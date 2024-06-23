РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8177 посетителей онлайн
Новости Фото Война
7 058 17

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 534 360 человек (+1270 за сутки), 8019 танков, 14 195 артсистем, 15 398 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 534 360 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 534360 (+1270) человек,

танков - 8019 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 15398 (+15) ед,

артиллерийских систем - 14195 (+61) ед,

РСЗО - 1108 (+2) ед,

средства ППО - 863 (+2) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11355 (+50),

крылатые ракеты - 2321 (+13),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44) ед,

специальная техника - 2377 (+8)

Также смотрите: Оккупант перед смертью молится на украинский дрон. ВИДЕО 18+

Втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20374) Генштаб ВС (6837) ликвидация (3983) уничтожение (7737) техника (1778)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Це питання часу , кожень день спротиву України наближає кінець московії
показать весь комментарий
23.06.2024 08:04 Ответить
+17
Минув 3773 день москальсько-української війни.
142! одиниці техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 63!, броня 25, логістика 44.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 534 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:17 Ответить
+15
доки не розвалиться рашистька недо-імперія паРаша )(уйло, аналогічно до того як в 1989-91 рр. розвалилася червоножопа комуно-нацистька, кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів - срср, "сев", "варшавський договір" !!!

показать весь комментарий
23.06.2024 07:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лізе нечисть кацапська не зважаючи на втрати.Лягає,інша лізе,і так без кінця...
показать весь комментарий
23.06.2024 07:36 Ответить
доки не розвалиться рашистька недо-імперія паРаша )(уйло, аналогічно до того як в 1989-91 рр. розвалилася червоножопа комуно-нацистька, кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів - срср, "сев", "варшавський договір" !!!

показать весь комментарий
23.06.2024 07:41 Ответить
Це питання часу , кожень день спротиву України наближає кінець московії
показать весь комментарий
23.06.2024 08:04 Ответить
Вуйко - що це за стереотип "росія розвалиться на окремі держави"?
на кацапах не приквикли жити суверенно - а лише коли ними керує царе-імператор з центру
Як тільки Москва закінчиться - то вони просто назначать собі іншого нового царя та інший "центр прінятія решеній"
в кацапах в ДНК сидить бажання лизати попу царю
показать весь комментарий
23.06.2024 14:45 Ответить
Минув 3773 день москальсько-української війни.
142! одиниці техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 63!, броня 25, логістика 44.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 534 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:17 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 09:20 Ответить
це задокументована кількість, насправді особового складу русофашистів знищується ще більше.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
23.06.2024 09:46 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 14:49 Ответить
по обсягу знищення ворожої арти знову вийшли на пристойний рівень. А от стосовно ворожої броні - знову нижче середнього (за останні місяці)
показать весь комментарий
23.06.2024 09:45 Ответить
На базах зберігання все важче і важче знаходить більш-менш пристойні екземпляри, з яких можна зібрать робочий танк
показать весь комментарий
23.06.2024 09:52 Ответить
Але арту ще виколупують
показать весь комментарий
23.06.2024 12:38 Ответить
в арте - стволи проблема
гаазкій карлік їздив до колобка за стволами
побачиму - хто кому ствол
показать весь комментарий
23.06.2024 14:51 Ответить
Сейчас вместо бтр часто ездят на багги, мотыках и гольфкарах. Ну и гражданские авто Асвабаждают (для себя)
показать весь комментарий
23.06.2024 10:47 Ответить
Типовий стереотип що кацапи "асвабаждают" гражданські авто і мотоцикли
Невже в Бахмуті 100 автоцентрів захватили з авто баггі і мотоциклами?
показать весь комментарий
23.06.2024 14:53 Ответить
кончита мартинес... арту и мясо ******, а броня остаётся на Покровск и Угледар... )(уй им, а не Украина
показать весь комментарий
23.06.2024 10:29 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
23.06.2024 11:44 Ответить
По арті вчорашню очіпятку виправили і з сьогоднішньою за червень вже більше тисячі стволів і всі шанси встановить новий місячній рекорд, потрібно всього то 150 стволів.
Спецтехніка вже рекордсмен, 1 100 одиниць з початку року, рекордні 1 096 одиниць за 23-ій рік вже позаду.
показать весь комментарий
23.06.2024 16:43 Ответить
 
 