Продолжаются бои за Новоалександровку, - Генштаб
За прошедшие сутки, 24 июня, на фронте было зафиксировано 129 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, с применением четырех ракет, 58 авиационных ударов (в частности, с применением 91 КАБа), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 91 из - реактивных систем залпового огня, и более 500 ударов дронами-камикадзе.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Удары по врагу
Вчера украинские Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения личного состава, три средства противовоздушной обороны врага, одну РЛС и одну станцию РЭБ противника.
В итоге, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили: 1300 человек, 12 танков, 15 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 27 БпЛА ОТР, две ракеты, 56 автомобилей и 20 единиц специальной техники.
Обстановка с начала суток
С начала суток, 24 июня, уже произошло 62 боевых столкновения. Оккупанты совершили 11 авиаударов, сбросив 19 КАБов, 579 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 33 дрона-камикадзе.
Ситуация на Харьковщине
Продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города продолжается два боестолкновения. Ситуация контролируемая.
За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 145 военнослужащих, уничтожена одна боевая бронированная машина, артсистема и шесть автомобилей. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, поражено 36 блиндажей.
На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении идут бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и в Серебрянском лесу. Шесть атак отбиты без успеха для противника, два боестолкновения продолжаются.
"На Северском направлении произошло 17 атак. Враг пытается потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. Семь атак отбито, идут бои", - говорится в сводке.
На Краматорском направлении успеха не имело штурмовое действие российских захватчиков вблизи Ивановского. Продолжается одно боестолкновение вблизи Клещиевки.
На Торецком направлении отбиты две атаки в районе Южного, один бой еще продолжается.
"На Покровском направлении за сегодня уже произошло 18 атак наших позиций, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеновки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой", - добавляют в Генштабе.
По уточненной информации, за прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял более 220 человек. Уничтожено три танка, две ББМ, одну пушку и три автомобиля. Также повреждены три танка, две боевые бронированные машины, три пушки и два автомобиля.
Агрессор продолжает давить на наши позиции на Кураховском направлении в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация контролируемая, шесть атак отражены, одно боестолкновение продолжается.
Обстановка на Юге
На Шахтерском направлении успеха не имела попытка оккупантов приблизиться к Урожайному.
На Ореховском направлении враг трижды потерпел неудачу во время попыток вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку Малой Токмачки.
На остальных направлениях активных действий сегодня оккупанты не вели.
