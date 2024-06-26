Военные РФ до сих пор заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске, - ОТГВ "Харків"
Российские военные остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске, оккупанты пытаются туда пробиться.
Об этом заявил Оперативно-тактической группировки войск "Харків" Юрий Повх в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Этот анклав остается заблокированным Силами обороны Украины. ... Они (оккупанты. - Ред.) пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске - это то как раз в направлении завода. Они осуществляют атаки, но наши Силы обороны их отражают", - отметил спикер.
Напомним, 15 июня сообщалось, что около 200 российских военных оказались в окружении на Волчанском агрегатном заводе. Впоследствии в проекте "DeepState" заявили, что Силы обороны взяли под контроль подходы к этому заводу.
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Думаю що кацапи примудрилися випити всю ржаву воду з батарей опалення та зжерти всіх щурів в підвалі
І русня "зраду" не розганяє. Уявляю, що б у нас коїлось, якби наші в таку халепу потрапили.
"Давно мала б закінчитись їжа, вода, БК."
Деня - пам'ять у тебе як у рибкі гупі - секунди.
Українські воїни тримали оборону на Азовсталі ще в більш пекельних умовах.
Вода там ржава - в системі опалення
Та й підвалах повно щурів.
Накройняк можна пити кров та їсти м'ясо кацапського братана.
_______________
Полонені мають працювати, а не грати у футбол. А ті, хто не хоче працювати, зазвичай вбиваються за спробу втечі
Зараз осталось вже 189..одинацятьох з'їли