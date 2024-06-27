В Харькове снова взрыв: Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики
Уже второй раз утром 27 июня в Харькове прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Корреспонденты Суспільного заявили, что в Харькове снова слышен взрыв, вероятно, за пределами города.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
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