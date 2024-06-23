Враг оккупировал Новоалександровку в Донецкой области, - DeepState
Российские захватчики оккупировали село Новоалександровка, что в Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас рашисты пытаются закрепиться в окрестностях села, которое расположено в направлении трассы Покровск-Константиновка.
"До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка", - говорится в сообщении DeepState.
Аналитики отмечают, что важно остановить дальнейшее продвижение армии страны-агрессора.
"Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация у Очеретино. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит", - говорится в заметке.
Силы обороны Украины ведут поражение личного состава войск РФ, чтобы остановить их продвижение.
Ранее британская разведка сообщала, что российские войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка в Донецкой области. Село Новоалександровка расположено примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. В этом районе в течение всего года шли ожесточенные бои с дальнейшим продвижением РФ вперед.
на картах боевых действий и военных сводках от той же Deepstate
який здали друзі ЗЕ
як там баканов??
виплати вчасно отримує??
Але це все наслідки здачі держави в 2022
в тебе схоже так. "Яжеговоріла" важливіше
Після приходу до влади Зеленський зруйнував ВПК України , бо залишив без фінансування, через велике будівництво, це було до початку повномасштабного вторгнення московії:; на передодні вторгнення запевняв "московія не нападе, оружіє убері, я не лох" і всих закликав на шашлики; а зараз розтринькує бюджетні кошти на свої і ОП вояжі по всьому світу, прикриваючись Самітом Миру, який апріорі нічого вирішити не міг, на якому питання суверенітету знято з розгляду, а розглядалось тільки три питання :
1. Ядерна безпека;
2. Продовольча криза;
3. Обмін полоненими і повернення дітей і громадян України в Україну.
Все.
Окуповані території Зеленський вже здав, і навіть на це в результаті Саміту Зеленський одержав комюніке.
Нікчемний результат, а вже ОП'е готує другий Саміт Миру в цьому році, .... електорат Зеленського -73,22%, в 2023 р., доходи Зеленського зросли в тричі порівняно з 2022 р. (офіційні дані) , а *********** немає, бо ВПК зруйнований, а гроші пішли на вояжі .... Зеленський найбільший шкідник України, але про це ви в інформаційному марафоні не почуєте...
Саміт Миру в Швейцарії завершився пшиком- комюніке- бамага яка нікого
при такій тактиці ворога звісно триматися немає сенсу ми втратим людей , тому поступове знекровлення ***** і тактичний відхід ...
Вони теж, сидять в урядовому кварталі, огороджені бетонними блоками з Півдня … Їм не страшно за передову!