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Новости Война
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Россияне сбросили КАБ на Дергачи на Харьковщине: 12 пострадавших, в том числе трое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Росіяни скинули КАБ на Дергачі 26 червня

Российские войска КАБом атаковали Дергачи в Харьковской области. 12 человек пострадали, среди них трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его информации, в результате попадания КАБа по частному сектору в Дергачах девять пострадавших. Среди них - двое детей. У всех - острая реакция на стресс.

Осмотр мест попаданий профильными службами продолжается.

Росіяни скинули КАБ на Дергачі 26.06
Росіяни скинули КАБ на Дергачі 26.06
Росіяни скинули КАБ на Дергачі 26.06

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Впоследствии Харьковская областная прокуратура обновила информацию: "Вражеские атаки пришлись по частному жилищному сектору: получили частичные разрушения и повреждения дома, хозяйственные помещения.

Получили ранения и острую реакцию на стресс 10 человек, среди них трое несовершеннолетних — двое мальчиков 12 и 15 лет и 17-летняя девушка".

Позже Нацполиция сообщила об увеличении количества пострадавших до 12 человек.

Напомним, 23 июня оккупанты КАБами атаковали два района Харькова: один человек погиб и 11 пострадали, в том числе двое подростков

Автор: 

Харьковщина (5577) Дергачи (16) КАБ (376)


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А де українські КАБи ?
Бомби є, невже ті крильця такі високотехнологічні ?
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26.06.2024 20:10 Ответить
Вивезіть дітей з прифронтових районів ,верещук навіщо ти ?
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26.06.2024 21:15 Ответить
Це Харківський район. Тоді і з Харкова потрібно вивозити.
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26.06.2024 23:14 Ответить
Потрібно бити по мирних рашистах
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27.06.2024 00:46 Ответить
і що ? путіну пох,а на білгородщині проживають теж етнічні українці.він тільки радітиме з цього.
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27.06.2024 07:32 Ответить
Краще не по Білгородщині, а по Москві. Етнічні українці Білгородщини себе українцями не вважають
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27.06.2024 08:51 Ответить
 
 