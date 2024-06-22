РУС
Оккупант перед смертью молится на украинский дрон. ВИДЕО 18+

Пилоты ударных БпЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупанта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы 3-й ОШБр зачищают вражеские позиции в Харьковской области: "Сдавайся, пи#арас!" ВИДЕО

ликвидация (3971) 47 отдельная механизированная бригада (273)
22.06.2024 18:20
Это вам, кацапским тварям, за Бучу, Ирпень, Мариуполь и всех убитых и украиденных вами украиснких детей. Слава ВСУ!
22.06.2024 18:37
Повелитель мух
22.06.2024 18:16
Повелитель мух
22.06.2024 18:16
22.06.2024 18:20
Шаблон для памятников
22.06.2024 18:25
Голова расплылась от счастья 😁
22.06.2024 18:21
Москаль -Так вот ты как выглядишь Ангел смерти
22.06.2024 18:22
кожному кацапу по дрону.
22.06.2024 18:22
Лучше один на толпу. Экономика должна быть экономной
22.06.2024 18:24
треба щоби кожний мав змогу обійняти свого дрона. Так буде з гарантією.
22.06.2024 18:45
... а кожному дрону по три кацапа.
22.06.2024 19:00
Это точно, но правильнее было написать три и более
22.06.2024 19:58
кацаподебилы, нужно не "молится", когда уже поздно, а сдаваться всем подразделением и вОвремя...
22.06.2024 18:25
Они не виноваты, они строго действуют по уставу,например при вторжении им расписали когда подъем, когда обед, а когда по морде под Киевом, без парада. А вот когда в плен задаваться не было указано, вот москали и мучаются
22.06.2024 18:34
Одні віруючі і підараси
22.06.2024 18:28
В ху..ло и генерала ФСБ безбожника Гундяева
22.06.2024 18:36
Падло, бойових комариків та мушок перелякало.
22.06.2024 18:31
22.06.2024 18:37
І зразу мухи налетіли, а вони не помиляються.
22.06.2024 18:38
Звісно зараз у мене полетить критика але...... ті Захісники хто викладає такі відео розуміють що він(окупант) без зброї був й це може розглядатися як війсковий злочин за міжнародним Законом.
22.06.2024 18:39
в кишенi граната,я бачив
22.06.2024 18:49
Ви помиляєтесь
22.06.2024 18:51
А що воно робило на нашій землі?
22.06.2024 18:58
Удобрить решило
22.06.2024 19:59
Він міг підняти руки і здатися в полон (скільки вже було відео, коли кацапи здавалися дронам, і дронами їх виводили до наших хлопців).

А те, що воно кинуло або скоріше загубило зі страху зброю, не дає рівно ніяких поблажок.
22.06.2024 19:01
Якщо ворог не здається, його знищують.
22.06.2024 22:34
Згідно зі ст. 43 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року, до комбатантів відноситься: особовий склад регулярних збройних сил; особовий склад ополчення і добровольчих загонів, що входять і не входять до складу збройних сил; особовий склад організованих рухів опору і партизанських формувань, якщо вони відповідають таким умовам: а) мають на чолі особу, відповідальну за своїх підлеглих; b) мають певний і виразно видимий здалека відмітний знак; с) відкрито носять зброю; (і) дотримуються у своїх діях законів і звичаїв війни.

