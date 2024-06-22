У Сумській області депутат облради застрелив працівника лісництва з карабіна
Депутата Сумської обласної ради, ім'я якого не розголошується, підозрюють у вбистві людини з мисливської зброї.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, інцидент стався 21 червня 2024 року близько 19:00 на території мисливського господарства "Північний ліс", яке розташоване в селі Заріччя Конотопського району.
Як розповіли у прокуратурі, під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.
Керівник прокуратури Сумщини Олександр Панченко повідомив про підозру депутату облради за фактом умисного вбивства майстра лісу (ч. 1 ст. 115 КК України).
Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому тепер мають обрати запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пы.Сы.
Нема тиру пристріляти? Новеньнький з " гумдопомоги ******.в? Сумніваюсь, що то невинний " карабін". І лісник під дурня з ружжом не полізе... Треш... Там Кракена пакують... Тут, майже під Харківом пастрелушкі... А Ви про Київ...
Пы.Сы.Сы.
У 2022 рік у Києві говєн дуже мало було... А було багато молодих хлопців з крутими шевронами.... У залах і ... От тих вже не вожу... Всі ЗСУ СУПЕР!!! Але тих, і звідки забирав, і де бачив.... Нема .