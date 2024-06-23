УКР
7 058 17

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 534 360 осіб (+1270 за добу), 8019 танків, 14 195 артсистем, 15398 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 534 360 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 534360 (+1270) осіб,

танків - 8019 (+10) од,

бойових броньованих машин - 15398 (+15) од,

артилерійських систем - 14195 (+61) од,

РСЗВ - 1108 (+2) од,

засоби ППО - 863 (+2) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11355 (+50),

крилаті ракети - 2321 (+13),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19248 (+44) од,

спеціальна техніка - 2377 (+8)

Також дивіться: Окупант перед смертю молиться на український дрон. ВIДЕО 18+

Втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі

Автор: 

армія рф (18498) Генштаб ЗС (7127) ліквідація (4363) знищення (8017) техніка (1891)
Топ коментарі
+18
Це питання часу , кожень день спротиву України наближає кінець московії
показати весь коментар
23.06.2024 08:04 Відповісти
+17
Минув 3773 день москальсько-української війни.
142! одиниці техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 63!, броня 25, логістика 44.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 534 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
показати весь коментар
23.06.2024 09:17 Відповісти
+15
доки не розвалиться рашистька недо-імперія паРаша )(уйло, аналогічно до того як в 1989-91 рр. розвалилася червоножопа комуно-нацистька, кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів - срср, "сев", "варшавський договір" !!!

показати весь коментар
23.06.2024 07:41 Відповісти
Лізе нечисть кацапська не зважаючи на втрати.Лягає,інша лізе,і так без кінця...
показати весь коментар
23.06.2024 07:36 Відповісти
Вуйко - що це за стереотип "росія розвалиться на окремі держави"?
на кацапах не приквикли жити суверенно - а лише коли ними керує царе-імператор з центру
Як тільки Москва закінчиться - то вони просто назначать собі іншого нового царя та інший "центр прінятія решеній"
в кацапах в ДНК сидить бажання лизати попу царю
показати весь коментар
23.06.2024 14:45 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 09:20 Відповісти
це задокументована кількість, насправді особового складу русофашистів знищується ще більше.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.06.2024 09:46 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 14:49 Відповісти
по обсягу знищення ворожої арти знову вийшли на пристойний рівень. А от стосовно ворожої броні - знову нижче середнього (за останні місяці)
показати весь коментар
23.06.2024 09:45 Відповісти
На базах зберігання все важче і важче знаходить більш-менш пристойні екземпляри, з яких можна зібрать робочий танк
показати весь коментар
23.06.2024 09:52 Відповісти
Але арту ще виколупують
показати весь коментар
23.06.2024 12:38 Відповісти
в арте - стволи проблема
гаазкій карлік їздив до колобка за стволами
побачиму - хто кому ствол
показати весь коментар
23.06.2024 14:51 Відповісти
Сейчас вместо бтр часто ездят на багги, мотыках и гольфкарах. Ну и гражданские авто Асвабаждают (для себя)
показати весь коментар
23.06.2024 10:47 Відповісти
Типовий стереотип що кацапи "асвабаждают" гражданські авто і мотоцикли
Невже в Бахмуті 100 автоцентрів захватили з авто баггі і мотоциклами?
показати весь коментар
23.06.2024 14:53 Відповісти
кончита мартинес... арту и мясо ******, а броня остаётся на Покровск и Угледар... )(уй им, а не Украина
показати весь коментар
23.06.2024 10:29 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
23.06.2024 11:44 Відповісти
По арті вчорашню очіпятку виправили і з сьогоднішньою за червень вже більше тисячі стволів і всі шанси встановить новий місячній рекорд, потрібно всього то 150 стволів.
Спецтехніка вже рекордсмен, 1 100 одиниць з початку року, рекордні 1 096 одиниць за 23-ій рік вже позаду.
показати весь коментар
23.06.2024 16:43 Відповісти
 
 