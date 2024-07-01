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Вночі та зранку рашисти обстріляли 5 громад Сумщини: били з артилерії, атакували FPV-дронами

сумщина,область,сумська

Вночі та зранку російські загарбники здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська та Шалигинська громади.

  • Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV-дрона (1 вибух).
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: був обстріл з танку (1 вибух).
  • Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).
  • Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух) та здійснили скидання 3-х боєприпасів з БпЛА (3 вибухи). 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом дня війська РФ обстріляли 6 громад Сумщини. В області зафіксовано 59 вибухів

Автор: 

обстріл (29021) Сумська область (3828)


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