Рашисты ночью и утром 6 раз обстреляли приграничье Сумщины: били артиллерией и минометами

Российские захватчики ночью и утром 24 июня шесть раз обстреляли приграничные громады Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Под российским обстрелом оказались Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.

По Хотинской громаде войска РФ ударили из ствольной артиллерии и минометов.

На территорию Великописаревской громады россияне сбросили две мины.

По Шалигинской громаде зафиксирован обстрел из гранатомета.

На Белопольскую громаду захватчики сбросили боеприпасы с беспилотника.

Середино-Будская громада подверглась атаке FPV.

Информации о пострадавших нет.

