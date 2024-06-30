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Протягом дня війська РФ обстріляли 6 громад Сумщини. В області зафіксовано 59 вибухів

Впродовж 30 червня на Сумщині зафіксували 208 вибухів від 31 ворожого обстрілу

30 червня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема обстрілів зазнали:

  • Есманьська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (6 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів).
  • Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів).
  • Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (16 вибухів).
  • Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).

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Автор: 

обстріл (29021) Сумська область (3828)


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