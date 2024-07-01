Вночі та зранку рашисти обстріляли 5 громад Сумщини: били з артилерії, атакували FPV-дронами
Вночі та зранку російські загарбники здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.
Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська та Шалигинська громади.
- Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV-дрона (1 вибух).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (3 вибухи).
- Юнаківська громада: був обстріл з танку (1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух) та здійснили скидання 3-х боєприпасів з БпЛА (3 вибухи).
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