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Новини Війна
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Окупанти вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції

Окупанти вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції

Російські загарбники вперше від початку запуску авіабомб по Харкову застосували ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.

Про це розповів очільник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков, відповідне повідомлення опублікувала пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у четвер, 27 червня, близько 16:00 армія РФ запустила дві авіабомби ФАБ-500 з літака Су-34 з Майського у Бєлгородській області. Відстань від місця запуску до місця влучання становить 65 кілометрів.

Очільник прокуратури області додав, що ФАБ-500 вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, якими ворог раніше атакував Харків.

Фільчаков зазначив, що під ворожою атакою опинився Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС.

Постраждало чотири людини.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення ворогом законів та звичаїв війни).

Раніше повідомлялося, що рашисти обстріляли Харків. Чотири людини постраждали, є пошкодження інфраструктури.

Дивіться також: Піротехніки ДСНС знешкодили на Донеччині авіабомбу ФАБ-500. ФОТО

 

Автор: 

бомба (236) обстріл (28973) Харків (5664)


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Топ коментарі
+7
Все таки полутонную,а не 5-ти
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27.06.2024 19:22
+6
Таке враження що деякі редактори цензора кацапи
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27.06.2024 19:27
+4
Дальнscnm така, що навіть С-300 впоралася б. Щодо любих партнерів - подякуйте, що хоть щось дають, бо взагалі не зобов'язані........
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27.06.2024 19:49
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Все таки полутонную,а не 5-ти
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27.06.2024 19:22 Відповісти
Продовжуєм шукати 7 патріотів, які нам "дуже поспішають" надати любі партнери.
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27.06.2024 19:25 Відповісти
Дальнscnm така, що навіть С-300 впоралася б. Щодо любих партнерів - подякуйте, що хоть щось дають, бо взагалі не зобов'язані........
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27.06.2024 19:49 Відповісти
"Сёма, вы были член месткома, а кто вы щас? Вы просто жалкий фабрикант"
Это пишет бывший советник министра обороны. Ему виднее.
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27.06.2024 20:24 Відповісти
Таке враження що деякі редактори цензора кацапи
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27.06.2024 19:27 Відповісти
Після початку чергування F - 16 в повітряному просторі України: "Окупанти вперше крайній раз застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції" !!!
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27.06.2024 20:28 Відповісти
Шо такое 'крайний раз'?! Кацапська дурнина, которую зачем-то начали повторять некоторые украинцы
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27.06.2024 22:02 Відповісти
Это всего лишь суеверие. Свои корни берёт от опасных профессий,где последний вылет(выход,погружение и.т.п) действительно могут стать последними,вот и говорят-"крайний". Хотя крайними бывают только плоть и Север.)))
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27.06.2024 22:12 Відповісти
+ +
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27.06.2024 22:27 Відповісти
в авіації не вживають слова "последний"
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27.06.2024 22:26 Відповісти
Учи матчасть....
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27.06.2024 22:28 Відповісти
З півсотні би таких свинок та на кремль, на телестудію пропагандонів. А на ранок закидати соцмережі радісними постами, як це вони звикли робити по відношенню до українців. Хай би суки відчули, що це таке.
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27.06.2024 20:59 Відповісти
Технический вопрос.
Дельтапланерист - ну 100 кг. Размах крыла не маленький, удобно центровать и управлять.
ФАБы... Ну крылышки не длиннее корпуса.. Способность планирования? Ну набрала хз скорости и крылышки раскрылись - они, крылышки не сложаться, как лопасти вертолёта? А чем по направлению коррекция? Рулевые машинки к чему? Там, в сети и реактивный движок фигурирует!!!
Теперь тонные бонбы... Крылья скока? РД какой? И рулевые машинки...
ПыСы. Про западные образцы не надо - там годами испытывали. Здесь пол-года и раSSея вперде. И ДЖЫПИСИ во фронтовой зоне, якобы, никакая - западное оружие убивается об пляжи..
ПыСыСы не для срача об ЕС, дабы интересные мысли по поводу долбаных ФАБов.
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27.06.2024 21:06 Відповісти
Так там и точность соответствует - плюс минус 50 метров. Но к сожалению, такая дура упавшая даже в 50 м от цели приносит большой ущерб
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27.06.2024 22:05 Відповісти
Шо за локшина на вуха - 500 кг бомба планує 30 км ....
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27.06.2024 21:45 Відповісти
 
 