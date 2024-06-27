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Новости Война
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В Харькове снова взрыв: Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики

У Харкові пролунали вибухи 27 червня

Уже второй раз утром 27 июня в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Корреспонденты Суспільного заявили, что в Харькове снова слышен взрыв, вероятно, за пределами города.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Автор: 

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