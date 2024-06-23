34 вибухи пролунали вночі та вранці у 6 громадах Сумщини
Сьогодні, 23 червня, вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА
Як зазначається, обстрілів зазнали Садівська, Юнаківська, Білопільська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
- Білопільська громада: здійснено серію ударів дронів-FPV (11 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Середино-Будська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.
- Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
- Садівська громада: ворог здійснив атаку з БпЛА (1 вибух).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (8 вибухів).
Як повідомлялося, під ранок 23 червня ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей.
