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Новости Война
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РФ выпустила КАБ по Харькову: На севере города раздался взрыв

Вибух пролунав на півночі Харкова

Российские оккупационные войска совершили очередной обстрел Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили о пуске КАБ в направлении Харькова.

Корреспонденты Общественного заявили, что в северной части города прогремел взрыв.

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