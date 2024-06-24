УКР
Супутникові знімки з наслідками ударів по військовому об’єкту під Євпаторією в окупованому Криму. ФОТО

Супутник Planet Labs зафіксував сліди від пожеж на території військового об’єкту РФ у селі Вітине під Євпаторією в окупованому Криму.

Про це свідчать супутникові фото за 24 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з даними OpenStreetMap, там знаходиться 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс (Центр дальнього космічного зв’язку), який входить до складу Повітряно-космічних сил РФ. Це важлива військова частина у системі російського космічного зв'язку та супутникової навігації.

"На території цього Центру розташовані системи супутникового спостереження та збору інформації "Лиана", до якої входять супутники "Лотос" і "Пион-НКС". "Пион-НКС", зокрема, використовує активну радіолокацію для морської розвідки та збору інформації", – розповів у коментарі "Схемам" військовий експерт Анатолій Храпчинський.

Він додав, що російська армія також може використовувати цей Центр, щоб керувати групами супутників "ГЛОНАСС" (російський аналог американської GPS, цією системою оперує, зокрема, державна корпорація РФ "Роскосмос") та такими системами радіоелектронної боротьби, як "Тирада-2" і "Былина-ММ", що, за словами Храпчинського, "призначені для придушення сигналів зв'язку ворожих супутників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Криму прогриміла серія вибухів. Є інформація про "прильоти" по військовій частині окупантів, - ЗМІ

Нагадуємо, в ніч на 24 червня прозвучала серія гучних вибухів – про що у соцмережах написали жителі Євпаторії та населених пунктів Молочне та Вітине, а також кримські телеграм-канали. Офіційно ані в Україні, ані в Росії ці події не коментували.

Місяць тому, 24 травня, ЗСУ завдали удару по іншому центру дальнього космічного зв'язку в окупованому Криму, в районі селища Семидвір'я поблизу Алушти.

Євпаторія (44) Крим (14222)
24.06.2024 21:46 Відповісти
Нічого неясно, але ДУЖЕ цікаво
24.06.2024 21:48 Відповісти
То як тепер цаккапи житимуть без дальнього космічного зв'язку ?
Як вони замовлятимуть космічну піццу від зелених чоловічків ?
24.06.2024 21:52 Відповісти
Рашисты визжат что удар был нанесен днем. А они привыкли что всегда их били ночью и они не ожидали. Ето возмутительно
24.06.2024 22:03 Відповісти
гєноціт
24.06.2024 23:03 Відповісти
І ці дебіли в Криму досі думають,що їх "звільнили"?)) Та там же суцільна військова база. І це єдине призначення Крима для кацапів.
24.06.2024 22:03 Відповісти
 
 