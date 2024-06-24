Рашисти вночі та зранку 6 разів обстріляли прикордоння Сумщини: били артилерією та мінометами
Російські загарбники вночі та вранці 24 червня шість разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Під російським обстрілом опинилися Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
По Хотінській громаді війська РФ вдарили зі ствольної артилерії та мінометів.
На територію Великописарівської громади росіяни скинули дві міни.
По Шалигинській громаді зафіксований обстріл із гранатомета.
На Білопільську громаду загарбники скинули боєприпаси з безпілотника.
Середино-Будська громада зазнала атаки FPV.
Інформації щодо постраждалих немає.
