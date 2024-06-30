Удар по "Новій пошті" у Харкові: у прокуратурі розповіли подробиці та показали наслідки. ФОТОрепортаж
У неділю, 30 червня, рашисти атакували Слобідський район Харкова керованою авіабомбою ФАБ-500, запущеною з території Бєлгородської області РФ. Бомба влучила у декількох метрах від приміщення "Нової пошти".
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, близько 16:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по Харкову. Авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення відділення "Нової пошти" у Слобідському районі міста. Виникла пожежа.
Попередньо, ворог атакував ФАБ-500 з УМПК з населеного пункту Нижній Ольшанець Бєлгородської області РФ.
Наразі відомо про одного загиблого та 10 поранених, серед них 8-місячний хлопчик.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення, майно та транспортні засоби пошти.
На місці працюють прокурори та слідчі з метою фіксації воєнних злочинів російських загарбників. У відомстві додали, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У прокуратурі також показали фото наслідків сьогоднішнього удару рашистів по пошті у Харкові.
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https://x.com/tZEinform/status/1807440356620861477
https://pbs.twimg.com/media/GRVRaK9WYAAr3v2?format=jpg&name=900x900
Пдрс кацапські.