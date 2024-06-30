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Новини Фото Війна
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Удар по "Новій пошті" у Харкові: у прокуратурі розповіли подробиці та показали наслідки. ФОТОрепортаж

У неділю, 30 червня, рашисти атакували Слобідський район Харкова керованою авіабомбою ФАБ-500, запущеною з території Бєлгородської області РФ. Бомба влучила у декількох метрах від приміщення "Нової пошти".

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 16:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по Харкову. Авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення відділення "Нової пошти" у Слобідському районі міста. Виникла пожежа.

Удар по

Попередньо, ворог атакував ФАБ-500 з УМПК з населеного пункту Нижній Ольшанець Бєлгородської області РФ.

Наразі відомо про одного загиблого та 10 поранених, серед них 8-місячний хлопчик.

Удар по

Удар по

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення, майно та транспортні засоби пошти.

На місці працюють прокурори та слідчі з метою фіксації воєнних злочинів російських загарбників. У відомстві додали, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі також показали фото наслідків сьогоднішнього удару рашистів по пошті у Харкові.

Удар по

Удар по

Удар по

Удар по

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Автор: 

обстріл (29021) прокуратура (3697) Харків (5667)


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Топ коментарі
+14
Єрмак не дає дозволу!!!Заборона від американців це ******* чистої води від зелених.У плєсєні зєльоной всі винуваті окрім їх!!
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30.06.2024 21:18
+9
Бейте в ответ. У нас же миллион дронов в год делают. И надо свои полутонники делать побольше. На 100 км хоть.
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30.06.2024 20:51
+8
З оцією біомасою миритися?
Або ми, або вони...
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30.06.2024 20:55
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Бейте в ответ. У нас же миллион дронов в год делают. И надо свои полутонники делать побольше. На 100 км хоть.
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30.06.2024 20:51 Відповісти
У нас і мільйон ракет нещодавно було. Але щось жодної ответки не було.
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30.06.2024 21:02 Відповісти
З оцією біомасою миритися?
Або ми, або вони...
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30.06.2024 20:55 Відповісти
Треба Атакамси розчехлять. Не дивлячись, і не слухая, що американці скажуть. Поставити перед фактом. Прожують. Вони просто відповідальність на себе не хочуть брати.
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30.06.2024 21:01 Відповісти
Інакше ці підараси Харків розрівняють
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30.06.2024 21:03 Відповісти
Єрмак не дає дозволу!!!Заборона від американців це ******* чистої води від зелених.У плєсєні зєльоной всі винуваті окрім їх!!
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30.06.2024 21:18 Відповісти
Західна преса пише постійно про корупцію і що грошової домопоги нам не бачить,як своїх ушей.Ну то ж все кацапське ІПСО,а бубочка не віноват,він знищив корупцію
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30.06.2024 21:22 Відповісти
А что Атакамсы сделают против самолетов в воздухе? Ето только с помощью *блуждающего Петриота* можно подловить рашистские бомберы как уже было и под Черниговом и под Херсоном и под Сумами. Ну или с помощью F-16. Но F-16 в Харькове работать не сможет из-за близкой границы к рашки где все C-400 утыкано.
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30.06.2024 21:33 Відповісти
Аеродром Балтімор, у воронежській області. Це перша, і очевидна ціль.
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30.06.2024 22:00 Відповісти
Как только США дадут разрешение бить Атакамсами по рашистских аеродромах, рашисты перебазируют самолеты на 100км дальше и что дальше? Тут именно что нужно сбивать рашистские самолеты на подлете как ето мы уже делали.
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30.06.2024 22:17 Відповісти
Звісно, не за повітря зараз річ.
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30.06.2024 22:01 Відповісти
Миску шашликів і брилу асфальту на ********** відправити!
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30.06.2024 21:32 Відповісти
Треба кримінальне впровадження, справу і що там ще відкрити, задіяти 50-60 прокурорських і відправити підозру. Сарказм, бляха.
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30.06.2024 21:34 Відповісти
Це не сарказм - це гроші з податків українців та закордонної фін.допомоги.
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30.06.2024 21:47 Відповісти
Почему на параше не горят аналагичные терминалы.
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30.06.2024 21:44 Відповісти
А чому Керченський міст стає цілий коли в Україні є Атакамс і Сіа Шедоу.
Треба спитати у ОП.
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01.07.2024 02:09 Відповісти
Судячи по обмеженим руйнуванням - таки снаряд ... Чого і треба було чекати після атаки на батарею САУ. Повітряна тривога не оголошувалась
https://x.com/tZEinform/status/1807440356620861477

https://pbs.twimg.com/media/GRVRaK9WYAAr3v2?format=jpg&name=900x900
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30.06.2024 22:59 Відповісти
ХТО ПОВІРИТЬ ЩО 500 кг БОМБА МОЖЕ ПЛАНУВАТИ 60 км З БЄЛГОРОДА ДО ХАРКОВА СТАВАЙТЕ В ЧЕРГУ ЗА МІЗКАМИ 🤣
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01.07.2024 02:06 Відповісти
Р-Н Балашовки .....
Пдрс кацапські.
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01.07.2024 02:07 Відповісти
вся наша проблєма - підараси на банковій.вони є найбільші вороги українського народу.а путін просто кіллєр якого найняла влада зеленського.
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01.07.2024 05:59 Відповісти
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01.07.2024 16:28 Відповісти
 
 