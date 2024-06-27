Рашисты ударили КАБом по району жилой застройки Харькова: Пострадали четыре человека, есть разрушения (обновлено)

В Харькове в очередной раз за день прогремели взрывы. Российские захватчики нанесли удар по району жилой застройки.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова уничтожает образовательную инфраструктуру города. Сегодняшний удар пришелся по одному из корпусов высшего учебного заведения Харькова", - отметил он.

Впоследствии он уточнил, что пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки.

"Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информации о погибших и пострадавших не поступало", - добавил он.

Обновленная информация

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара захватчиков по городу пострадали четыре человека.

"Количество пострадавших возросло до четырех. Еще два человека подверглись острым реакциям на стресс", - рассказал чиновник.

Перед тем Синегубов сообщало двух пострадавших в результате атаки рашистов - мужчина получил взрывное ранение с повреждением нижних конечностей, а у женщины - острая реакция на стресс.

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Ранее городской голова сообщал о взрывах в городе.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что предварительно зафиксирован вражеский удар в Киевском районе Харькова.

Продолжается обследование мест попаданий.