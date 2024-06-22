Бійці 3 ОШБр зачищають ворожі позиції на Харківщині: "Здавайся, пі#арас!". ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади опублікували відео зачистки однієї з позицій на Харківщині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Кулеметний вогонь на повну, щоб добити всіх вцілілих росіян — по бліндажах і закутках траншей. Закріплювалися в окопах вже на тілах російських "двісті", - написали бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники зупинили ворожий штурм, знищивши танк разом з ворожим екіпажем на Донеччині. ВIДЕО