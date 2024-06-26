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Новости Война
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Военные РФ до сих пор заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске, - ОТГВ "Харків"

Окупантів заблоковано на Вовчанському агрегатному заводі

Российские военные остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске, оккупанты пытаются туда пробиться.

Об этом заявил Оперативно-тактической группировки войск "Харків" Юрий Повх в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Этот анклав остается заблокированным Силами обороны Украины. ... Они (оккупанты. - Ред.) пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске - это то как раз в направлении завода. Они осуществляют атаки, но наши Силы обороны их отражают", - отметил спикер.

Напомним, 15 июня сообщалось, что около 200 российских военных оказались в окружении на Волчанском агрегатном заводе. Впоследствии в проекте "DeepState" заявили, что Силы обороны взяли под контроль подходы к этому заводу.

Также читайте: За последние сутки обстановка на Харьковщине существенных изменений не претерпела, бои идут в Волчанске, - ОТГВ "Харків"

Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (405)


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Топ комментарии
+21
Закиньте им спирт метиловый.
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26.06.2024 12:39
+11
Перебуваючи в повному оточенні, російські війська примудрилися за тиждень пропити обладнання, що залишилося на заводі, і здати на цветмет усю проводку
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26.06.2024 12:28
+10
nadejus i podohnut tam , ušļopki.
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26.06.2024 12:24
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nadejus i podohnut tam , ušļopki.
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26.06.2024 12:24 Ответить
Перебуваючи в повному оточенні, російські війська примудрилися за тиждень пропити обладнання, що залишилося на заводі, і здати на цветмет усю проводку
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26.06.2024 12:28 Ответить
типова кацапська пропаганда про "смекалку рускіх воров"
Думаю що кацапи примудрилися випити всю ржаву воду з батарей опалення та зжерти всіх щурів в підвалі
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26.06.2024 15:34 Ответить
Закиньте им спирт метиловый.
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26.06.2024 12:39 Ответить
найкраща пропозиція
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26.06.2024 12:46 Ответить
Як вони там вже більше десяти днів у повній облозі виживають? Давно мала б закінчитись їжа, вода, БК.
І русня "зраду" не розганяє. Уявляю, що б у нас коїлось, якби наші в таку халепу потрапили.
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26.06.2024 12:47 Ответить
Вони не в повній облозі.до них пробивалися одиночні машини.боєкомплект та воду скидують з дронів.
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26.06.2024 14:07 Ответить
А, це пояснює справу. Хлопці з ЗСУ певно радо зустрічають "дєблокаторов" по дорозі.
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26.06.2024 14:29 Ответить
"Уявляю, що б у нас коїлось, якби наші в таку халепу потрапили."
"Давно мала б закінчитись їжа, вода, БК."
Деня - пам'ять у тебе як у рибкі гупі - секунди.
Українські воїни тримали оборону на Азовсталі ще в більш пекельних умовах.
Вода там ржава - в системі опалення
Та й підвалах повно щурів.
Накройняк можна пити кров та їсти м'ясо кацапського братана.
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26.06.2024 15:37 Ответить
На "Азовсталь" тягали залишки продуктів з усього міста (були розповіді, як їли там тухлу курятину з холодильників супермаркетів). Були деякі запаси там, підготовлені.
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26.06.2024 19:21 Ответить
На кожного військовополоненого росіянина держава Україна витрачає 10 000гр. на місяць. Помножимо на 200 = 2 000 000гр. на місяць. То може нехай краще сидять на заводі? Дешевше буде?

_______________

Полонені мають працювати, а не грати у футбол. А ті, хто не хоче працювати, зазвичай вбиваються за спробу втечі
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26.06.2024 14:26 Ответить
Поки їх намагаються деблокувати, нехай сидять.
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26.06.2024 14:31 Ответить
у меня не хватает до полного стажа пару лет что бы получить пенсию и от державы отрымую допомогы "0"...не положено а скоты пришедшие убивать украинцев на полном пансионе...ось таки справы малята..."країна мрій Зеклоуна получилась...
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26.06.2024 15:39 Ответить
Скоро они поменяют свое агрегатное состояние
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26.06.2024 13:01 Ответить
Нажаль,там не 200 священників мпц(
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26.06.2024 13:04 Ответить
На агрегатном заводе цапики агрегатируются только с черным пакетом!
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26.06.2024 13:08 Ответить
Спалити нах фосфором
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26.06.2024 13:18 Ответить
Фосфор заборонено, а от термобаричні ********** саме то.
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26.06.2024 15:52 Ответить
Було б непогано, якщоб домовитись їх на обмін.
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26.06.2024 14:31 Ответить
15 червня повідомлялось, що близько 200 російських військових опинилися в оточені
Зараз осталось вже 189..одинацятьох з'їли
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26.06.2024 14:55 Ответить
Туди кацапи гвинтокрилами закидують провізію і **********.
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26.06.2024 15:48 Ответить
Сумніваюся - адже "Стінгери" з "Пірунами" у нас в наявності! Можливо дронами закидають?
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26.06.2024 16:10 Ответить
Хай у якості "жесту доброї волі" дроном скинуть їм "гуманітарку" - сіль і перець "М"яса" їм хлопці наробили - але ж не жерти його несолоним?
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26.06.2024 16:08 Ответить
Чув за геліки. Теж здивувався. Може вже і дронами. Але дронами багато не навозиш. ХЗ.
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26.06.2024 17:16 Ответить
...А якщо туди спровадити кацапам голодних щурів? Було б цікаво: хто кого схарчить скоріше.
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26.06.2024 18:42 Ответить
 
 