В Серебрянском лесу и возле Макеевки идут три боестолкновения. Общее количество российских атак выросло до 96, - Генштаб

Враг продолжает прикладывать основные усилия на Купянском и Покровском направлениях. За эти сутки количество боевых столкновений на всей линии фронта увеличилось уже до 96.

Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении ситуация напряженная - в настоящее время имеем девять боевых столкновений неподалеку от пяти различных населенных пунктов. Бои в двух локациях, возле Синьковки и Стельмаховки, еще продолжаются.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении, в Серебрянском лесу и возле Макеевки, идут три боестолкновения. Еще четыре вражеские атаки сегодня уже отбиты.

Подтвержденные суммарные потери врага на Купянском и Лиманском направлениях в личном составе в настоящее время составляют 167 человек убитыми и ранеными. Еще несколько захватчиков попали в плен. Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских БпЛА. Две артсистемы, три ББМ и два авто оккупантов повреждены.

На Северском направлении после обеда российские террористы сбросили по две авиабомбы в районы Серебрянки и Спирного.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до пяти. Атаки отбиты. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжаются девять боестолкновений в районах Новоалександровки, Сокола, Воздвиженки и Евгеновки. Еще 29 атак на направлении уже завершились. Враг несет потери в живой силе: безвозвратные - 137, санитарные - 154. Также, около полдесятка российских оккупантов сдались в плен. Кроме того, наши воины уничтожили три танка и еще столько же - повредили. Общая информация о пораженной военной технике уточняется.

На Кураховском направлении общее количество боестолкновений возросло до восьми. Все вражеские атаки остановлены. Также российские террористы нанесли авиаудары - били КАБами в районы Кураховской ТЭС, самого Курахово и Красногоровки, а неуправляемыми авиаракетами - возле Константиновки.

Обстановка на Юге

На Приднепровском направлении успешно отражено пять попыток захватчиков вытеснить наших военных с позиций на левобережье реки Днепр.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

