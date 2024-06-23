РУС
Враг оккупировал Новоалександровку в Донецкой области, - DeepState

Российские захватчики оккупировали село Новоалександровка, что в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас рашисты пытаются закрепиться в окрестностях села, которое расположено в направлении трассы Покровск-Константиновка.

"До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка", - говорится в сообщении DeepState.

Аналитики отмечают, что важно остановить дальнейшее продвижение армии страны-агрессора.

"Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация у Очеретино. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит", - говорится в заметке.

Силы обороны Украины ведут поражение личного состава войск РФ, чтобы остановить их продвижение.

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка в Донецкой области. Село Новоалександровка расположено примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. В этом районе в течение всего года шли ожесточенные бои с дальнейшим продвижением РФ вперед.

Читайте также: Российские войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка в Донецкой области, - британская разведка

+26
Ну подумаешь, какое то там село... Верховный Главнокомандующий мыслит глобально! Вот проведет очередной "саммит мыла" и РФ все вернет и даже отстроит!
23.06.2024 19:30 Ответить
+25
сьогодні також обстрілювали Херсон
який здали друзі ЗЕ
як там баканов??
виплати вчасно отримує??
23.06.2024 19:30 Ответить
+19
ага,буде асвабаждать....

23.06.2024 19:46 Ответить
Вовачка лично будет асвабаждать?
23.06.2024 19:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Lordy-YqkOA

ATACMS ударили в Крыму. ПВО России убило людей в Севастополе

Сьогодні 23-го -, після полудня- ATACAMS в Криму по військових обʼєктах
гриміло по усьому Криму- Євпаторія, Бахчисарай,Саки, Інкерамн Севастополь - КУШНАРЬ

23.06.2024 19:39 Ответить
23.06.2024 20:13 Ответить
втішає,що там хоч люди не постраждали
показать весь комментарий
23.06.2024 21:26 Ответить
ага,буде асвабаждать....

23.06.2024 19:46 Ответить
сьогодні 23- ВВС УКРАЇНИ

GBU-39 - по Белгородчине! Взорвали пункт управления полка -Кушнарь
https://www.youtube.com/watch?v=RglBLqrdyYA
23.06.2024 19:46 Ответить
слабка ланка на Очеретино...
показать весь комментарий
23.06.2024 19:49 Ответить
зявилоися відео з попаданням американською бомби - JDAM ударил по базе врага под Запорожьем. Точное попадание , обнадійливий ролик від Кушнарь
https://www.youtube.com/watch?v=XCBbYY6hIbM
23.06.2024 20:34 Ответить
Нахрена этих позитивных блохеров типа кушнаря и яковины вообще смотреть и здесь перепощивать .Их послушаешь так Украина уже если не победила каждый день убивая по 1000 орков и уничтожая сотни единиц брони и десятки систем ПВО как на оккупированной так и на территории Раши то ещё чуть чуть и поб еда у нее в кармане .Но реальность она иная ,более суровая,жестокая и неумолимая отчётливо проглядающаяся
на картах боевых действий и военных сводках от той же Deepstate
23.06.2024 21:03 Ответить
Я раніше не вірив, але мабуть це дійсно боти на зарплаті ОП. Після кожної поганої новини вони постять десятки ніяк не пов'язаних позитивних новин.
23.06.2024 21:10 Ответить
кацапомовним-раша пишеться не з великої літери. А якщо точніше, то ті болота називаються ***********.
23.06.2024 22:25 Ответить
Опечатка вышла
24.06.2024 07:50 Ответить
сьогодні також обстрілювали Херсон
який здали друзі ЗЕ
як там баканов??
виплати вчасно отримує??
23.06.2024 19:30 Ответить
Ну подумаешь, какое то там село... Верховный Главнокомандующий мыслит глобально! Вот проведет очередной "саммит мыла" и РФ все вернет и даже отстроит!
23.06.2024 19:30 Ответить
Погано.
Але це все наслідки здачі держави в 2022
23.06.2024 19:31 Ответить
чула такий вислів - "все що перед "але" - неправда"?
в тебе схоже так. "Яжеговоріла" важливіше
23.06.2024 19:47 Ответить
Поки пілоти вчать абетку щоб літати через 10 років на F-16, штурмовики з піхотинцямитмають гинути десятками тисяч
23.06.2024 19:33 Ответить
😓
23.06.2024 19:37 Ответить
Где там ваши F-16? Опять скоро прибудут? Когда они уже нах не нужны будут?
23.06.2024 19:38 Ответить
7 шт F16, то як мертвому припарки
23.06.2024 19:50 Ответить
Да хоть 2 штуки и рашисты уже не смогут спойкойно сносить все наши позиции КАБами. Напомню, как всего один блуждающий Петриот присекпопытки рашистов сбрасывать КАБы сразу на нескольких фронтах, потому что рашисты боялись и не знали где и когда именно он появится. К тому же рашисты не знают сколько именно F-16 будет работать в Украине. Может 2, а может 20. В любом случае пока не прибудут F-16 то мы будем только отступать и терять как города так и людей потому что как говорил мой товарищ, который на фронте, если ничего не сделать с рашистскими самолетами то держать оборону бесмысленно. Рашисты продвигаются только благодаря своей авиации
23.06.2024 19:59 Ответить
Ну ти й рідкостний... чи 2 чи 7 штук взагалі нічого не змінять. Скрінь.
23.06.2024 20:43 Ответить
Яким чином F16 має відганяти кацапські сушки? Маючи ракети повітря- повітря дальністю 150 км? Як підлітати на відстань ураження коли в кацапів с300 як гівна, с400 і т.д.?
23.06.2024 23:47 Ответить
А для чего мы зачищаем Атакамсами и Химарсами территорию от С-300/400?
23.06.2024 23:53 Ответить
А курс росте...