Правовий статус комбатанта включає:
1) право застосовувати військову силу;
2) можливість бути об'єктом застосування військової сили аж до фізичного знищення;
3) право на поводження з ним як з військовополоненим у разі потрапляння в руки ворога.
22.06.2024 19:04
Точно "полетить"! Бо ти не читав нормативні документи "Права війни" і не знаєш критеріїв за якими визначається противник на полі бою та критерії визначення за якими він капітулює Він на полі бою може буть навіть голим - але він прийшов воювать з нами і здаваться не збирається Може він автомат загубив та пішов його шукать? А може його основна зброя - комплекс ЗРК чи ПТУР? І він ішов щоб зайнять місце на позиції де чекає його інший номер розрахунку - з підготовленою пусковою установкою? А значить - ми маємо повне право його знищить
22.06.2024 19:06
Яр Холодний, Є сенс у Ваших словах. Добре якщо так як Ви кажете.
22.06.2024 23:35
У мене на полиці стоять дві книжечки "Право війни" Довідник для старшого офіцерського складу "Для службового користування" Там багато є цікавого
22.06.2024 23:50
Він не був полоненим, не показував,що безоружний і здається в полон. Це різні речі
22.06.2024 19:22
подивиться,дiйсно орки
22.06.2024 18:47
Прогресс , дрон начинен супер мухами , ( два в одном )
22.06.2024 18:52
Молитесь, и как сказано - будете лизай встречены, александровым сплясаны, накабздонам наслушаны!
22.06.2024 18:55
Мухи кружляли над цим лайном ще до смерті
22.06.2024 18:58
То бойові мухи з біолабораторій США в Україні!
22.06.2024 19:11
Подох у канаві, мабуть це скрепно ...
22.06.2024 19:03
Якого ти ***,Ємєля,приліз на нашу землю?
Сидів би собі на печі,брагу пив,на балалайці грав та живий був! А тепер ти гній на українській землі для мух!
22.06.2024 19:09
- Куме! А знаєте чому кацапм так часто кінчають життя самогубством після поранення?
- А чому?
- Бачили як над пораненими мухи крутяться? Вони впевнені що ті мухи спеціально виведені в спецлабораторіях та заражені смертельними інфекціями Тими мухами ми спеціально споряджаємо ********** Вижить навіть після смертельного поранення наможливо
22.06.2024 19:17
Щось я не зрозумів! А цей дрон бойовими мухами був начинений?
Чи бойові мухи просто дрон на кацапа навели і чекали його?
22.06.2024 19:17
То спеціальні мухи,треновані,порода бандерівська-штурмова,виведені в НАТОвських біолабораторіях,Небензя саме про них розповідав на радбезі ООН).
22.06.2024 19:28
22.06.2024 19:22
Красиво.Чотири рази передивився Піду задоначу на дрони,щоб таких відео було більше).
22.06.2024 19:23
https://x.com/i/status/1803542447026479462 Пєрвомайськ позавчора
22.06.2024 19:23
https://x.com/i/status/1803542447026479462 Камаз з б/к
22.06.2024 19:25
перед жалістю до окупанта, завжди реба дивитись, що вони роблять з українськими полоненими. І да пробачить Україну Бог.
22.06.2024 19:25
Не в ту церкву ходив, не тому Богу молився
22.06.2024 19:27
Але таки молився затято-так обидві клешні разом і відірвало.

22.06.2024 19:46
То він вже Кабздону аплодував...
22.06.2024 22:21
Нихера он не молился! И уж точно без огонька как пидасвятыши учат!
22.06.2024 19:37
мухи вчоні поставали, побачили дрон, шо за парашником гонеться, й потихеньку собі за дроном роєм летять. на свіжину! ))
22.06.2024 19:40
Бігає нормально, молодий(був) відностно, міг би мати сім'ю і дітей. Заробляти десь чесні гроші. Але вирішив йти вбивати сусідів за гроші. Ото і все
22.06.2024 19:47
...вони мабуть життя не сприймають.
22.06.2024 20:58
Жутко, вся земля в воронках.
Почва и грунтовые воды надолго отравлены

Только полное переселение после войны сделает жизнь нормальной. Все равно миллионы не вернутся из Европы, можно уплотниться. Заодно отодвинуть жилые районы подальше от орды
22.06.2024 21:10
Рученькі, ніженькі повириваю
Лагідні очі смолою заллю....
(з української колискової для кацапів)
22.06.2024 21:12
мухи - молодцы, оперативно реагируют на обстановку
22.06.2024 21:14
Божа кара прилетіла!
22.06.2024 21:29
Ніякоі пощади більш. Ці тварі заслуговують мучітєльно здихать
22.06.2024 21:37
Так вот ты какой,Повелитель мух !!!
22.06.2024 21:53
і відразу мухи навколо нього. вони супроводжують кацапів ще коли ті живі?
22.06.2024 22:26
шо кацап, перед смертю расіся не така вже велика тобі здалася?
22.06.2024 23:10
що с ****** узкій ?
23.06.2024 01:09
 
 