Оккупанты впервые применили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
Российские захватчики впервые с начала запуска авиабомб по Харькову применили пятитонную фугасную бомбу с модулем планирования и коррекции.
Об этом рассказал глава Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в четверг, 27 июня, около 16:00 армия РФ запустила две авиабомбы ФАБ-500 с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области. Расстояние от места запуска до места попадания составляет 65 километров.
Глава прокуратуры области добавил, что ФАБ-500 вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которыми враг ранее атаковал Харьков.
Фильчаков отметил, что под вражеской атакой оказался Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС.
Пострадало четыре человека.
Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение врагом законов и обычаев войны).
Ранее сообщалось, что рашисты обстреляли Харьков. Четыре человека пострадали, есть повреждения инфраструктуры.
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Это пишет бывший советник министра обороны. Ему виднее.
впершекрайній раз застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції" !!!
Дельтапланерист - ну 100 кг. Размах крыла не маленький, удобно центровать и управлять.
ФАБы... Ну крылышки не длиннее корпуса.. Способность планирования? Ну набрала хз скорости и крылышки раскрылись - они, крылышки не сложаться, как лопасти вертолёта? А чем по направлению коррекция? Рулевые машинки к чему? Там, в сети и реактивный движок фигурирует!!!
Теперь тонные бонбы... Крылья скока? РД какой? И рулевые машинки...
ПыСы. Про западные образцы не надо - там годами испытывали. Здесь пол-года и раSSея вперде. И ДЖЫПИСИ во фронтовой зоне, якобы, никакая - западное оружие убивается об пляжи..
ПыСыСы не для срача об ЕС, дабы интересные мысли по поводу долбаных ФАБов.