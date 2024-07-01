Ночью и утром рашисты обстреляли 5 громад Сумщины: били из артиллерии, атаковали FPV-дронами
Ночью и утром российские захватчики совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв.
Об этом сообщила Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Эсманьская и Шалыгинская громады.
- Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
- Эсманьская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (3 взрыва).
- Юнаковская громада: был обстрел из танка (1 взрыв).
- Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв) и осуществили сброс 3-х боеприпасов с БпЛА (3 взрыва).
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