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Ночью и утром рашисты обстреляли 5 громад Сумщины: били из артиллерии, атаковали FPV-дронами

сумщина,область,сумська

Ночью и утром российские захватчики совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв.

Об этом сообщила Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Эсманьская и Шалыгинская громады.

  • Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (3 взрыва).
  • Юнаковская громада: был обстрел из танка (1 взрыв).
  • Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов).
  • Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв) и осуществили сброс 3-х боеприпасов с БпЛА (3 взрыва).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня войска РФ обстреляли 6 громад Сумщины. В области зафиксировано 59 взрывов

Автор: 

обстрел (27742) Сумская область (3287)


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