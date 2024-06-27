РФ выпустила КАБ по Харькову: На севере города раздался взрыв
Российские оккупационные войска совершили очередной обстрел Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах предупредили о пуске КАБ в направлении Харькова.
Корреспонденты Общественного заявили, что в северной части города прогремел взрыв.
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