Враг оккупировал Новоалександровку в Донецкой области, - DeepState

Российские захватчики оккупировали село Новоалександровка, что в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас рашисты пытаются закрепиться в окрестностях села, которое расположено в направлении трассы Покровск-Константиновка.

"До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка", - говорится в сообщении DeepState.

Аналитики отмечают, что важно остановить дальнейшее продвижение армии страны-агрессора.

"Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация у Очеретино. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит", - говорится в заметке.

Силы обороны Украины ведут поражение личного состава войск РФ, чтобы остановить их продвижение.

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка в Донецкой области. Село Новоалександровка расположено примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. В этом районе в течение всего года шли ожесточенные бои с дальнейшим продвижением РФ вперед.

