В Харькове снова взрыв: Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики

Уже второй раз утром 27 июня в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Корреспонденты Суспільного заявили, что в Харькове снова слышен взрыв, вероятно, за пределами города.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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