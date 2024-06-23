Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 534 360 осіб (+1270 за добу), 8019 танків, 14 195 артсистем, 15398 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 534 360 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 534360 (+1270) осіб,

танків - 8019 (+10) од,

бойових броньованих машин - 15398 (+15) од,

артилерійських систем - 14195 (+61) од,

РСЗВ - 1108 (+2) од,

засоби ППО - 863 (+2) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11355 (+50),

крилаті ракети - 2321 (+13),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19248 (+44) од,

спеціальна техніка - 2377 (+8)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.