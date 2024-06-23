Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 534 360 осіб (+1270 за добу), 8019 танків, 14 195 артсистем, 15398 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 534 360 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 534360 (+1270) осіб,
танків - 8019 (+10) од,
бойових броньованих машин - 15398 (+15) од,
артилерійських систем - 14195 (+61) од,
РСЗВ - 1108 (+2) од,
засоби ППО - 863 (+2) од,
літаків - 359 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11355 (+50),
крилаті ракети - 2321 (+13),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 19248 (+44) од,
спеціальна техніка - 2377 (+8)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
на кацапах не приквикли жити суверенно - а лише коли ними керує царе-імператор з центру
Як тільки Москва закінчиться - то вони просто назначать собі іншого нового царя та інший "центр прінятія решеній"
в кацапах в ДНК сидить бажання лизати попу царю
142! одиниці техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 63!, броня 25, логістика 44.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 534 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
Слава ЗСУ!
гаазкій карлік їздив до колобка за стволами
побачиму - хто кому ствол
Невже в Бахмуті 100 автоцентрів захватили з авто баггі і мотоциклами?
Спецтехніка вже рекордсмен, 1 100 одиниць з початку року, рекордні 1 096 одиниць за 23-ій рік вже позаду.