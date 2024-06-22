РУС
Бойцы 3-й ОШБр зачищают вражеские позиции в Харьковской области: "Сдавайся, пи#арас!" ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео зачистки одной из позиций на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Пулеметный огонь на полную, чтобы добить всех уцелевших россиян - по блиндажам и закоулкам траншей. Закреплялись в окопах уже на телах российских "двести", - написали бойцы.

Так тримати!

Героям Слава!
показать весь комментарий
22.06.2024 16:11 Ответить
- Отворяй, собака!
- А кому это он?
- Вам. ©
показать весь комментарий
22.06.2024 16:14 Ответить
Бережи Боже наших хлопців які знищують путінську нечисть!
показать весь комментарий
22.06.2024 16:17 Ответить
Москали сдавайся.
Повторяем последний раз,москали сдавайся
Голос с той стороны
А бурятам можно?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:18 Ответить
Раджу завалити писки всім, хто щось вякає про руську мову на фронті
показать весь комментарий
22.06.2024 16:28 Ответить
Розмовляти на язікє, ознака зайвої хромосоми. Рано чи пізно вона дає про себе знати.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:04 Ответить
Як ставитесь до того щоб вона була другою державною?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:10 Ответить
Боже, какие они смелые и сильные люди...
показать весь комментарий
22.06.2024 16:35 Ответить
А что, без мата никак нельзя?🙁
показать весь комментарий
22.06.2024 16:49 Ответить
Раджу спробувати в такiй сiтуацiї...
показать весь комментарий
22.06.2024 17:25 Ответить
Цвіт нації!! Шана і всебічна повага вам хлопці!!! Хай береже Господь вас!!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:09 Ответить
Знищити там усіх кацапів щоб ні одного не залишилось!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:55 Ответить
Схоже, це фн маг?
показать весь комментарий
22.06.2024 18:37 Ответить
"*******, *******" , одни *******ы кругом - что за гомосячьи наклонности ?? Нужно кричать : РАШИСТ СДАВАЙСЯ !
И ещё нужно говорить НЕ "за200сотили" , а УБИЛИ , УНИЧТОЖИЛИ.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:45 Ответить
Я вам не советую под обстрелом или в боевой ситуации упрямо держать иньилегентские манеры 😁 нервы могут перегореть.
Потому и "бранная речь" бо брань, война
показать весь комментарий
22.06.2024 21:45 Ответить
 
 