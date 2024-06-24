Продолжаются бои за Новоалександровку, - Генштаб

За прошедшие сутки, 24 июня, на фронте было зафиксировано 129 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, с применением четырех ракет, 58 авиационных ударов (в частности, с применением 91 КАБа), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 91 из - реактивных систем залпового огня, и более 500 ударов дронами-камикадзе.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары по врагу

Вчера украинские Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения личного состава, три средства противовоздушной обороны врага, одну РЛС и одну станцию РЭБ противника.

В итоге, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили: 1300 человек, 12 танков, 15 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 27 БпЛА ОТР, две ракеты, 56 автомобилей и 20 единиц специальной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прошлой неделе на фронте произошло около тысячи боевых столкновений, в том числе на Покровском направлении - 322, - Генштаб

Обстановка с начала суток

С начала суток, 24 июня, уже произошло 62 боевых столкновения. Оккупанты совершили 11 авиаударов, сбросив 19 КАБов, 579 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 33 дрона-камикадзе.

Ситуация на Харьковщине

Продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города продолжается два боестолкновения. Ситуация контролируемая.

За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 145 военнослужащих, уничтожена одна боевая бронированная машина, артсистема и шесть автомобилей. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, поражено 36 блиндажей.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении идут бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и в Серебрянском лесу. Шесть атак отбиты без успеха для противника, два боестолкновения продолжаются.

"На Северском направлении произошло 17 атак. Враг пытается потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. Семь атак отбито, идут бои", - говорится в сводке.

На Краматорском направлении успеха не имело штурмовое действие российских захватчиков вблизи Ивановского. Продолжается одно боестолкновение вблизи Клещиевки.

На Торецком направлении отбиты две атаки в районе Южного, один бой еще продолжается.

"На Покровском направлении за сегодня уже произошло 18 атак наших позиций, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеновки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой", - добавляют в Генштабе.

Также читайте: На Покровском направлении продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка, - Генштаб

По уточненной информации, за прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял более 220 человек. Уничтожено три танка, две ББМ, одну пушку и три автомобиля. Также повреждены три танка, две боевые бронированные машины, три пушки и два автомобиля.

Агрессор продолжает давить на наши позиции на Кураховском направлении в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация контролируемая, шесть атак отражены, одно боестолкновение продолжается.

Обстановка на Юге

На Шахтерском направлении успеха не имела попытка оккупантов приблизиться к Урожайному.

На Ореховском направлении враг трижды потерпел неудачу во время попыток вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку Малой Токмачки.

Читайте: С начала суток оккупанты совершили 81 попытку продвинуться вперед, больше всего - на Купянском и Покровском направлениях, - Генштаб

На остальных направлениях активных действий сегодня оккупанты не вели.