34 вибухи пролунали вночі та вранці у 6 громадах Сумщини

Сьогодні, 23 червня, вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Садівська, Юнаківська, Білопільська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Білопільська громада: здійснено серію ударів дронів-FPV (11 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Середино-Будська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.

Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Садівська громада: ворог здійснив атаку з БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Як повідомлялося, під ранок 23 червня ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей.