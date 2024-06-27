Окупанти вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції
Російські загарбники вперше від початку запуску авіабомб по Харкову застосували ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.
Про це розповів очільник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков, відповідне повідомлення опублікувала пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у четвер, 27 червня, близько 16:00 армія РФ запустила дві авіабомби ФАБ-500 з літака Су-34 з Майського у Бєлгородській області. Відстань від місця запуску до місця влучання становить 65 кілометрів.
Очільник прокуратури області додав, що ФАБ-500 вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, якими ворог раніше атакував Харків.
Фільчаков зазначив, що під ворожою атакою опинився Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС.
Постраждало чотири людини.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення ворогом законів та звичаїв війни).
Раніше повідомлялося, що рашисти обстріляли Харків. Чотири людини постраждали, є пошкодження інфраструктури.
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Это пишет бывший советник министра обороны. Ему виднее.
впершекрайній раз застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції" !!!
Дельтапланерист - ну 100 кг. Размах крыла не маленький, удобно центровать и управлять.
ФАБы... Ну крылышки не длиннее корпуса.. Способность планирования? Ну набрала хз скорости и крылышки раскрылись - они, крылышки не сложаться, как лопасти вертолёта? А чем по направлению коррекция? Рулевые машинки к чему? Там, в сети и реактивный движок фигурирует!!!
Теперь тонные бонбы... Крылья скока? РД какой? И рулевые машинки...
ПыСы. Про западные образцы не надо - там годами испытывали. Здесь пол-года и раSSея вперде. И ДЖЫПИСИ во фронтовой зоне, якобы, никакая - западное оружие убивается об пляжи..
ПыСыСы не для срача об ЕС, дабы интересные мысли по поводу долбаных ФАБов.