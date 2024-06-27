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Новости Война
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Оккупанты впервые применили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции

Окупанти вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції

Российские захватчики впервые с начала запуска авиабомб по Харькову применили пятитонную фугасную бомбу с модулем планирования и коррекции.

Об этом рассказал глава Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в четверг, 27 июня, около 16:00 армия РФ запустила две авиабомбы ФАБ-500 с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области. Расстояние от места запуска до места попадания составляет 65 километров.

Глава прокуратуры области добавил, что ФАБ-500 вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которыми враг ранее атаковал Харьков.

Фильчаков отметил, что под вражеской атакой оказался Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС.

Пострадало четыре человека.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение врагом законов и обычаев войны).

Ранее сообщалось, что рашисты обстреляли Харьков. Четыре человека пострадали, есть повреждения инфраструктуры.

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Автор: 

бомба (372) обстрел (27652) Харьков (7548)


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Топ комментарии
+7
Все таки полутонную,а не 5-ти
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27.06.2024 19:22
+6
Таке враження що деякі редактори цензора кацапи
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27.06.2024 19:27
+4
Дальнscnm така, що навіть С-300 впоралася б. Щодо любих партнерів - подякуйте, що хоть щось дають, бо взагалі не зобов'язані........
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27.06.2024 19:49
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Все таки полутонную,а не 5-ти
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27.06.2024 19:22 Ответить
Продовжуєм шукати 7 патріотів, які нам "дуже поспішають" надати любі партнери.
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27.06.2024 19:25 Ответить
Дальнscnm така, що навіть С-300 впоралася б. Щодо любих партнерів - подякуйте, що хоть щось дають, бо взагалі не зобов'язані........
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27.06.2024 19:49 Ответить
"Сёма, вы были член месткома, а кто вы щас? Вы просто жалкий фабрикант"
Это пишет бывший советник министра обороны. Ему виднее.
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27.06.2024 20:24 Ответить
Таке враження що деякі редактори цензора кацапи
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27.06.2024 19:27 Ответить
Після початку чергування F - 16 в повітряному просторі України: "Окупанти вперше крайній раз застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції" !!!
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27.06.2024 20:28 Ответить
Шо такое 'крайний раз'?! Кацапська дурнина, которую зачем-то начали повторять некоторые украинцы
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27.06.2024 22:02 Ответить
Это всего лишь суеверие. Свои корни берёт от опасных профессий,где последний вылет(выход,погружение и.т.п) действительно могут стать последними,вот и говорят-"крайний". Хотя крайними бывают только плоть и Север.)))
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27.06.2024 22:12 Ответить
+ +
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27.06.2024 22:27 Ответить
в авіації не вживають слова "последний"
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27.06.2024 22:26 Ответить
Учи матчасть....
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27.06.2024 22:28 Ответить
З півсотні би таких свинок та на кремль, на телестудію пропагандонів. А на ранок закидати соцмережі радісними постами, як це вони звикли робити по відношенню до українців. Хай би суки відчули, що це таке.
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27.06.2024 20:59 Ответить
Технический вопрос.
Дельтапланерист - ну 100 кг. Размах крыла не маленький, удобно центровать и управлять.
ФАБы... Ну крылышки не длиннее корпуса.. Способность планирования? Ну набрала хз скорости и крылышки раскрылись - они, крылышки не сложаться, как лопасти вертолёта? А чем по направлению коррекция? Рулевые машинки к чему? Там, в сети и реактивный движок фигурирует!!!
Теперь тонные бонбы... Крылья скока? РД какой? И рулевые машинки...
ПыСы. Про западные образцы не надо - там годами испытывали. Здесь пол-года и раSSея вперде. И ДЖЫПИСИ во фронтовой зоне, якобы, никакая - западное оружие убивается об пляжи..
ПыСыСы не для срача об ЕС, дабы интересные мысли по поводу долбаных ФАБов.
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27.06.2024 21:06 Ответить
Так там и точность соответствует - плюс минус 50 метров. Но к сожалению, такая дура упавшая даже в 50 м от цели приносит большой ущерб
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27.06.2024 22:05 Ответить
Шо за локшина на вуха - 500 кг бомба планує 30 км ....
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27.06.2024 21:45 Ответить
 
 