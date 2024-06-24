Рашисты ночью и утром 6 раз обстреляли приграничье Сумщины: били артиллерией и минометами
Российские захватчики ночью и утром 24 июня шесть раз обстреляли приграничные громады Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Под российским обстрелом оказались Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.
По Хотинской громаде войска РФ ударили из ствольной артиллерии и минометов.
На территорию Великописаревской громады россияне сбросили две мины.
По Шалигинской громаде зафиксирован обстрел из гранатомета.
На Белопольскую громаду захватчики сбросили боеприпасы с беспилотника.
Середино-Будская громада подверглась атаке FPV.
Информации о пострадавших нет.
