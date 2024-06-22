УКР
13 665 63

Окупант перед смертю молиться на український дрон. ВIДЕО 18+

Пілоти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта. 

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр зачищають ворожі позиції на Харківщині: "Здавайся, пі#арас!". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4363) 47 окрема механізована бригада (276)
+23
показати весь коментар
22.06.2024 18:20 Відповісти
+15
Это вам, кацапским тварям, за Бучу, Ирпень, Мариуполь и всех убитых и украиденных вами украиснких детей. Слава ВСУ!
показати весь коментар
22.06.2024 18:37 Відповісти
+14
Повелитель мух
показати весь коментар
22.06.2024 18:16 Відповісти
Повелитель мух
показати весь коментар
22.06.2024 18:16 Відповісти
22.06.2024 18:20
22.06.2024 18:20 Відповісти
Шаблон для памятников
показати весь коментар
22.06.2024 18:25 Відповісти
Голова расплылась от счастья 😁
показати весь коментар
22.06.2024 18:21 Відповісти
Москаль -Так вот ты как выглядишь Ангел смерти
22.06.2024 18:22
показати весь коментар
22.06.2024 18:22 Відповісти
кожному кацапу по дрону.
показати весь коментар
22.06.2024 18:22 Відповісти
Лучше один на толпу. Экономика должна быть экономной
22.06.2024 18:24
показати весь коментар
22.06.2024 18:24 Відповісти
треба щоби кожний мав змогу обійняти свого дрона. Так буде з гарантією.
22.06.2024 18:45
показати весь коментар
22.06.2024 18:45 Відповісти
... а кожному дрону по три кацапа.
22.06.2024 19:00
показати весь коментар
22.06.2024 19:00 Відповісти
Это точно, но правильнее было написать три и более
22.06.2024 19:58
показати весь коментар
22.06.2024 19:58 Відповісти
кацаподебилы, нужно не "молится", когда уже поздно, а сдаваться всем подразделением и вОвремя...
22.06.2024 18:25
показати весь коментар
22.06.2024 18:25 Відповісти
Они не виноваты, они строго действуют по уставу,например при вторжении им расписали когда подъем, когда обед, а когда по морде под Киевом, без парада. А вот когда в плен задаваться не было указано, вот москали и мучаются
22.06.2024 18:34
показати весь коментар
22.06.2024 18:34 Відповісти
Одні віруючі і підараси
показати весь коментар
22.06.2024 18:28 Відповісти
В ху..ло и генерала ФСБ безбожника Гундяева
22.06.2024 18:36
показати весь коментар
22.06.2024 18:36 Відповісти
Падло, бойових комариків та мушок перелякало.
22.06.2024 18:31
показати весь коментар
22.06.2024 18:31 Відповісти
Это вам, кацапским тварям, за Бучу, Ирпень, Мариуполь и всех убитых и украиденных вами украиснких детей. Слава ВСУ!
22.06.2024 18:37
показати весь коментар
22.06.2024 18:37 Відповісти
І зразу мухи налетіли, а вони не помиляються.
22.06.2024 18:38
показати весь коментар
22.06.2024 18:38 Відповісти
Звісно зараз у мене полетить критика але...... ті Захісники хто викладає такі відео розуміють що він(окупант) без зброї був й це може розглядатися як війсковий злочин за міжнародним Законом.
22.06.2024 18:39
показати весь коментар
22.06.2024 18:39 Відповісти
в кишенi граната,я бачив
показати весь коментар
22.06.2024 18:49 Відповісти
Ви помиляєтесь
показати весь коментар
22.06.2024 18:51 Відповісти
А що воно робило на нашій землі?
показати весь коментар
22.06.2024 18:58 Відповісти
Удобрить решило
показати весь коментар
22.06.2024 19:59 Відповісти
Він міг підняти руки і здатися в полон (скільки вже було відео, коли кацапи здавалися дронам, і дронами їх виводили до наших хлопців).

