На Покровском направлении продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 23 червня

Наши войска продолжают жестко противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Сегодня враг концентрировал свои усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. С начала суток произошло 116 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении успешно отражено 5 атак противника в районе Волчанска. По состоянию на сейчас, с начала этих суток, захватчики потеряли 99 военнослужащих убитыми и ранеными и 14 единиц военной техники, в частности, уничтожена боевая бронированная машина, шесть автомобилей и повреждены три артсистемы.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 9 атак оккупантов. Кроме того, продолжаются два боевых столкновения в районах Песчаного и Стельмаховки.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за текущие сутки зафиксировано девять попыток противника продвинуться в направлениях Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. Четыре атаки отбиты, штурмовые действия продолжаются. Ситуация под контролем украинских воинов.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Раздоловки и Выемки.

На Торецком направлении остановлено семь атак российских террористов. Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для истощения наступательного потенциала врага.

Как и в предыдущие сутки, враг сегодня сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении. Российские захватчики в эти сутки совершили 46 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из района Очеретино. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка. Наши войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян вглубь украинской территории.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении произошло четыре боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Урожайного и Старомайорского. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На остальных направлениях ситуация на данный момент без особых изменений.

Наши воины отслеживают передвижения вражеских подразделений и эффективно применяют средства огневого поражения. Сегодня следует отметить воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ, которые уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят агрессору ощутимые потери.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес два ракетных удара четырьмя ракетами, 47 авиаударов (применил 70 КАБов) и 444 удара дронами-камикадзе, совершил 3227 обстрелов позиций наших войск.

чмобіки хоч десь спиняться на донеччині ?

Чого щодня відступаємо?
- Вже ж є снаряди й допомога від США
- Сирський втирав знайшов 300к не задіяних військових
- Мобілізували за травень більше, ніж за пів року
24.06.2024 01:32 Ответить
Новоолександрівка уже захоплена рашистами! На шляху ло стратегічної траси "Покровськ-Костянтинівка" зосталося лише невеличке село Воздвиженка. А до самої траси - усього 5 км.!
24.06.2024 06:34 Ответить
Генштаб со своими сводками тормозит либо вообще не знает что происходит на фронте .Уже и Deepstate показывает что этот нп оккупирован ,а у генштаба как всегда там ещё ведуться бои (на западных окраинах)
24.06.2024 07:09 Ответить
 
 