA, в Севастополе на территории временно оккупированного Крыма https://war.obozrevatel.com/bombyat-ukrainu-prikryivayas-lyudmi-na-plyazhe-v-seti-ukazali-na-nyuans-so-vzryivami-v-sevastopole.htm в 1-2 км от военного аэродрома Бельбек расположены общественные пляжи . Оккупанты взлетают оттуда бомбардировать Украину и одновременно прикрываются местными жителями.
