Протягом дня росіяни обстріляли 4 громади Сумщини

Обстріли Сумщини 20 червня

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів.

Зокрема обстрілів зазнали:

  • Юнаківська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • Миколаївська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Хотінська громада: був удар FPV-дрону (1 вибух).

Читайте: Окупанти вдарили по Розкішному на Донеччині з РСЗВ "Смерч": троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, серед них 14-річний підліток

обстріл (30349) Сумська область (4137)
