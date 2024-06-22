Бойцы 3-й ОШБр зачищают вражеские позиции в Харьковской области: "Сдавайся, пи#арас!" ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео зачистки одной из позиций на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Пулеметный огонь на полную, чтобы добить всех уцелевших россиян - по блиндажам и закоулкам траншей. Закреплялись в окопах уже на телах российских "двести", - написали бойцы.

