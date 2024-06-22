Окупант перед смертю молиться на український дрон. ВIДЕО 18+
Пілоти ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Валерий К
22.06.2024 18:20
pacerhard melina
22.06.2024 18:37
Sergei M
22.06.2024 18:16
А те, що воно кинуло або скоріше загубило зі страху зброю, не дає рівно ніяких поблажок.
Правовий статус комбатанта включає:
1) право застосовувати військову силу;
2) можливість бути об'єктом застосування військової сили аж до фізичного знищення;
3) право на поводження з ним як з військовополоненим у разі потрапляння в руки ворога.
Сидів би собі на печі,брагу пив,на балалайці грав та живий був! А тепер ти гній на українській землі для мух!
- А чому?
- Бачили як над пораненими мухи крутяться? Вони впевнені що ті мухи спеціально виведені в спецлабораторіях та заражені смертельними інфекціями Тими мухами ми спеціально споряджаємо ********** Вижить навіть після смертельного поранення наможливо
Чи бойові мухи просто дрон на кацапа навели і чекали його?
Почва и грунтовые воды надолго отравлены
Только полное переселение после войны сделает жизнь нормальной. Все равно миллионы не вернутся из Европы, можно уплотниться. Заодно отодвинуть жилые районы подальше от орды
Лагідні очі смолою заллю....
(з української колискової для кацапів)