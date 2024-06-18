Российские войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка Донецкой области, - британская разведка
Село Новоалександровка расположено примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. В этом районе в течение всего года шли ожесточенные бои с дальнейшим продвижением РФ вперед.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Отмечается, что, взяв под контроль Новоалександровку, оккупанты вплотную приблизились к автодороге Т 0504, что является одним из основных путей снабжения украинских войск на востоке.
По данным отчета, очень вероятно, что село Воздвиженка станет следующей целью России, которая стремится перерезать указанную трассу и нарушить украинскую логистику.
Напомним, на днях стало известно, что количество российских штурмов Часового Яра уменьшилось.
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