Б'є по щокам... фонд- фонд

Пенсіонний фонд-

Не дає...

Пенсіонерам ...

Ніби в анус зонд...

Клізма...

Для нащадків...

Побіждаю чого...

Соціалізма?
23.06.2024 19:39 Ответить
кластери...кластери...кластери...
23.06.2024 19:51 Ответить
Клєстіри....
23.06.2024 19:55 Ответить
Кластери звідки?

Я про них писав...
23.06.2024 20:07 Ответить
Переговори про вступ України в Євросоюз проходитимуть на основі кластерної моделі, - ОП Джерело:
23.06.2024 20:19 Ответить
Слово... Кластер...

Дуже розумне...

Я кажу, як майсер...

Це ніби поділене коло-

На народ...

Та кодло...
23.06.2024 21:23 Ответить
Зеленський найбільший шкідник України. Ось факти.
Після приходу до влади Зеленський зруйнував ВПК України , бо залишив без фінансування, через велике будівництво, це було до початку повномасштабного вторгнення московії:; на передодні вторгнення запевняв "московія не нападе, оружіє убері, я не лох" і всих закликав на шашлики; а зараз розтринькує бюджетні кошти на свої і ОП вояжі по всьому світу, прикриваючись Самітом Миру, який апріорі нічого вирішити не міг, на якому питання суверенітету знято з розгляду, а розглядалось тільки три питання :
1. Ядерна безпека;
2. Продовольча криза;
3. Обмін полоненими і повернення дітей і громадян України в Україну.
Все.
Окуповані території Зеленський вже здав, і навіть на це в результаті Саміту Зеленський одержав комюніке.
Нікчемний результат, а вже ОП'е готує другий Саміт Миру в цьому році, .... електорат Зеленського -73,22%, в 2023 р., доходи Зеленського зросли в тричі порівняно з 2022 р. (офіційні дані) , а *********** немає, бо ВПК зруйнований, а гроші пішли на вояжі .... Зеленський найбільший шкідник України, але про це ви в інформаційному марафоні не почуєте...

Саміт Миру в Швейцарії завершився пшиком- комюніке- бамага яка нікого
23.06.2024 19:54 Ответить
Так точно,кеп !!! Найбільший шкідник !!! Після Дєрьмака...
23.06.2024 19:56 Ответить
Мʼясо , ***** пре бо знає це його козир
при такій тактиці ворога звісно триматися немає сенсу ми втратим людей , тому поступове знекровлення ***** і тактичний відхід ...
23.06.2024 19:59 Ответить
Зеленський 🤡 ти рідкісний під * раст !
23.06.2024 20:05 Ответить
та нє,криворіжський
23.06.2024 20:06 Ответить
А шо, криворогатий не може бути ще й рідкісним?))
23.06.2024 20:15 Ответить
це еталон довботятлів
23.06.2024 20:16 Ответить
ні - він просто зрадник
23.06.2024 20:24 Ответить
Ворог зрадником не може бути.
23.06.2024 21:49 Ответить
Ну не даремно сирського поставили-просирає все потрохи
23.06.2024 20:14 Ответить
Після звільнення Залужного і його команди та провал мобілізації ,вся відповідальність лягає на "найвеличнішого" досить дурником прикидатись.
23.06.2024 20:16 Ответить
Дивно,що командування не бачить приорітетних напрямків наступу руху москалів(Траса це ж важливо вже навіть на осінь((
23.06.2024 20:49 Ответить
влавное не Порошенко, оййй главное не Залужний... да?
23.06.2024 20:59 Ответить
Кацапи діють по одній тактиці - в'яжуть по центру, а потім б'ють по флангах, і так кожен раз. Генштаб не може цьому протидіяти?
23.06.2024 21:15 Ответить
Тримаємося. найтемніша ніч перед світанком. І орків позбудемося - і затопаржом
23.06.2024 21:18 Ответить
Прострочений СРАТЬєх чотириразовий, проведе з ермаком і татаровим сидіння, під назвою СТАВКА, і усьо буде, як на ПІВДНІ України у 2022 році…. Шмигаль з верещучкою, можуть підтвердити …
Вони теж, сидять в урядовому кварталі, огороджені бетонними блоками з Півдня … Їм не страшно за передову!
23.06.2024 23:12 Ответить
кожен день ми втрачаємо по селу....
23.06.2024 23:48 Ответить
 
 