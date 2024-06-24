На минувшей неделе на фронте произошло около тысячи боевых столкновений, в том числе на Покровском направлении - 322, - Генштаб

ВСУ на прошлой неделе отражали атаки врага на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На прошлой неделе произошло около тысячи боевых столкновений. Также в течение прошлой недели российские террористы нанесли по территории Украины 20 ракетных ударов с применением 46 ракет, 334 авиаудара, в частности применив 498 управляемых авиационных бомб. Осуществили более 25 тысяч обстрелов, в том числе около 660 с применением реактивных систем залпового огня", - сказал Ковалев.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковщине больше всего атак врага удалось отбить на Купянском направлении: в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное, Берестовое, Степная-Новоселовка Харьковской области и в районах Стельмаховки и Андреевки Луганской области произошло 105 боестолкновений.

30 атак враг совершил в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск. Силам обороны удалось остановить наступление.

Ситуация на востоке

За прошедшую неделю Силы обороны на Лиманском направлении отбили 89 атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области, а также Грековка, Серебрянское лесничество Луганской области, Терны, Торское Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны в течение прошлой недели отбили 71 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Роздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 111 атак в районах населенных пунктов Григорьевка, Калиновка, Новый, Ивановское, Клещиевка, Богдановка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Торецком направлении за прошедшую неделю противник совершил 31 безуспешную атаку в районах населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк и Торецк.

На Покровском направлении украинские воины на прошлой неделе отбили 322 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Евгеновка, Покровское, Новоалександровка, Сокол, Уманское, Новоселовка Первая, Прогресс, Горловка, Невельское, Яснобродовка, Нетайлово, Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Победа, Парасковиевка, Константиновка, где враг 96 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времевском направлении украинские воины отбили 40 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское Донецкой области.

Обстановка на юге

На Ореховском направлении российские захватчики на прошлой неделе 19 раз атаковали позиции украинских воинов в районе Работино и Малой Токмачки Запорожской области.

На Приднепровском направлении войска РФ пытаются вытеснить подразделения Сил обороны Украины с плацдармов на левобережье Днепра. Так в течение недели российские захватчики совершили 42 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

