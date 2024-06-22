УКР
Бійці 3 ОШБр зачищають ворожі позиції на Харківщині: "Здавайся, пі#арас!". ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади опублікували відео зачистки однієї з позицій на Харківщині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Кулеметний вогонь на повну, щоб добити всіх вцілілих росіян — по бліндажах і закутках траншей. Закріплювалися в окопах вже на тілах російських "двісті", - написали бійці.

Автор: 

Харківщина (6054) 3 Окрема штурмова бригада (489)
Топ коментарі
+20
Так тримати!

Героям Слава!
22.06.2024 16:11 Відповісти
+18
Бережи Боже наших хлопців які знищують путінську нечисть!
22.06.2024 16:17 Відповісти
+10
Раджу спробувати в такiй сiтуацiї...
22.06.2024 17:25 Відповісти
Так тримати!

Героям Слава!
22.06.2024 16:11 Відповісти
- Отворяй, собака!
- А кому это он?
- Вам. ©
22.06.2024 16:14 Відповісти
Бережи Боже наших хлопців які знищують путінську нечисть!
22.06.2024 16:17 Відповісти
Москали сдавайся.
Повторяем последний раз,москали сдавайся
Голос с той стороны
А бурятам можно?
22.06.2024 16:18 Відповісти
Раджу завалити писки всім, хто щось вякає про руську мову на фронті
22.06.2024 16:28 Відповісти
Розмовляти на язікє, ознака зайвої хромосоми. Рано чи пізно вона дає про себе знати.
22.06.2024 17:04 Відповісти
Як ставитесь до того щоб вона була другою державною?
22.06.2024 17:10 Відповісти
Боже, какие они смелые и сильные люди...
22.06.2024 16:35 Відповісти
А что, без мата никак нельзя?🙁
22.06.2024 16:49 Відповісти
Раджу спробувати в такiй сiтуацiї...
22.06.2024 17:25 Відповісти
Цвіт нації!! Шана і всебічна повага вам хлопці!!! Хай береже Господь вас!!
22.06.2024 17:09 Відповісти
Знищити там усіх кацапів щоб ні одного не залишилось!
22.06.2024 17:55 Відповісти
Схоже, це фн маг?
22.06.2024 18:37 Відповісти
"*******, *******" , одни *******ы кругом - что за гомосячьи наклонности ?? Нужно кричать : РАШИСТ СДАВАЙСЯ !
И ещё нужно говорить НЕ "за200сотили" , а УБИЛИ , УНИЧТОЖИЛИ.
22.06.2024 18:45 Відповісти
Я вам не советую под обстрелом или в боевой ситуации упрямо держать иньилегентские манеры 😁 нервы могут перегореть.
Потому и "бранная речь" бо брань, война
22.06.2024 21:45 Відповісти
 
 