Общие боевые потери РФ с начала войны – около 534 360 человек (+1270 за сутки), 8019 танков, 14 195 артсистем, 15 398 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 534 360 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 534360 (+1270) человек,
танков - 8019 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 15398 (+15) ед,
артиллерийских систем - 14195 (+61) ед,
РСЗО - 1108 (+2) ед,
средства ППО - 863 (+2) ед,
самолетов - 359 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11355 (+50),
крылатые ракеты - 2321 (+13),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44) ед,
специальная техника - 2377 (+8)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на кацапах не приквикли жити суверенно - а лише коли ними керує царе-імператор з центру
Як тільки Москва закінчиться - то вони просто назначать собі іншого нового царя та інший "центр прінятія решеній"
в кацапах в ДНК сидить бажання лизати попу царю
142! одиниці техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 63!, броня 25, логістика 44.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 534 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
Слава ЗСУ!
гаазкій карлік їздив до колобка за стволами
побачиму - хто кому ствол
Невже в Бахмуті 100 автоцентрів захватили з авто баггі і мотоциклами?
Спецтехніка вже рекордсмен, 1 100 одиниць з початку року, рекордні 1 096 одиниць за 23-ій рік вже позаду.