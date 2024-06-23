На Покровском направлении продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка, - Генштаб
Наши войска продолжают жестко противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Сегодня враг концентрировал свои усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. С начала суток произошло 116 боевых столкновений.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении успешно отражено 5 атак противника в районе Волчанска. По состоянию на сейчас, с начала этих суток, захватчики потеряли 99 военнослужащих убитыми и ранеными и 14 единиц военной техники, в частности, уничтожена боевая бронированная машина, шесть автомобилей и повреждены три артсистемы.
На Купянском направлении Силы обороны отбили 9 атак оккупантов. Кроме того, продолжаются два боевых столкновения в районах Песчаного и Стельмаховки.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении за текущие сутки зафиксировано девять попыток противника продвинуться в направлениях Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. Четыре атаки отбиты, штурмовые действия продолжаются. Ситуация под контролем украинских воинов.
На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Раздоловки и Выемки.
На Торецком направлении остановлено семь атак российских террористов. Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для истощения наступательного потенциала врага.
Как и в предыдущие сутки, враг сегодня сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении. Российские захватчики в эти сутки совершили 46 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из района Очеретино. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка. Наши войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян вглубь украинской территории.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении произошло четыре боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Урожайного и Старомайорского. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.
На остальных направлениях ситуация на данный момент без особых изменений.
Наши воины отслеживают передвижения вражеских подразделений и эффективно применяют средства огневого поражения. Сегодня следует отметить воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ, которые уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят агрессору ощутимые потери.
Российские обстрелы Украины
Противник нанес два ракетных удара четырьмя ракетами, 47 авиаударов (применил 70 КАБов) и 444 удара дронами-камикадзе, совершил 3227 обстрелов позиций наших войск.
Напомним, ранее аналитики DeepState заявляли, что российские захватчики оккупировали село Новоалександровка, что в Донецкой области.
