Удар по "Новій пошті" у Харкові: у прокуратурі розповіли подробиці та показали наслідки. ФОТОрепортаж

У неділю, 30 червня, рашисти атакували Слобідський район Харкова керованою авіабомбою ФАБ-500, запущеною з території Бєлгородської області РФ. Бомба влучила у декількох метрах від приміщення "Нової пошти".

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 16:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по Харкову. Авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення відділення "Нової пошти" у Слобідському районі міста. Виникла пожежа.

Попередньо, ворог атакував ФАБ-500 з УМПК з населеного пункту Нижній Ольшанець Бєлгородської області РФ.

Наразі відомо про одного загиблого та 10 поранених, серед них 8-місячний хлопчик.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення, майно та транспортні засоби пошти.

На місці працюють прокурори та слідчі з метою фіксації воєнних злочинів російських загарбників. У відомстві додали, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі також показали фото наслідків сьогоднішнього удару рашистів по пошті у Харкові.

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