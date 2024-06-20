Протягом дня росіяни обстріляли 4 громади Сумщини
Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Зокрема обстрілів зазнали:
- Юнаківська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- Миколаївська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи).
- Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Хотінська громада: був удар FPV-дрону (1 вибух).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль