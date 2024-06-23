УКР
Ворог окупував Новоолександрівку на Донеччині, - DeepState

Російські загарбники окупували село Новоолександрівка, що на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі рашисти намагаються закріпитися на околицях села, яке розташоване в напрямку траси Покровськ-Костянтинівка.

"До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка", - йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики наголошують, що важливо зупинити подальше просування армії країни-агресорки.

"Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить", - йдеться у дописі.

Сили оборони України проводять ураження особового складу військ РФ, щоб зупинити їхнє просування.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка на Донеччині. Село Новоолександрівка розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. У цьому районі протягом усього року точилися запеклі бої із подальшим просуванням РФ вперед.

Читайте також: Російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка на Донеччині, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (18498) Донецька область (9356)
+26
Ну подумаешь, какое то там село... Верховный Главнокомандующий мыслит глобально! Вот проведет очередной "саммит мыла" и РФ все вернет и даже отстроит!
23.06.2024 19:30 Відповісти
+25
сьогодні також обстрілювали Херсон
який здали друзі ЗЕ
як там баканов??
виплати вчасно отримує??
23.06.2024 19:30 Відповісти
+19
ага,буде асвабаждать....

23.06.2024 19:46 Відповісти
Вовачка лично будет асвабаждать?
23.06.2024 19:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Lordy-YqkOA

ATACMS ударили в Крыму. ПВО России убило людей в Севастополе

Сьогодні 23-го -, після полудня- ATACAMS в Криму по військових обʼєктах
гриміло по усьому Криму- Євпаторія, Бахчисарай,Саки, Інкерамн Севастополь - КУШНАРЬ

23.06.2024 19:39 Відповісти
23.06.2024 20:13 Відповісти
втішає,що там хоч люди не постраждали
23.06.2024 21:26 Відповісти
ага,буде асвабаждать....

23.06.2024 19:46 Відповісти
сьогодні 23- ВВС УКРАЇНИ

GBU-39 - по Белгородчине! Взорвали пункт управления полка -Кушнарь
https://www.youtube.com/watch?v=RglBLqrdyYA
23.06.2024 19:46 Відповісти
слабка ланка на Очеретино...
23.06.2024 19:49 Відповісти
зявилоися відео з попаданням американською бомби - JDAM ударил по базе врага под Запорожьем. Точное попадание , обнадійливий ролик від Кушнарь
https://www.youtube.com/watch?v=XCBbYY6hIbM
23.06.2024 20:34 Відповісти
Нахрена этих позитивных блохеров типа кушнаря и яковины вообще смотреть и здесь перепощивать .Их послушаешь так Украина уже если не победила каждый день убивая по 1000 орков и уничтожая сотни единиц брони и десятки систем ПВО как на оккупированной так и на территории Раши то ещё чуть чуть и поб еда у нее в кармане .Но реальность она иная ,более суровая,жестокая и неумолимая отчётливо проглядающаяся
на картах боевых действий и военных сводках от той же Deepstate
23.06.2024 21:03 Відповісти
Я раніше не вірив, але мабуть це дійсно боти на зарплаті ОП. Після кожної поганої новини вони постять десятки ніяк не пов'язаних позитивних новин.
23.06.2024 21:10 Відповісти
кацапомовним-раша пишеться не з великої літери. А якщо точніше, то ті болота називаються ***********.
23.06.2024 22:25 Відповісти
Опечатка вышла
24.06.2024 07:50 Відповісти
Погано.
Але це все наслідки здачі держави в 2022
23.06.2024 19:31 Відповісти
чула такий вислів - "все що перед "але" - неправда"?
в тебе схоже так. "Яжеговоріла" важливіше
23.06.2024 19:47 Відповісти
Поки пілоти вчать абетку щоб літати через 10 років на F-16, штурмовики з піхотинцямитмають гинути десятками тисяч
23.06.2024 19:33 Відповісти
😓
23.06.2024 19:37 Відповісти
Где там ваши F-16? Опять скоро прибудут? Когда они уже нах не нужны будут?
23.06.2024 19:38 Відповісти
7 шт F16, то як мертвому припарки
23.06.2024 19:50 Відповісти
Да хоть 2 штуки и рашисты уже не смогут спойкойно сносить все наши позиции КАБами. Напомню, как всего один блуждающий Петриот присекпопытки рашистов сбрасывать КАБы сразу на нескольких фронтах, потому что рашисты боялись и не знали где и когда именно он появится. К тому же рашисты не знают сколько именно F-16 будет работать в Украине. Может 2, а может 20. В любом случае пока не прибудут F-16 то мы будем только отступать и терять как города так и людей потому что как говорил мой товарищ, который на фронте, если ничего не сделать с рашистскими самолетами то держать оборону бесмысленно. Рашисты продвигаются только благодаря своей авиации
23.06.2024 19:59 Відповісти
Ну ти й рідкостний... чи 2 чи 7 штук взагалі нічого не змінять. Скрінь.
23.06.2024 20:43 Відповісти
Яким чином F16 має відганяти кацапські сушки? Маючи ракети повітря- повітря дальністю 150 км? Як підлітати на відстань ураження коли в кацапів с300 як гівна, с400 і т.д.?
23.06.2024 23:47 Відповісти
А для чего мы зачищаем Атакамсами и Химарсами территорию от С-300/400?
23.06.2024 23:53 Відповісти
А курс росте...

Б'є по щокам... фонд- фонд

Пенсіонний фонд-

Не дає...

Пенсіонерам ...

Ніби в анус зонд...

Клізма...

Для нащадків...

Побіждаю чого...

Соціалізма?
23.06.2024 19:39 Відповісти
кластери...кластери...кластери...
23.06.2024 19:51 Відповісти
Клєстіри....
23.06.2024 19:55 Відповісти
Кластери звідки?

Я про них писав...
23.06.2024 20:07 Відповісти
Переговори про вступ України в Євросоюз проходитимуть на основі кластерної моделі, - ОП Джерело:
23.06.2024 20:19 Відповісти
Слово... Кластер...

Дуже розумне...

Я кажу, як майсер...

Це ніби поділене коло-

На народ...

Та кодло...
23.06.2024 21:23 Відповісти
Зеленський найбільший шкідник України. Ось факти.
Після приходу до влади Зеленський зруйнував ВПК України , бо залишив без фінансування, через велике будівництво, це було до початку повномасштабного вторгнення московії:; на передодні вторгнення запевняв "московія не нападе, оружіє убері, я не лох" і всих закликав на шашлики; а зараз розтринькує бюджетні кошти на свої і ОП вояжі по всьому світу, прикриваючись Самітом Миру, який апріорі нічого вирішити не міг, на якому питання суверенітету знято з розгляду, а розглядалось тільки три питання :
1. Ядерна безпека;
2. Продовольча криза;
3. Обмін полоненими і повернення дітей і громадян України в Україну.
Все.
Окуповані території Зеленський вже здав, і навіть на це в результаті Саміту Зеленський одержав комюніке.
Нікчемний результат, а вже ОП'е готує другий Саміт Миру в цьому році, .... електорат Зеленського -73,22%, в 2023 р., доходи Зеленського зросли в тричі порівняно з 2022 р. (офіційні дані) , а *********** немає, бо ВПК зруйнований, а гроші пішли на вояжі .... Зеленський найбільший шкідник України, але про це ви в інформаційному марафоні не почуєте...

Саміт Миру в Швейцарії завершився пшиком- комюніке- бамага яка нікого
23.06.2024 19:54 Відповісти
Так точно,кеп !!! Найбільший шкідник !!! Після Дєрьмака...
23.06.2024 19:56 Відповісти
Мʼясо , ***** пре бо знає це його козир
при такій тактиці ворога звісно триматися немає сенсу ми втратим людей , тому поступове знекровлення ***** і тактичний відхід ...
23.06.2024 19:59 Відповісти
Зеленський 🤡 ти рідкісний під * раст !
23.06.2024 20:05 Відповісти
та нє,криворіжський
23.06.2024 20:06 Відповісти
А шо, криворогатий не може бути ще й рідкісним?))
23.06.2024 20:15 Відповісти
це еталон довботятлів
23.06.2024 20:16 Відповісти
ні - він просто зрадник
23.06.2024 20:24 Відповісти
Ворог зрадником не може бути.
23.06.2024 21:49 Відповісти
Ну не даремно сирського поставили-просирає все потрохи
23.06.2024 20:14 Відповісти
Після звільнення Залужного і його команди та провал мобілізації ,вся відповідальність лягає на "найвеличнішого" досить дурником прикидатись.
23.06.2024 20:16 Відповісти
Дивно,що командування не бачить приорітетних напрямків наступу руху москалів(Траса це ж важливо вже навіть на осінь((
23.06.2024 20:49 Відповісти
влавное не Порошенко, оййй главное не Залужний... да?
23.06.2024 20:59 Відповісти
Кацапи діють по одній тактиці - в'яжуть по центру, а потім б'ють по флангах, і так кожен раз. Генштаб не може цьому протидіяти?
23.06.2024 21:15 Відповісти
Тримаємося. найтемніша ніч перед світанком. І орків позбудемося - і затопаржом
23.06.2024 21:18 Відповісти
Прострочений СРАТЬєх чотириразовий, проведе з ермаком і татаровим сидіння, під назвою СТАВКА, і усьо буде, як на ПІВДНІ України у 2022 році…. Шмигаль з верещучкою, можуть підтвердити …
Вони теж, сидять в урядовому кварталі, огороджені бетонними блоками з Півдня … Їм не страшно за передову!
23.06.2024 23:12 Відповісти
кожен день ми втрачаємо по селу....
23.06.2024 23:48 Відповісти
 
 