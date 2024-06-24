За последние сутки обстановка на Харьковщине существенных изменений не претерпела, бои идут в Волчанске, - ОТГВ "Харьков"

В Харьковской области враг активно применяет авиаудары и дроны-камикадзе. Он сконцентрировал достаточно сил, чтобы ежедневно пускать по несколько подразделений в пешие атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГВ "Харьков" Юрий Повх.

"В целом обстановка на Харьковщине за последние сутки существенных изменений не претерпела. Идут бои в Волчанске, за минувшие сутки произошло пять боевых столкновений. Враг нанес в направлении наших позиций один ракетный удар, 20 авиационных ударов, 19 ударов дронами-камикадзе и совершил 368 обстрелов", - сказал Повх.

По его словам, враг потерял 145 человек убитыми и ранеными. Также на поле боя остались одна боевая бронированная машина, пять артиллерийских систем, девять автомобилей, две единицы специальной техники, уничтожено 56 беспилотных летательных аппаратов, 36 укрытий и ликвидирована одна стартовая площадка БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжаются бои за Новоалександровку, - Генштаб

"Врагом сконцентрировано достаточно сил для того, чтобы ежедневно пускать по несколько подразделений в пешие атаки. Часто это происходит без поддержки техники, потому что враг очень зажат нашей артиллерией и операторами FPV-дронов по использованию бронированных машин и танков, но эта категория постоянно попадает в боевые сводки ОТГВ "Харьков". Поэтому враг теряет личный состав и технику", - добавил спикер.

Он отметил, что Харьковщина находится в условиях перманентной воздушной тревоги из-за активности вражеской тактической авиации и БПЛА.

Напомним, в Волчанской громаде российские оккупанты убили работницу "Укрпочты", которая доставляла пенсии.