Сутки на Харьковщине: постоянные обстрелы Купянска, удары по Харькову и району, есть пострадавшие

Российские захватчики в течение 26 июня атаковали Харьков и населенные пункты района, в течение суток наносили удары по Купянску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 16.40 враг нанес удар КАБом по Харькову, повреждено здание гражданского предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

Также днем россияне обстреляли г. Деркачи Харьковского района, повреждено около 65 домов, хозяйственные постройки, торговый центр, автомобили. Пострадали 12 человек: 5 человек госпитализированы в медицинское учреждение, у 7 - острая реакция на стресс (из них - трое детей), от госпитализации отказались.

После обеда было атаковано с. Малое Веселое Харьковского района. В результате обстрела КАБом травмирован мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение, состояние стабильное.

В течение суток враг наносил удары по Купянску. В результате вражеского обстрела ракетами УМПБ-Д30 повреждены дом, хозяйственные постройки. В с. Петропавловка в результате попадания двух вражеских КАБов повреждено админздание. Без пострадавших.

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