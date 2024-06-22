У Сумській області депутат облради застрелив працівника лісництва з карабіна

Депутата Сумської обласної ради, ім'я якого не розголошується, підозрюють у вбистві людини з мисливської зброї.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

За даними слідства, інцидент стався 21 червня 2024 року близько 19:00 на території мисливського господарства "Північний ліс", яке розташоване в селі Заріччя Конотопського району.

Як розповіли у прокуратурі, під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

Керівник прокуратури Сумщини Олександр Панченко повідомив про підозру депутату облради за фактом умисного вбивства майстра лісу (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому тепер мають обрати запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою.

