Военные РФ до сих пор заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске, - ОТГВ "Харків"

Российские военные остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске, оккупанты пытаются туда пробиться.

Об этом заявил Оперативно-тактической группировки войск "Харків" Юрий Повх в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Этот анклав остается заблокированным Силами обороны Украины. ... Они (оккупанты. - Ред.) пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске - это то как раз в направлении завода. Они осуществляют атаки, но наши Силы обороны их отражают", - отметил спикер.

Напомним, 15 июня сообщалось, что около 200 российских военных оказались в окружении на Волчанском агрегатном заводе. Впоследствии в проекте "DeepState" заявили, что Силы обороны взяли под контроль подходы к этому заводу.

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