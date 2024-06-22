Бойцы 3-й ОШБр зачищают вражеские позиции в Харьковской области: "Сдавайся, пи#арас!" ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео зачистки одной из позиций на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Пулеметный огонь на полную, чтобы добить всех уцелевших россиян - по блиндажам и закоулкам траншей. Закреплялись в окопах уже на телах российских "двести", - написали бойцы.
Топ комментарии
+20 Al Kap
показать весь комментарий22.06.2024 16:11 Ответить Ссылка
+18 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий22.06.2024 16:17 Ответить Ссылка
+10 Евгений Гаврош
показать весь комментарий22.06.2024 17:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям Слава!
- А кому это он?
- Вам. ©
Повторяем последний раз,москали сдавайся
Голос с той стороны
А бурятам можно?
И ещё нужно говорить НЕ "за200сотили" , а УБИЛИ , УНИЧТОЖИЛИ.
Потому и "бранная речь" бо брань, война