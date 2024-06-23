УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
778 1

34 вибухи пролунали вночі та вранці у 6 громадах Сумщини

Сумська область

Сьогодні, 23 червня, вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Садівська, Юнаківська, Білопільська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

  • Білопільська громада: здійснено серію ударів дронів-FPV (11 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.
  • Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Садівська громада: ворог здійснив атаку з БпЛА (1 вибух).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Також читайте: Окупанти протягом дня обстріляли 10 громад Сумщини, зафіксовано 91 вибух

Як повідомлялося, під ранок 23 червня ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей.

Автор: 

обстріл (30409) Сумська область (4150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте чесно казати про це. Есмань. Обстріляли зі стрелецької зброї. У кого є ще сумніви, що це роблять не професійні військові, а саме місцеві любителі Бояришника НАХАЛЯВУ. Постріляли з берданок - отримали ЧЄКУШКУ. То треба їх за це покарати чи ні ?
показати весь коментар
23.06.2024 11:08 Відповісти
 
 