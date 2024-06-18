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Новости Война
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Российские войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка Донецкой области, - британская разведка

окупанти

Село Новоалександровка расположено примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. В этом районе в течение всего года шли ожесточенные бои с дальнейшим продвижением РФ вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что, взяв под контроль Новоалександровку, оккупанты вплотную приблизились к автодороге Т 0504, что является одним из основных путей снабжения украинских войск на востоке.

По данным отчета, очень вероятно, что село Воздвиженка станет следующей целью России, которая стремится перерезать указанную трассу и нарушить украинскую логистику.

Напомним, на днях стало известно, что количество российских штурмов Часового Яра уменьшилось.

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Автор: 

армия РФ (19403) Великобритания (4992) внешняя разведка (379) Донецкая область (9790)


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Топ комментарии
+8
яке тільки зеленський звільнив залужного - то втрачаємо населений пункт за населеним пунктом.
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18.06.2024 12:15
+4
Не на часі казав зелене...лайно
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18.06.2024 12:18
+2
А по оманських договоняках де кордон має пройти?
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18.06.2024 12:24
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яке тільки зеленський звільнив залужного - то втрачаємо населений пункт за населеним пунктом.
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18.06.2024 12:15 Ответить
Голос крові і гени Сы дають результати.
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18.06.2024 13:08 Ответить
Не на часі казав зелене...лайно
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18.06.2024 12:18 Ответить
А по оманських договоняках де кордон має пройти?
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18.06.2024 12:24 Ответить
Скільки РЕБів можна було купити замість нікчемного шабашу їрмакаки у Швейцарії?
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18.06.2024 12:35 Ответить
ого, Британська розвідка вміє читати телеграм і дивитись карту Діпстейт??
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18.06.2024 13:41 Ответить
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18.06.2024 13:48 Ответить
Тільки Марьяна Безугла переймається тим, що здають теріторіі.Всі інші ведуть боротьбу з Марьяною. Клянуть її,та вимагають рострілу.
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18.06.2024 14:39 Ответить
Це точно...і звинувачують ті 73 %
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18.06.2024 16:00 Ответить
 
 