Общие боевые потери РФ с начала войны – около 534 360 человек (+1270 за сутки), 8019 танков, 14 195 артсистем, 15 398 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 534 360 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 534360 (+1270) человек,

танков - 8019 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 15398 (+15) ед,

артиллерийских систем - 14195 (+61) ед,

РСЗО - 1108 (+2) ед,

средства ППО - 863 (+2) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11355 (+50),

крылатые ракеты - 2321 (+13),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44) ед,

специальная техника - 2377 (+8)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.