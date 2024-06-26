Россияне сбросили КАБ на Дергачи на Харьковщине: 12 пострадавших, в том числе трое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска КАБом атаковали Дергачи в Харьковской области. 12 человек пострадали, среди них трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его информации, в результате попадания КАБа по частному сектору в Дергачах девять пострадавших. Среди них - двое детей. У всех - острая реакция на стресс.

Осмотр мест попаданий профильными службами продолжается.







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Впоследствии Харьковская областная прокуратура обновила информацию: "Вражеские атаки пришлись по частному жилищному сектору: получили частичные разрушения и повреждения дома, хозяйственные помещения.

Получили ранения и острую реакцию на стресс 10 человек, среди них трое несовершеннолетних — двое мальчиков 12 и 15 лет и 17-летняя девушка".

Позже Нацполиция сообщила об увеличении количества пострадавших до 12 человек.

Напомним, 23 июня оккупанты КАБами атаковали два района Харькова: один человек погиб и 11 пострадали, в том числе двое подростков