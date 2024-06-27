Оккупанты впервые применили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции

Российские захватчики впервые с начала запуска авиабомб по Харькову применили пятитонную фугасную бомбу с модулем планирования и коррекции.

Об этом рассказал глава Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в четверг, 27 июня, около 16:00 армия РФ запустила две авиабомбы ФАБ-500 с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области. Расстояние от места запуска до места попадания составляет 65 километров.

Глава прокуратуры области добавил, что ФАБ-500 вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которыми враг ранее атаковал Харьков.

Фильчаков отметил, что под вражеской атакой оказался Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС.

Пострадало четыре человека.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение врагом законов и обычаев войны).

Ранее сообщалось, что рашисты обстреляли Харьков. Четыре человека пострадали, есть повреждения инфраструктуры.

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