Рашисты ночью и утром 6 раз обстреляли приграничье Сумщины: били артиллерией и минометами

Наслідки обстрілів Сумщини

Российские захватчики ночью и утром 24 июня шесть раз обстреляли приграничные громады Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Под российским обстрелом оказались Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.

По Хотинской громаде войска РФ ударили из ствольной артиллерии и минометов.

На территорию Великописаревской громады россияне сбросили две мины.

По Шалигинской громаде зафиксирован обстрел из гранатомета.

На Белопольскую громаду захватчики сбросили боеприпасы с беспилотника.

Середино-Будская громада подверглась атаке FPV.

Информации о пострадавших нет.

У 3 години ночі й летіли Шахеди в бік або Шостки, або далі на Чернігівщину. Жителі нашого селища чули тільки їх звуки, а не постріли українських ППО.