А те, що воно кинуло або скоріше загубило зі страху зброю, не дає рівно ніяких поблажок.
показати весь коментар
22.06.2024 19:01 Відповісти
Якщо ворог не здається, його знищують.
22.06.2024 22:34
показати весь коментар
22.06.2024 22:34 Відповісти
Згідно зі ст. 43 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року, до комбатантів відноситься: особовий склад регулярних збройних сил; особовий склад ополчення і добровольчих загонів, що входять і не входять до складу збройних сил; особовий склад організованих рухів опору і партизанських формувань, якщо вони відповідають таким умовам: а) мають на чолі особу, відповідальну за своїх підлеглих; b) мають певний і виразно видимий здалека відмітний знак; с) відкрито носять зброю; (і) дотримуються у своїх діях законів і звичаїв війни.

Правовий статус комбатанта включає:
1) право застосовувати військову силу;
2) можливість бути об'єктом застосування військової сили аж до фізичного знищення;
3) право на поводження з ним як з військовополоненим у разі потрапляння в руки ворога.
показати весь коментар
22.06.2024 19:04 Відповісти
Точно "полетить"! Бо ти не читав нормативні документи "Права війни" і не знаєш критеріїв за якими визначається противник на полі бою та критерії визначення за якими він капітулює Він на полі бою може буть навіть голим - але він прийшов воювать з нами і здаваться не збирається Може він автомат загубив та пішов його шукать? А може його основна зброя - комплекс ЗРК чи ПТУР? І він ішов щоб зайнять місце на позиції де чекає його інший номер розрахунку - з підготовленою пусковою установкою? А значить - ми маємо повне право його знищить
22.06.2024 19:06
показати весь коментар
22.06.2024 19:06 Відповісти
Яр Холодний, Є сенс у Ваших словах. Добре якщо так як Ви кажете.
22.06.2024 23:35
показати весь коментар
22.06.2024 23:35 Відповісти
У мене на полиці стоять дві книжечки "Право війни" Довідник для старшого офіцерського складу "Для службового користування" Там багато є цікавого
22.06.2024 23:50
показати весь коментар
22.06.2024 23:50 Відповісти
Він не був полоненим, не показував,що безоружний і здається в полон. Це різні речі
22.06.2024 19:22
показати весь коментар
22.06.2024 19:22 Відповісти
подивиться,дiйсно орки
показати весь коментар
22.06.2024 18:47 Відповісти
Прогресс , дрон начинен супер мухами , ( два в одном )
22.06.2024 18:52
показати весь коментар
22.06.2024 18:52 Відповісти
Молитесь, и как сказано - будете лизай встречены, александровым сплясаны, накабздонам наслушаны!
22.06.2024 18:55
показати весь коментар
22.06.2024 18:55 Відповісти
Мухи кружляли над цим лайном ще до смерті
22.06.2024 18:58
показати весь коментар
22.06.2024 18:58 Відповісти
То бойові мухи з біолабораторій США в Україні!
22.06.2024 19:11
показати весь коментар
22.06.2024 19:11 Відповісти
Подох у канаві, мабуть це скрепно ...
22.06.2024 19:03
показати весь коментар
22.06.2024 19:03 Відповісти
Якого ти ***,Ємєля,приліз на нашу землю?
Сидів би собі на печі,брагу пив,на балалайці грав та живий був! А тепер ти гній на українській землі для мух!
показати весь коментар
22.06.2024 19:09 Відповісти
- Куме! А знаєте чому кацапм так часто кінчають життя самогубством після поранення?
- А чому?
- Бачили як над пораненими мухи крутяться? Вони впевнені що ті мухи спеціально виведені в спецлабораторіях та заражені смертельними інфекціями Тими мухами ми спеціально споряджаємо ********** Вижить навіть після смертельного поранення наможливо
показати весь коментар
22.06.2024 19:17 Відповісти
Щось я не зрозумів! А цей дрон бойовими мухами був начинений?
Чи бойові мухи просто дрон на кацапа навели і чекали його?
показати весь коментар
22.06.2024 19:17 Відповісти
То спеціальні мухи,треновані,порода бандерівська-штурмова,виведені в НАТОвських біолабораторіях,Небензя саме про них розповідав на радбезі ООН).
22.06.2024 19:28
показати весь коментар
22.06.2024 19:28 Відповісти
22.06.2024 19:22
22.06.2024 19:22 Відповісти
Красиво.Чотири рази передивився Піду задоначу на дрони,щоб таких відео було більше).
22.06.2024 19:23
показати весь коментар
22.06.2024 19:23 Відповісти
https://x.com/i/status/1803542447026479462 Пєрвомайськ позавчора
22.06.2024 19:23
показати весь коментар
22.06.2024 19:23 Відповісти
https://x.com/i/status/1803542447026479462 Камаз з б/к
22.06.2024 19:25
показати весь коментар
22.06.2024 19:25 Відповісти
перед жалістю до окупанта, завжди реба дивитись, що вони роблять з українськими полоненими. І да пробачить Україну Бог.
22.06.2024 19:25
показати весь коментар
22.06.2024 19:25 Відповісти
Не в ту церкву ходив, не тому Богу молився
22.06.2024 19:27
показати весь коментар
22.06.2024 19:27 Відповісти
Але таки молився затято-так обидві клешні разом і відірвало.
22.06.2024 19:46

показати весь коментар
22.06.2024 19:46 Відповісти
То він вже Кабздону аплодував...
показати весь коментар
22.06.2024 22:21 Відповісти
Нихера он не молился! И уж точно без огонька как пидасвятыши учат!
22.06.2024 19:37
показати весь коментар
22.06.2024 19:37 Відповісти
мухи вчоні поставали, побачили дрон, шо за парашником гонеться, й потихеньку собі за дроном роєм летять. на свіжину! ))
22.06.2024 19:40
показати весь коментар
22.06.2024 19:40 Відповісти
Бігає нормально, молодий(був) відностно, міг би мати сім'ю і дітей. Заробляти десь чесні гроші. Але вирішив йти вбивати сусідів за гроші. Ото і все
22.06.2024 19:47
показати весь коментар
22.06.2024 19:47 Відповісти
...вони мабуть життя не сприймають.
22.06.2024 20:58
показати весь коментар
22.06.2024 20:58 Відповісти
Жутко, вся земля в воронках.
Почва и грунтовые воды надолго отравлены

Только полное переселение после войны сделает жизнь нормальной. Все равно миллионы не вернутся из Европы, можно уплотниться. Заодно отодвинуть жилые районы подальше от орды
показати весь коментар
22.06.2024 21:10 Відповісти
Рученькі, ніженькі повириваю
Лагідні очі смолою заллю....
(з української колискової для кацапів)
показати весь коментар
22.06.2024 21:12 Відповісти
мухи - молодцы, оперативно реагируют на обстановку
22.06.2024 21:14
показати весь коментар
22.06.2024 21:14 Відповісти
Божа кара прилетіла!
показати весь коментар
22.06.2024 21:29 Відповісти
Ніякоі пощади більш. Ці тварі заслуговують мучітєльно здихать
22.06.2024 21:37
показати весь коментар
22.06.2024 21:37 Відповісти
Так вот ты какой,Повелитель мух !!!
22.06.2024 21:53
показати весь коментар
22.06.2024 21:53 Відповісти
і відразу мухи навколо нього. вони супроводжують кацапів ще коли ті живі?
22.06.2024 22:26
показати весь коментар
22.06.2024 22:26 Відповісти
шо кацап, перед смертю расіся не така вже велика тобі здалася?
22.06.2024 23:10
показати весь коментар
22.06.2024 23:10 Відповісти
що с ****** узкій ?
показати весь коментар
23.06.2024 01:09 Відповісти
 
 