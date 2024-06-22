Окупанти протягом дня обстріляли 10 громад Сумщини, зафіксовано 91 вибух
Протягом дня 22 червня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
- Краснопільська громада: здійснено удари FPV-дронами (4 вибухи), обстріли з артилерії (13 вибухів), мінометів (9 вибухів), танковий обстріл (5 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (2 вибухи), міномета (2 вибухи).
- Шалигинська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї, удар дрона-FPV (1 вибух), обстріли з мінометів (9 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
- Юнаківська громада: відбулися атака дронів-FPV (2 вибухи), обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів).
- Миколаївська громада: здійснено удари дронів-FPV (2 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано удари дронів-FPV (4 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи), здійснив удари FPV-дронів (2 вибухи).
- Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Глухівська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль