Бійці 3 ОШБр зачищають ворожі позиції на Харківщині: "Здавайся, пі#арас!". ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади опублікували відео зачистки однієї з позицій на Харківщині.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Кулеметний вогонь на повну, щоб добити всіх вцілілих росіян — по бліндажах і закутках траншей. Закріплювалися в окопах вже на тілах російських "двісті", - написали бійці.
Топ коментарі
+20 Al Kap
показати весь коментар22.06.2024 16:11 Відповісти Посилання
+18 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар22.06.2024 16:17 Відповісти Посилання
+10 Евгений Гаврош
показати весь коментар22.06.2024 17:25 Відповісти Посилання
Героям Слава!
- А кому это он?
- Вам. ©
Повторяем последний раз,москали сдавайся
Голос с той стороны
А бурятам можно?
И ещё нужно говорить НЕ "за200сотили" , а УБИЛИ , УНИЧТОЖИЛИ.
Потому и "бранная речь" бо брань, война