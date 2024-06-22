УКР
У Сумській області депутат облради застрелив працівника лісництва з карабіна

У Сумській області депутат облради застрелив працівника лісництва з карабіна

Депутата Сумської обласної ради, ім'я якого не розголошується, підозрюють у вбистві людини з мисливської зброї. 

Про це повідомляє прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, інцидент стався 21 червня 2024 року близько 19:00 на території мисливського господарства "Північний ліс", яке розташоване в селі Заріччя Конотопського району.

Як розповіли у прокуратурі, під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

Керівник прокуратури Сумщини Олександр Панченко повідомив про підозру депутату облради за фактом умисного вбивства майстра лісу (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому тепер мають обрати запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою.

Сумська область (4150) вбивство (3154) підозра (852)
+19
А потом холопы снова за него проголосуют!
показати весь коментар
22.06.2024 21:47 Відповісти
+15
я ненавиджу мисливців. без обід.
показати весь коментар
22.06.2024 22:15 Відповісти
+13
Такі вправні стрілки потрібні на фронті , а беззахисних тварин вбивати ....
показати весь коментар
22.06.2024 22:02 Відповісти
Це необережний злочин. Зверніть увагу на прокурорську фабулу - біля 19 години хотів пристріляти рушницю. а потерпілий знаходився на лінії вогню. Ну хто пристрілює рушницю після полювання. Там банальщина - врізали по пару гранчаків і давай стріляти по пустій тарі. А лісник бігав ставити тару як мішень. Ну і п"яний депутат передчасно нажав курок. Готують прокурорські закриття справи через грубу необережність потерпілого.
показати весь коментар
22.06.2024 23:14 Відповісти
Ять!!! Бл!!!! Війна, а він "уставший"???? Сумщина побудувала непереборний " Слобожанський вал" по Псьолу? В якому, тихенько, дєпутати облради топлять ворожі ДРГ???? πіздець у прифронтовій. Де ділася військова адміністрація? Місцева ТРО "берьот пад казырьок"?
Пы.Сы.
Нема тиру пристріляти? Новеньнький з " гумдопомоги ******.в? Сумніваюсь, що то невинний " карабін". І лісник під дурня з ружжом не полізе... Треш... Там Кракена пакують... Тут, майже під Харківом пастрелушкі... А Ви про Київ...
Пы.Сы.Сы.
У 2022 рік у Києві говєн дуже мало було... А було багато молодих хлопців з крутими шевронами.... У залах і ... От тих вже не вожу... Всі ЗСУ СУПЕР!!! Але тих, і звідки забирав, і де бачив.... Нема .
показати весь коментар
22.06.2024 23:18 Відповісти
Во время пристрелки? Нифигасе какой кривой прицел
показати весь коментар
22.06.2024 23:52 Відповісти
Виконував роль кабана на полюванні начальства?
показати весь коментар
23.06.2024 06:44 Відповісти
