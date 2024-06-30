Протягом дня війська РФ обстріляли 6 громад Сумщини. В області зафіксовано 59 вибухів
30 червня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зокрема обстрілів зазнали:
- Есманьська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (6 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
- Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів).
- Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (16 вибухів).
- Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).
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