Окупанти вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції

Російські загарбники вперше від початку запуску авіабомб по Харкову застосували ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.

Про це розповів очільник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков, відповідне повідомлення опублікувала пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у четвер, 27 червня, близько 16:00 армія РФ запустила дві авіабомби ФАБ-500 з літака Су-34 з Майського у Бєлгородській області. Відстань від місця запуску до місця влучання становить 65 кілометрів.

Очільник прокуратури області додав, що ФАБ-500 вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, якими ворог раніше атакував Харків.

Фільчаков зазначив, що під ворожою атакою опинився Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС.

Постраждало чотири людини.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення ворогом законів та звичаїв війни).

Раніше повідомлялося, що рашисти обстріляли Харків. Чотири людини постраждали, є пошкодження інфраструктури.

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