Ворог окупував Новоолександрівку на Донеччині, - DeepState

Російські загарбники окупували село Новоолександрівка, що на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі рашисти намагаються закріпитися на околицях села, яке розташоване в напрямку траси Покровськ-Костянтинівка.

"До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка", - йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики наголошують, що важливо зупинити подальше просування армії країни-агресорки.

"Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить", - йдеться у дописі.

Сили оборони України проводять ураження особового складу військ РФ, щоб зупинити їхнє просування.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка на Донеччині. Село Новоолександрівка розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. У цьому районі протягом усього року точилися запеклі бої із подальшим просуванням РФ вперед.

